„Nem szeretik a mi csapatunkat” – a magyar válogatott kulcsembere a Mandinernek

Pont döntetlenre állunk Bencével!

A bajnokágban Kielben és otthon is nyertünk, az Európa-liga csoportkörében pedig volt egy ikszünk, majd kikaptunk tőlük, a kupadöntőben meg, ugye ők nyertek. Reméljük, az El-döntőben találkozunk, és most mi nyerünk! Óriási dolog lenne a klubnak és nekünk, játékosoknak is.”

Ehhez persze Imre Bencééknek is lesz egy-két szavuk. Ő az első évadját tölti Kielben, és bár a bajnokságban nem remekel a csapata, egy trófea mindenképpen összejön neki az idényben.

„Nem éltem át még korábban ehhez hasonló érzést, ez profi karrierem első címe” – idézte fel a kupadöntőt Imre. – „Semmihez sem fogható az az érzés. Láttam egy-két tapasztaltabb csapattársamon az egész final four alatt, hogyan is kell igazán megnyerni egy ilyen címet. Azután óriási volt az ünneplés, hiszen a Kielhez képest régen, a tavalyelőtti kiírásban nyertek bármit is. Komoly fegyvertény, a kupamenetelés során ugyanis olyan ellenfeleink voltak, mint a Hamburg, a Magdeburg, a Gummersbach, a Löwen és a Melsungen, vagyis abszolút megérdemelten nyertük meg a sorozatot.”

Imre abban bízik, hogy a kölni négyes döntőben szerzett tapasztalatait Hamburgban is kamatoztatni tudja majd.

„Sajnos a Bundesligában a rangadókat nem jó százalékkal hoztuk. A BL-final fourba jutó Magdeburgot ugyan oda-vissza meg tudtuk verni, de összességében a nagycsapatok – Melsungen, Flensburg, Füchse Berlin – ellen otthon és idegenben is vereséget szenvedtünk, ami teljesen megpecsételte a sorsunkat. Úgyhogy a kupagyőzelem mellett az Európa-liga maradt számunkra!”

Hamburgban a két magyar ismét találkozhat egymással, igaz, csak a döntőben. Imre Kielje a francia Montpellier-vel, míg Sipos Melsungenje a Flensburggal csap össze az elődöntőben.

Szoktuk zrikálni egymást Bencével üzenetben és a válogatott edzőtáborában is azzal kapcsolatban, hogy ki fog nyerni

– árulta el Sipos. – „Nagyon örülök, hogy ő is átélheti ezt, miközben én is ott lehetek a csapatommal. Szerintem ez jó a magyar sportnak, a magyar kézilabdázásnak, és persze nekünk, játékosoknak is.”

Imre ehhez annyit tett hozzá: a jóbaráti viszony megőrzése érdekében a Német Kupa döntőjét nem szokta felhozni a honfitársának.

„Nem is szeretném, mert ők is nagyon jól küzdöttek és jól játszottak.

Arra, hogy a Bundesliga egyik legjobb védője magyar válogatott, magyar nemzetiségű, az egész ország büszke lehet. Ezt nemcsak én mondom: az összes csapattársam, akivel erről beszéltem, dicsérte Sipit, hogy milyen nehéz ellene irányítót játszani.

Ez nekem is büszkeség, és szerintem minden magyar játékosnak.”

Ahogy persze nekünk is, főleg, ha összekerülnek az El fináléjában.

„Bízunk benne, hogy sikerül” – folytatta Imre. – „Annyit találkoztunk ebben az évben, hogy tényleg mindenről is tudtunk már beszélni, úgyhogy ez már nem újdonság nekünk. A hatodik meccsünk lenne egymás ellen, remélem, hogy ezúttal majd a mi javunkra dől el a párharc.”

Könnyen persze nem lehet bekerülni a fináléba, hiszen ez nem közhely: az El-négyes döntőbe jutott négy együttes egytől egyig borzasztóan erős.

„Aki trófeát akar nyerni, annak két elitcsapatot kell legyőznie.

Mind a négy gárda BL-szintű, szerintem egy BL-final fournak is beillene ez a négyes döntő.

A Melsungen szombaton délután 3 órától játszik a Flensburggal, míg a Kiel 6-tól lép pályára a Montpellier ellen. A döntőt vasárnap 6 órától rendezik.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt