08. 07.
csütörtök
Aleksandar Vucic kórház Szerbia

Vucic a kórházban látogatta meg miniszterét, aki élő adásban kapott agyvérzést (FOTÓ)

2025. augusztus 07. 13:25

Darko Glisic szerb befektetésügyi miniszter kedden reggel rosszul lett a belgrádi Pink televízió élő műsora közben.

null

Ahogy arról beszámoltunk, Darko Glisic szerb befektetésügyi miniszter kedden reggel rosszul lett a belgrádi Pink televízió élő műsora közben. A politikust eszméletlen állapotban szállították a fővárosi sürgősségi központba, ahol az orvosok agyvérzést állapítottak meg.

A 52 éves Glisic állapota súlyos, jelenleg is kórházi kezelés alatt áll. A politikus több mint két évtizede aktív szereplője a szerb közéletnek: 2003 és 2008 között parlamenti képviselőként dolgozott, 2012 és 2024 között Ub város polgármestere volt, a befektetési minisztériumot pedig 2024 májusától vezette.

Aleksandar Vucic szerb elnök is meglátogatta a kórházban fekvő minisztert: 

Nyitókép: X.com

***

