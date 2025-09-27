„Mi a fene zajlik Európában?

Az elmúlt hetekben egyre több európai ország jelezte, hogy ismeretlen drónok jelentek meg repülőterek és kikötők felett.

Dániában reptereket kellett lezárni, Németországban vizsgálat indult, Lengyelországban pedig orosz drónok tucatjai sértették meg a légteret.

Ezzel egy időben a Balti- és az Észak-atlanti vizeken orosz hajók bukkantak fel.

Hivatalosan kutatóhajók, valójában azonban a tenger alatti kábeleket, energia- és kommunikációs hálózatokat figyelhetik. Pontosan azokat a pontokat, amelyek nélkül Európa mindennapjai – internet, energiaellátás, kereskedelem – napok alatt megbénulnának.

Ez a hibrid hadviselés lényege: nem tankokkal és frontvonalakkal indul a küzdelem, hanem félelemkeltéssel, bizonytalansággal és az infrastruktúra elleni rejtett fenyegetéssel.