Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Atlétikai Integritási Egység tesztoszteron ukrán atléta

Évekre eltiltották a vb-ezüstérmes ukrán atlétát – ez áll a háttérben

2025. augusztus 19. 19:41

Maryna Beh-Romancsuk eredményeit 2024. december 7-től törölték.

2025. augusztus 19. 19:41
null

„Az Atlétikai Integritási Egység (AIU) 2025. május 13-tól négy évre eltiltotta Maryna Beh-Romancsukot tiltott anyag (tesztoszteron) jelenléte/használata miatt” – közölte a doppingellenes szervezet az X-en. Az ukrán atléta eredményeit 2024. december 7-től törölték. A sportág tisztaságát felügyelő testület közlése szerint 2024. december 7-én tesztoszteron nyomaira bukkantak a 29 éves sportoló szervezetében, akit májusban ideiglenesen eltiltottak.

Beh-Romancsuk a párizsi olimpia óta nem indult egyetlen viadalon sem, a francia fővárosban hármasugrásban 11. helyen végzett.

A több számban is remeklő atléta 2019-ben távolugrásban, 2023-ban Budapesten pedig hármasugrásban nyert ezüstérmet a szabadtéri világbajnokságon, utóbbi versenyszámban a 2022-es Eb-n a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.

(MTI)

Nyitókép: ANDREJ ISAKOVIC / AFP


 

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
petya-806
2025. augusztus 19. 21:06
Ennél még Mick Jagger is szebb. 🤣
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. augusztus 19. 20:53
Elítélem a szövetséget.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. augusztus 19. 20:48
Olyan férfias a feje.
Válasz erre
1
0
wadcutter
2025. augusztus 19. 20:43
majd én ingyen megvizsgálom
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!