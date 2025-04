Földöntúli izgalmak a hajrában: a Veszprémet legyőzve 6 év után újra kupagyőztes a Szeged!

Nagyjából 5 ezer néző és őrült hangulat fogadta a kivonuló csapatokat Tatabányán – naná, hogy ezt a derbit 200. alkalommal sem lehet megunni. Szegedi, azaz Tobias Thulin védéssel indult a találkozó, de a kipattanó után veszprémi, azaz Szergej Koszorotov-góllal folytatódott, amire aztán Janus Dadi Smárason válaszolt is – mindkét csapat góllal fejezte be első támadását. A szegediek aztán a vezetést is átvették, miután a szezonban bombaformában játszó Mario Sostaric a szélről talált be, Gasper Marguc büntetőjét pedig védte Thulin a túloldalon. Smárason viszont megint nem hibázott, hatalmas átlövése után pedig a 6. percben már kettővel vezetett a Szeged, 1–3.

Nagyon nem ment az elején a bakonyiaknak: Sostaric egyszer-egyszer a szélről és indulásból, valamint kétszer büntetőből is betalált, amire csak Ludovic Fabregas tudott válaszoltni, ráadásul közben Dragan Pesmalbeket kétszer is kiállította a játékvezető, így még 10 perc sem telt el, mire már 5-re nőtt a Szeged előnye – Pascual érthető módon időt is kért nyomban.

Nem segített, Koszorotov a kapuvasra bombázott, nem úgy Smárason, aki 6 gólosra növelte a kékek előnyét. Utána hiába javított Koszorotov, jött az újabb hidegzuhany: Ligetvári Patrik kéz kézzel kapta el Magnus Rödöt, amiért rögtön két percet, majd a videózás után már piros lapot kapott,

ezzel már a 13. percben elvesztette legjobb védőjét az egész meccsre a Veszprém – ráadásul Sostaric újra büntetett, ez volt már a 6. gólja, 3–9.

Ekkor már Palasics Kristóf állt Rodrigo Corrales helyet a veszprémi kapuban, rögtön védett is kettőt, majd Koszorotov, Agustin Casado és Bjarki Már Elísson is betalált, úgyhogy háromra feljött a címvédő, így Apelgren is kikérte első idejét. Hiába, Lukas Sandell kettőre csökkentette a különbséget, de Sostaric megállíthatatlan volt: a Bajnokok Ligája góllövőlistáját is vezető szélső büntetőből újabb gólt lőtt (8/8).

A 25. percben Bánhidi Bence talált be, majd rögtön után megint gólt lőtt – megszületettek a találkozó első magyar góljai.

Közelebb a szünetig már nem tudott jönni a Veszprém, így teljesen megérdemelt, 15–12-es szegedi vezetéssel mentek pihenőre a csapatok.

A második félidő első gólját Fabregas szerezte, de Röd rögtön válaszolt – ráadásul kétszer, majd Bodó Richárd is meglőtte első gólját szokásos repülése után, ami után megint Bánhidi következett. Eltelt 5 perc, és nemhogy csökkent, nőtt a különbség, 15–19.

Olyannyira nem ment a veszprémi zárkózás, hogy még a kétperces emberelőnyt sem sikerült kihasználniuk, köszönhetően első sorban Thulinnak, aki ihletett formában védett, miközben a túloldalt Bodó betalált. De hiába jártak esetleg túl Thulin eszén, mindig volt egy szegedi válasz.

Már túl voltunk az első 10 percen a második játékrészben, amikor Nedim Remili az első(!) gólját szerezte, 18–21.

Mintha éppen az ő jó játékára lett volna szükség a Veszprémnek – persze ebben semmi meglepő nincs –, sikerült kivédekeznie egy támadást (jobban mondva Palasics védett), és Palmarsson góljával kettőre csökkent a különbség, sőt lehetett volna egy is, de Thulin megint hatalmasat védett Elísson ziccerénél.

A 15. percben olyan dolog történt, ami a meccsen még nem: Sostaric lövést hibázott! A büntetőjét fogta meg Palasics, ismét esélyt teremtve ezzel, hogy egy gólra zárkózzon fel csapata. De nem élt vele a Veszprém! Labdát szerzett a Szeged, Sostaric pedig a gyors indítás után javított, 20–23.

Az utolsó 10 percre kétgólos különbséggel, szegedi támadással, de Palasics védésével indult, Remili pedig meglőtte második gólját, így nagyon hosszú idő után csökkent ismét egyre a differencia. Sőt!

Elísson a szélről talált be egy kivédekezett szegedi támadás után, amivel a 23. percben ismét egált mutatott az eredményjelző, 25–25.

Válaszként Bánhidi fordult be gyönyörűen és tette a kapuba negyedszer is a labdát, amire Koszorotov egy látványos kínaiból szerzett góllal válaszolt, ráadásul Sostaricnak kiharcolt egy kiállítást. Az utolsó 5 perc tehát veszprémi emberelőnnyel és támadással kezdődött 26–26-os állásnál. Micsoda izgalmak!

Gyors gólváltással kezdődött a nagyon feszült hajrá, aztán Remili videós kiállítása után a Szeged még másfél percet játszhatott előnyben. Röd rögtön be is talált (még éppen egyenlő látszámnál), de Koszorotov válaszolni tudott, és megint kiállítást harcolt ki, ráadásul Gleb Kalaras piros lapot kapott. Bánhidit ez nem zavarta, már ötödször volt eredményes, de Elísson sem rontotta el büntetőjét, 29–29, két perc vissza!

Sebastian Frimmel lőtte a 30. szegedi gólt, és a túloldalon Thulin megfogta Elísson ziccerét, majd Frimmel ismét gólt lőtt, ezzel pedig eldőlt!

A Szeged 31–30-ra nyerte a 200. magyar derbit és 6 év után hódította el ismét a Magyar Kupát!

Folytatás pénteken, hiszen a bajnokságban jön is a következő csata a két csapat között.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA, DÖNTŐ

One Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged 30–31 (12–15)

Fotó: MTI/Illyés Tibor