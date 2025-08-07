„Hadházy Ákos jó kommunistaként magántulajdon ellen tüntet

A kommunizmusban a magántulajdon bűnnek számított, arra törekedtek, hogy megszüntessék. Akárcsak most Hadházy elvtárs, aki egy magyar állampolgár magántulajdona ellen tüntet. Az, hogy történetesen az a kormányfő édesapjáé, avagy sem (nem tudom és nem is érdekel) teljesen mindegy.

Ha törvényes, leadózott pénzéből bárki, értsd maga Hadházy Ákos is, vásárol magának törvényesen bármit, akkor ahhoz senkinek semmi köze. Ezt jelentette többek között '90-ben a rendszerváltás. A közmegegyezés, hogy - bár a demokrácia és a kapitalizmus sem tökéletes - a szabadságot választjuk a kommunizmussal szemben, mert összehasonlíthatatlanul igazságosabb.

Hadházy Ákos kizsákmányolást kiáltva kizsákmányolásra buzdítja követőit. Van, amit szabadon megtehet, mert demokrácia van. Például tehetne feljelentést, ha megalapozott bizonyítéka lenne arra, hogy bűncselekmény történt. Nem teszi. Miért? Mert nincs se elvi, se jogi alapja ehhez, ezért csak hergeli az embereket. Tipikus kommunista tempó...”

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

