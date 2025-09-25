Itt az újabb veszély: egy V4-es NATO-ország maga venné célba az orosz drónokat

Lengyelország arra készül, hogy felhatalmazza hadseregét orosz drónok lelövésére Ukrajna felett anélkül, hogy azt előzetesen NATO vagy EU jóváhagyáshoz kötné – írta az Euractiv. A védelmi minisztérium által júniusban benyújtott tervezetet várhatóan gyorsított eljárásban fogadják el. Varsó szerint a változtatásra azért van szükség, mivel szerintük Lengyelország védtelen az Ukrajnából vagy Fehéroroszországból érkező drónokkal szemben.

Lengyelország szerint több orosz drón által elkövetett lengyel légtér megsértése súlyos provokáció volt az EU és a NATO tagállamaival szemben.

Forrás: AFP

A jelenlegi kormánykoalíció a „lőj először, kérdezz később” elv alapján tervezi eltörölni a fegyveres erők bevetésére vonatkozó korlátozásokat, nagyobb rugalmasságot biztosítva a hadseregnek a fenyegetésekre való reagálásra.

Lengyelország szeptember elején lelőtt feltételezett orosz drónokat, amelyek behatoltak a légterébe, ez volt az első alkalom, hogy egy NATO-tagország orosz repülőeszközökre tüzelt a konfliktus során.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter nemrég azt nyilatkozta, hogy a Lengyelország és Ukrajna egy pilóta nélküli rendszerekre szakosodott közös műveleti csoportot hoznak létre. A miniszter elmondta, hogy szeretnék hasznosítani Ukrajna drónokkal kapcsolatos tudását és készségeit, és fokozza katonai együttműködését Ukrajnával.