Mi a fene zajlik Európában?

2025. szeptember 27. 15:35

A hibrid hadviselés lényege: nem tankokkal és frontvonalakkal indul a küzdelem, hanem félelemkeltéssel, bizonytalansággal és az infrastruktúra elleni rejtett fenyegetéssel.

2025. szeptember 27. 15:35
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
„Mi a fene zajlik Európában?

Az elmúlt hetekben egyre több európai ország jelezte, hogy ismeretlen drónok jelentek meg repülőterek és kikötők felett. 

Dániában reptereket kellett lezárni, Németországban vizsgálat indult, Lengyelországban pedig orosz drónok tucatjai sértették meg a légteret.
Ezzel egy időben a Balti- és az Észak-atlanti vizeken orosz hajók bukkantak fel. 

Hivatalosan kutatóhajók, valójában azonban a tenger alatti kábeleket, energia- és kommunikációs hálózatokat figyelhetik. Pontosan azokat a pontokat, amelyek nélkül Európa mindennapjai – internet, energiaellátás, kereskedelem – napok alatt megbénulnának.

Ez a hibrid hadviselés lényege: nem tankokkal és frontvonalakkal indul a küzdelem, hanem félelemkeltéssel, bizonytalansággal és az infrastruktúra elleni rejtett fenyegetéssel.

De legyünk őszinték: ilyen eszközöket nemcsak Oroszország használ. 

A Nyugat is. 

Amerikai és NATO-drónok rendszeresen repülnek az orosz határ KÖZELÉBEN, nyugati tengeralattjárók ugyanúgy figyelik a kommunikációs kábeleket, és a hírszerző szolgálatok a másik oldal rendszereibe is bejutnak. 

A módszer tehát közös, csak a magyarázat más.”

Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala

khomeini
2025. szeptember 27. 17:07
má' megin' okoskodik...
kovsa2
2025. szeptember 27. 16:30
"A hibrid hadviselés lényege: nem tankokkal és frontvonalakkal indul a küzdelem, hanem félelemkeltéssel, bizonytalansággal és az infrastruktúra elleni rejtett fenyegetéssel." És már csak azt kellene tudni, hogy ki csinálja ezt és miért. Egy biztos, szerintem, hogy nem az oroszok bosszantják Európa polgárait. Talán csak nem a "Deep State" megbízottjai, akik bele akarnak minket hajszolni egy értelmetlen háborúba az oroszok ellen?
Kormánypárti2
2025. szeptember 27. 16:30
A hibrid hadviselés lényege: nem tankokkal és frontvonalakkal indul a küzdelem, hanem félelemkeltéssel, bizonytalansággal amit a faszkalap "biztonságpolitikai szakértők" terjesztenek.
salátás
2025. szeptember 27. 16:28
" az infrastruktúra elleni rejtett fenyegetéssel." -------- mint a paks2 folyamatos gáncsolása? ja, az szövetségesünk állítólag :D
