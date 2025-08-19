Évekre eltiltották a vb-ezüstérmes ukrán atlétát – ez áll a háttérben

„Az Atlétikai Integritási Egység (AIU) 2025. május 13-tól négy évre eltiltotta Maryna Beh-Romancsukot tiltott anyag (tesztoszteron) jelenléte/használata miatt” – közölte a doppingellenes szervezet az X-en. Az ukrán atléta eredményeit 2024. december 7-től törölték. A sportág tisztaságát felügyelő testület közlése szerint 2024. december 7-én tesztoszteron nyomaira bukkantak a 29 éves sportoló szervezetében, akit májusban ideiglenesen eltiltottak.

Beh-Romancsuk a párizsi olimpia óta nem indult egyetlen viadalon sem, a francia fővárosban hármasugrásban 11. helyen végzett.

A több számban is remeklő atléta 2019-ben távolugrásban, 2023-ban Budapesten pedig hármasugrásban nyert ezüstérmet a szabadtéri világbajnokságon, utóbbi versenyszámban a 2022-es Eb-n a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.

