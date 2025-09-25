Itt az újabb veszély: egy V4-es NATO-ország maga venné célba az orosz drónokat

Izgalomba jött a NATO keleti szárnya: egyre többen szeretnének lelőtt orosz repülőket látni
A cseh elnök és a litván védelmi miniszter szerint is példát kellene venni Törökország 2015-ös cselekedetéről.
Varsó előbb lőne, és később kérdezne.
Lengyelország arra készül, hogy felhatalmazza hadseregét orosz drónok lelövésére Ukrajna felett anélkül, hogy azt előzetesen NATO vagy EU jóváhagyáshoz kötné – írta az Euractiv. A védelmi minisztérium által júniusban benyújtott tervezetet várhatóan gyorsított eljárásban fogadják el. Varsó szerint a változtatásra azért van szükség, mivel szerintük Lengyelország védtelen az Ukrajnából vagy Fehéroroszországból érkező drónokkal szemben.
A jelenlegi kormánykoalíció a „lőj először, kérdezz később” elv alapján tervezi eltörölni a fegyveres erők bevetésére vonatkozó korlátozásokat, nagyobb rugalmasságot biztosítva a hadseregnek a fenyegetésekre való reagálásra.
Lengyelország szeptember elején lelőtt feltételezett orosz drónokat, amelyek behatoltak a légterébe, ez volt az első alkalom, hogy egy NATO-tagország orosz repülőeszközökre tüzelt a konfliktus során.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter nemrég azt nyilatkozta, hogy a Lengyelország és Ukrajna egy pilóta nélküli rendszerekre szakosodott közös műveleti csoportot hoznak létre. A miniszter elmondta, hogy szeretnék hasznosítani Ukrajna drónokkal kapcsolatos tudását és készségeit, és fokozza katonai együttműködését Ukrajnával.
Korábban Petr Pavel cseh államfő és Litvánia védelmi minisztere szintén szigorúbb fellépést szorgalmazott Oroszországgal szemben. Dovile Sakaliene azt sürgette a NATO-tól, hogy lőjenek le orosz katonai repülőgépeket. Mindkét politikus azt a 2015-ös incidensre emlékeztetett, amikor Törökország a szíriai háború idején lelőtt egy orosz SZU–24-es bombázót, miután az a törökök szerint megsértette az ország légterét.
Nyitókép forrása: RADOSLAW JOZWIAK / AFP
