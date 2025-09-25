Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország NATO Ukrajna drón

Itt az újabb veszély: egy V4-es NATO-ország maga venné célba az orosz drónokat

2025. szeptember 25. 14:45

Varsó előbb lőne, és később kérdezne.

2025. szeptember 25. 14:45
null

Lengyelország arra készül, hogy felhatalmazza hadseregét orosz drónok lelövésére Ukrajna felett anélkül, hogy azt előzetesen NATO vagy EU jóváhagyáshoz kötné – írta az Euractiv. A védelmi minisztérium által júniusban benyújtott tervezetet várhatóan gyorsított eljárásban fogadják el. Varsó szerint a változtatásra azért van szükség, mivel szerintük Lengyelország védtelen az Ukrajnából vagy Fehéroroszországból érkező drónokkal szemben.

drón
Lengyelország szerint több orosz drón által elkövetett lengyel légtér megsértése súlyos provokáció volt az EU és a NATO tagállamaival szemben. 
Forrás:  AFP

A jelenlegi kormánykoalíció a „lőj először, kérdezz később” elv alapján tervezi eltörölni a fegyveres erők bevetésére vonatkozó korlátozásokat, nagyobb rugalmasságot biztosítva a hadseregnek a fenyegetésekre való reagálásra.

Lengyelország szeptember elején lelőtt feltételezett orosz drónokat, amelyek behatoltak a légterébe, ez volt az első alkalom, hogy egy NATO-tagország orosz repülőeszközökre tüzelt a konfliktus során.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter nemrég azt nyilatkozta, hogy a Lengyelország és Ukrajna egy pilóta nélküli rendszerekre szakosodott közös műveleti csoportot hoznak létre. A miniszter elmondta, hogy szeretnék hasznosítani Ukrajna drónokkal kapcsolatos tudását és készségeit, és fokozza katonai együttműködését Ukrajnával. 

Korábban Petr Pavel cseh államfő és Litvánia védelmi minisztere szintén szigorúbb fellépést szorgalmazott Oroszországgal szemben. Dovile Sakaliene azt sürgette a NATO-tól, hogy lőjenek le orosz katonai repülőgépeket. Mindkét politikus azt a 2015-ös incidensre emlékeztetett, amikor Törökország a szíriai háború idején lelőtt egy orosz SZU–24-es bombázót, miután az a törökök szerint megsértette az ország légterét. 

Nyitókép forrása: RADOSLAW JOZWIAK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. szeptember 25. 14:56
Ciakorski+TuskowiANKA bambata attak
Válasz erre
0
0
nyugalom
•••
2025. szeptember 25. 14:55 Szerkesztve
Vonderleyen megfenyegette az oroszokat! A császarné! Jujjjjj!
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 25. 14:54
Orosz drónok lelövése lengyel légtérben = indokolt. Orosz drónok lelövése ukrán légtérben = beszállás a háborúba, színtiszta őrület.
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2025. szeptember 25. 14:50
A lengyelek nagyon vágynak már egy vagy több mogyoró bokorra.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!