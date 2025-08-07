Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kommunizmusban Hadházy Ákos Pálfalvi Milán kormányfő kapitalizmus

Tipikus kommunista tempó...

2025. augusztus 07. 13:45

Hadházy Ákos kizsákmányolást kiáltva kizsákmányolásra buzdítja követőit.

2025. augusztus 07. 13:45
null
Pálfalvi Milán
Pálfalvi Milán
Facebook

„Hadházy Ákos jó kommunistaként magántulajdon ellen tüntet

A kommunizmusban a magántulajdon bűnnek számított, arra törekedtek, hogy megszüntessék. Akárcsak most Hadházy elvtárs, aki egy magyar állampolgár magántulajdona ellen tüntet. Az, hogy történetesen az a kormányfő édesapjáé, avagy sem (nem tudom és nem is érdekel) teljesen mindegy.

Ha törvényes, leadózott pénzéből bárki, értsd maga Hadházy Ákos is, vásárol magának törvényesen bármit, akkor ahhoz senkinek semmi köze. Ezt jelentette többek között '90-ben a rendszerváltás. A közmegegyezés, hogy - bár a demokrácia és a kapitalizmus sem tökéletes - a szabadságot választjuk a kommunizmussal szemben, mert összehasonlíthatatlanul igazságosabb. 

Hadházy Ákos kizsákmányolást kiáltva kizsákmányolásra buzdítja követőit. Van, amit szabadon megtehet, mert demokrácia van. Például tehetne feljelentést, ha megalapozott bizonyítéka lenne arra, hogy bűncselekmény történt. Nem teszi. Miért? Mert nincs se elvi, se jogi alapja ehhez, ezért csak hergeli az embereket. Tipikus kommunista tempó...”

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

***


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mamika-3
2025. augusztus 07. 13:54
Ettől az embertől rosszul vagyok. Állndóan csak lázít, de ha megbüntetik a követőit kéri, hogy szedjék össze a büntetés összegét, közben milliomos, ha nem milliárdos. A követők meg fizetnek, mint a katonatiszt.
Válasz erre
2
0
hilduska
2025. augusztus 07. 13:48
Milánka,Lölő bátyádék visszahajóztak már a francia riviéráról,nem tudod? 😉
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!