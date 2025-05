Ki káromkodva, ki sírva – így próbálták meg feldolgozni a veszprémi játékosok a BL-búcsút

Nem nagyon voltak szavak. Már 10 perc sem volt hátra a ONE Veszprém HC–Magdeburg férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójából, amikor Ludovic Fabregas gólt lőtt, a magyar csapat pedig már 26–22-re vezetett – a párharc során negyedszer volt négygólos előnye, és éppen ennyi volt a különbség összesítésben is. Mindenki úgy érezte, legyen az szurkoló vagy újságíró, hogy most már kicsit meg lehet nyugodni, innen már nem jönnek vissza a vendégek ebben a páratlan hangulatban.