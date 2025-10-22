Ft
áramellátás frontvonal energetikai infrastruktúra orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Nagy a baj Ukrajnában: Zelenszkij lényegében beismerte az ukrán energetikai infrastruktúra megroppanását

2025. október 22. 06:39

Az ukrán elnök szerint Oroszország a világ legnagyobb terrortámadását hajtja végre Ukrajna energiaipara ellen.

2025. október 22. 06:39
null

Az Ukrinform arról ír Volodimir Zelenszkij nyilatkozatára hivatkozva, hogy 

az orosz csapatok folytatják nagyszabású támadásaikat Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája ellen,

 ami országszerte áramkimaradásokhoz vezetett.

„Nagyon sok jelentés érkezik a helyreállításokról az orosz támadások után, amelyek az energetikai infrastruktúránkat érintették. Különösen nehéz a helyzet Csernyihiv, Szumi és Harkiv megyékben, és a frontvonalhoz közeli településeken” – közölte az államfő.

Az ukrán elnök úgy fogalmaz, 

Oroszország tudatosan hajtja végre a világ legnagyobb terrortámadását Ukrajna energiaipara ellen”,

 így próbálja megsemmisíteni az energetikai infrastruktúrát és megfosztani az ukránokat az áramellátástól, tudjuk meg, amit eddig is tudtunk. 

Az újdonság az, hogy már az ukrán elnök is aggódik.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

bubi55
2025. október 22. 09:07
Szerinte Oroszország finomítok elleni támadás nem terrortámadás, vagy a vezeték felrobbantása nem terrortámadás EU felé.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. október 22. 09:00
Bezzeg orosz olajfinomítót támadni, az csupa jószívűség, igaz?
Válasz erre
1
0
nyafika
2025. október 22. 08:59
Ne rinyálj büdös náci, magadnak kerested a bajt! Mi a fasznak szórakoztál az oroszokkal?
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2025. október 22. 08:36
"Az ukrán elnök szerint Oroszország a világ legnagyobb terrortámadását hajtja végre Ukrajna energiaipara ellen." Az a helyzet, hogy volt egy olyan pontja nemrég ennek a konfliktusnak, amikor volt egy nem hivatalos megállapodás, az energia szektor mentesül a támadások alól. De ez az ukrán féreg volt az, aki elkezdte az orosz energia kitermelő csomópontokat támadni, majd a feldolgozó és továbbító rendszereket. Mégis mire számított, az oroszok nem fognak törleszteni? Meg kellett volna értenie, hogy tartsa magát a megállapodáshoz a saját jól felfogott érdekében. De a gazdái gondolom fűt-fát ígértek, nem biztos, hogy be is tartják, és még az is lehet, hogy esélyük sem lesz még nekik sem. Mindig rendkívül kellemetlen, amikor a fagyi visszanyal, és bármilyen nagy is a farokcsapkodás, lassan lejár az ukrán varangy ideje.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!