Balti-tenger petr pavel légtérsértés NATO Törökország Oroszország Litvánia Észtország

Izgalomba jött a NATO keleti szárnya: egyre többen szeretnének lelőtt orosz repülőket látni

2025. szeptember 21. 09:24

A cseh elnök és a litván védelmi miniszter szerint is példát kellene venni Törökország 2015-ös cselekedetéről.

2025. szeptember 21. 09:24
null

Petr Pavel cseh államfő a cseh televízióban kijelentette, hogy a NATO-nak határozottan kell fellépnie az orosz provokációkra, mint amilyen az észt légtérbe behatoló orosz vadászgépek esete volt. Az Unian szerint Pavel hangsúlyozta, hogy az ilyen légtérsértések lehetőséget teremtenek az orosz gépek lelövésére.

Felelőtlen magatartás, amely aktiválhatja a védelmi mechanizmusokat, és akár a gépek lelövéséhez is vezethet”

– mondta. Emlékeztetett, hogy Törökország 2015-ben, a szíriai háború idején lelőtt egy orosz SZU–24-es bombázót hasonló provokáció miatt. Pavel felidézte, hogy a NATO Katonai Bizottságának elnökeként egyszer rákérdezett az oroszoknál, miért folyamodnak ilyen akciókhoz. A válasz állítólag az volt: „Mert megtehetjük.” Szerinte ezek a provokációk a NATO kitartását és elszántságát tesztelik.„Határozottan kell reagálnunk, akár katonai eszközökkel is, ha szabályszegés történik. Oroszország így gyorsan megérti, hogy hibázott és átlépte a határokat." – szögezte le a cseh elnök.

Litvánia védelmi minisztere szintén szigorúbb fellépést szorgalmazott Oroszországgal szemben.

Dovile Sakaliene azt sürgette a NATO-tól, hogy lőjenek le orosz katonai repülőgépeket.

Sakaliene a cseh elnökhöz hasonlóan szintén  Törökország 2015-ös esetét hozta fel példaként, és az X-en azt írta, hogy a NATO-nak „komolyan kell vennie” a helyzetet, mivel Oroszország „tesztelte” a szövetség határait. 

Észtország azt állította, hogy három orosz MiG-31-es vadászgép 12 percig tartózkodott légterében, amit „példátlan arcátlanságnak” nevezett, míg Moszkva tagadta a vádakat, közölve, hogy gépei a Balti-tenger semleges vizei felett repültek, több mint 3 km-re Észtország Vaindloo szigetétől, egy rutinrepülés során.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azt javasolva, hogy a jogpszichológia diplomával rendelkező észt védelmi miniszter térjen vissza eredeti szakmájához az Oroszországgal kapcsolatos „fóbiái” miatt.

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

***

 

