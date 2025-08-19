Hivatalos: darálóba szorultak Zelenszkij katonái, az oroszok szinte szünet nélkül támadnak

Egyértelmű követelés – ezt kéri Putyin az ukrajnai háború befejezéséért cserébe
Donald Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek.
Az ukrán vezérkar jelentése szerint három fő irányra összpontosítanak a támadások.
Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara szerint az orosz támadások kedden három fő irányra összpontosultak, a harci cselekmények közel fele a pokrovszki frontszakaszon zajlott – írja a Kárpáthír a Korrespondent információira hivatkozva. Hozzáteszik, hogy a nap folyamán összesen 78 katonai összecsapást regisztráltak a frontvonal különböző pontjain.
A vezérkar kedd délutáni operatív összefoglalója szerint az ukrán erők a keleti és déli frontszakaszon tartják vissza az orosz előrenyomulást.
A leghevesebb harcok a Pokrovszki frontszakaszon bontakoztak ki, ahol a legtöbb, összesen 32 támadást hajtották végre az orosz erők. A hadijelentés szerint az ukrán védők 31 támadást már visszavertek többek között Volodimirivka, Novokonomicsne és Rodinszke települések körzetében.
Helyzet a további frontszakaszokon
A jelentés szerint a Dnyeper menti (pridnyiprovszki) szakaszon négy sikertelen orosz támadási kísérletet jegyeztek fel.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP