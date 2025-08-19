Hivatalos: darálóba szorultak Zelenszkij katonái, az oroszok szinte szünet nélkül támadnak

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara szerint az orosz támadások kedden három fő irányra összpontosultak, a harci cselekmények közel fele a pokrovszki frontszakaszon zajlott – írja a Kárpáthír a Korrespondent információira hivatkozva. Hozzáteszik, hogy a nap folyamán összesen 78 katonai összecsapást regisztráltak a frontvonal különböző pontjain.

A vezérkar kedd délutáni operatív összefoglalója szerint az ukrán erők a keleti és déli frontszakaszon tartják vissza az orosz előrenyomulást.

A leghevesebb harcok a Pokrovszki frontszakaszon bontakoztak ki, ahol a legtöbb, összesen 32 támadást hajtották végre az orosz erők. A hadijelentés szerint az ukrán védők 31 támadást már visszavertek többek között Volodimirivka, Novokonomicsne és Rodinszke települések körzetében.

Helyzet a további frontszakaszokon

Limani frontszakasz: Az orosz hadsereg 15 támadást indított, a jelentés időpontjában négy összecsapás még tartott.

Novopavlivkai frontszakasz: Nyolc orosz rohamot vertek vissza, további négy összecsapás még zajlott.

Torecki frontszakasz: A védők hat rohamot hiúsítottak meg, egy ütközet még folyamatban volt.

Kupjanszki frontszakasz: Három támadásból kettőt visszavertek, egy ütközet még tartott.

A jelentés szerint a Dnyeper menti (pridnyiprovszki) szakaszon négy sikertelen orosz támadási kísérletet jegyeztek fel.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP