Riválisa akadt Magyarországnak: egy másik ország is szeretne a világpolitika főszereplőjévé válni

Úgy tűnik Budapest versenytársat kapott, mint a közelgő orosz-ukrán csúcstalálkozó lehetséges helyszíne, ugyanis Svájc bejelentette, hogy immunitást biztosít Putyinnak, amennyiben az országba utazna az Ukrajna békéjéről szóló tárgyalásokra, vagyis nem hajtaná végre az ellene kiadott nemzetközi letartóztatási parancsot. Ignazio Cassis svájci külügyminiszter az AFP hírügynökségnek kedden megerősítette, hogy a svájci szövetségi tanács tavaly elfogadta az ilyen esetekre vonatkozó szabályokat.

A német Bild című bulvárlap beszámolója szerint Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta a lehetséges Zelenszkij-Putyin találkozó helyszínéül, hangsúlyozva, hogy egy semleges ország lenne a legmegfelelőbb a tárgyalásokhoz. A washingtoni csúcstalálkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a találkozónak Európában kell megrendezésre kerülnie. Svájc semlegessége és a Putyinnak biztosított immunitás miatt ideális helyszín lehet.

Budapest is versenyben Ugyanakkor ahogy korábban beszámoltunk róla, egy magas rangú amerikai tisztviselő arról számolt be, hogy Magyarország is szóba került egy lehetséges háromoldalú találkozó helyszíneként, amelyen Putyin, Zelenszkij és Trump venne részt. Az információ a Fehér Házból származik, ahol Trump nemrég rendkívüli csúcstalálkozót tartott Zelenszkijjel és európai szövetségeseivel, röviddel azután, hogy pénteken Alaszkában találkozott Putyinnal. A magyarországi helyszín egy előzetes Putyin-Zelenszkij kétoldalú találkozót követő, Trumpot is bevonó tárgyalásra vonatkozhat.

Trump és Zelenszkij egyaránt kifejezték reményüket, hogy a hétfői csúcstalálkozó háromoldalú tárgyalásokhoz vezethet Putyin részvételével. Alexander Stubb finn elnök a CNN-nek nyilatkozva megerősítette, hogy Putyin a Trumppal folytatott telefonbeszélgetés során egyezett bele a találkozók megszervezésébe. Bár a Kreml hivatalosan még nem erősítette meg a részleteket, a magyarországi helyszín lehetőségét amerikai források is alátámasztják. Putyint azonban továbbra is letartóztatás fenyegeti Európában a nemzetközi elfogatóparancs miatt, így Svájc immunitási döntése kulcsfontosságú lehet a tárgyalások előmozdításában.