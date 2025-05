Ezért vonul vissza a Veszprém világklasszis játékosa – a klubvezető szerint jól döntött

Az izlandi balátlövő, Aron Pálmarsson az idény végén távozik a Veszprém férfi kézilabdacsapatától és visszavonul. A klub honlapjának vasárnapi híradása szerint a 34 éves játékos kérésére bontják fel a szerződését – ami jövő nyárig szólt –, mert úgy érzi,

hogy fizikai állapota miatt nem tudna olyan mértékben segíteni a csapatnak a jövőben, amire a célok eléréséhez szükség van.

Az izlandi válogatott játékos először 2015 és 2017 között szerepelt Veszprémben, ahova tavaly október végén tért vissza. Eddig összesen 99 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben és 287 gólt szerzett. A bajnokságot és a Magyar Kupát két-két, a SEHA Ligát egy alkalommal nyerte meg, és egyszer játszhatott a Bajnokok Ligája döntőjében.

„Egy sportoló karrierjét nemcsak a játéktudása határozza meg, hanem a személyisége is. Azt gondolom, játékosunk, Aron Pálmarsson igazi emberi nagyságról tett tanúbizonyságot, mikor az elmúlt napokban megkeresett és jelezte, hogy az egészségügyi helyzetét figyelembe véve nem áll készen arra, hogy a jövőben a sportág legmagasabb szintjén, maximálisan tudja segíteni a csapatot. A szerződése még egy évig szólt, de kérte ennek felbontását, és bármennyire is nehéz volt, azt gondolom, hogy Aron helyes döntést hozott. Szívből kívánom neki, ahogy sportolói karrierje során mindet elért, úgy a civil életben is találja meg a számításait, de ismerve az ő személyét, efelől egy szemernyi kétségem sincsen” – mondta Dr. Bartha Csaba, a klub vezérigazgatója.

Mostani döntése azt jelenti, hogy a válogatottban sem lép pályára többet, vagyis nem lesz ott a jövő januári Európa-bajnokságon, amelyen az izlandi és a magyar csapat azonos csoportban szerepel.

