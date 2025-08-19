Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tárgyalás Magyarország Svájc Ukrajna Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Genf

Riválisa akadt Magyarországnak: egy másik ország is szeretne a világpolitika főszereplőjévé válni

2025. augusztus 19. 19:08

A semlegességéről híre alpesi ország immunitást adnak Putyinnak a tárgyalások idejére.

2025. augusztus 19. 19:08
null

Úgy tűnik Budapest versenytársat kapott, mint a közelgő orosz-ukrán csúcstalálkozó lehetséges helyszíne, ugyanis Svájc bejelentette, hogy immunitást biztosít Putyinnak, amennyiben az országba utazna az Ukrajna békéjéről szóló tárgyalásokra, vagyis nem hajtaná végre az ellene kiadott nemzetközi letartóztatási parancsot. Ignazio Cassis svájci külügyminiszter az AFP hírügynökségnek kedden megerősítette, hogy a svájci szövetségi tanács tavaly elfogadta az ilyen esetekre vonatkozó szabályokat.

A német Bild című bulvárlap beszámolója szerint Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta a lehetséges Zelenszkij-Putyin találkozó helyszínéül, hangsúlyozva, hogy egy semleges ország lenne a legmegfelelőbb a tárgyalásokhoz. A washingtoni csúcstalálkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a találkozónak Európában kell megrendezésre kerülnie. Svájc semlegessége és a Putyinnak biztosított immunitás miatt ideális helyszín lehet.

Budapest is versenyben 

Ugyanakkor ahogy korábban beszámoltunk róla, egy magas rangú amerikai tisztviselő arról számolt be, hogy Magyarország is szóba került egy lehetséges háromoldalú találkozó helyszíneként, amelyen Putyin, Zelenszkij és Trump venne részt. Az információ a Fehér Házból származik, ahol Trump nemrég rendkívüli csúcstalálkozót tartott Zelenszkijjel és európai szövetségeseivel, röviddel azután, hogy pénteken Alaszkában találkozott Putyinnal. A magyarországi helyszín egy előzetes Putyin-Zelenszkij kétoldalú találkozót követő, Trumpot is bevonó tárgyalásra vonatkozhat.

Trump és Zelenszkij egyaránt kifejezték reményüket, hogy a hétfői csúcstalálkozó háromoldalú tárgyalásokhoz vezethet Putyin részvételével. Alexander Stubb finn elnök a CNN-nek nyilatkozva megerősítette, hogy Putyin a Trumppal folytatott telefonbeszélgetés során egyezett bele a találkozók megszervezésébe. Bár a Kreml hivatalosan még nem erősítette meg a részleteket, a magyarországi helyszín lehetőségét amerikai források is alátámasztják. Putyint azonban továbbra is letartóztatás fenyegeti Európában a nemzetközi elfogatóparancs miatt, így Svájc immunitási döntése kulcsfontosságú lehet a tárgyalások előmozdításában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Pixabay / michaelv195

Ezt is ajánljuk a témában

 

***

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
airmax
2025. augusztus 19. 21:12
Az a helyzet, hogy a híresen "semleges svájc" nem létezik. -elfogadta a nemzetközi bíróság Putyinra vonatkozó ítéletét. - megrendezték a biden/Zelenszki béketárgyalást az oroszok nélkül.. Mi a francot hisznek, hogy most az oroszok azonnal ugranak és hálásak lesznek hogy kegyesen em tartóztatják le az elnökükrt? Ez olyan lenne, mintha elvesztették volna a háborút, és el kell fogadniuk a nyugat feltételeit.... Vagy csak én nem vettem észre, hogy már vesztettek?
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. augusztus 19. 21:09
Az orosz oligarhák milliárdosok vagyonának befagyasztása nagyon nagy bizalmi lyukat ütött Banki körökben oda a mítosz a sérthetelenségnek mit akarnak még hogy rosszabb legyen a megítélésünk.?!
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
•••
2025. augusztus 19. 20:24 Szerkesztve
Svájc elvileg semleges, de engedélyezte svájci fegyverek és alkatrészek átadását Ukrajnának. Pedig már kétszer is megégették az ujjukat ezzel. Az 1.Vh.-ban szénért lőszert és később fegyvert is szállítottak Németországnak. (Franciaországnak nem, mert azoknak sem volt szenük) A versailles-i béketárgyalásokon a franciák a svájciakat is a központi hatalmak közé akarták sorolni, a francia-svájci delegációnak nagy fáradságába került ezt elkerülni. A 2.Vh-ban műszereket és lőszert szállítottak, cserében a határ mellett Németországban gyárakat állíthattak fel, amelyekben hadifoglyok dolgoztak.
Válasz erre
2
0
Bogdán
2025. augusztus 19. 20:22
Megint Macron.... Inkább foglalkozna az országával. De sok jelentkező akadt, Majd a két nagy fiú fog dönteni!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!