Izgalomba jött a NATO keleti szárnya: egyre többen szeretnének lelőtt orosz repülőket látni

Petr Pavel cseh államfő a cseh televízióban kijelentette, hogy a NATO-nak határozottan kell fellépnie az orosz provokációkra, mint amilyen az észt légtérbe behatoló orosz vadászgépek esete volt. Az Unian szerint Pavel hangsúlyozta, hogy az ilyen légtérsértések lehetőséget teremtenek az orosz gépek lelövésére.

Felelőtlen magatartás, amely aktiválhatja a védelmi mechanizmusokat, és akár a gépek lelövéséhez is vezethet”

– mondta. Emlékeztetett, hogy Törökország 2015-ben, a szíriai háború idején lelőtt egy orosz SZU–24-es bombázót hasonló provokáció miatt. Pavel felidézte, hogy a NATO Katonai Bizottságának elnökeként egyszer rákérdezett az oroszoknál, miért folyamodnak ilyen akciókhoz. A válasz állítólag az volt: „Mert megtehetjük.” Szerinte ezek a provokációk a NATO kitartását és elszántságát tesztelik.„Határozottan kell reagálnunk, akár katonai eszközökkel is, ha szabályszegés történik. Oroszország így gyorsan megérti, hogy hibázott és átlépte a határokat." – szögezte le a cseh elnök.

Litvánia védelmi minisztere szintén szigorúbb fellépést szorgalmazott Oroszországgal szemben.