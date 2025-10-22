Nagy a baj Ukrajnában: Zelenszkij lényegében beismerte az ukrán energetikai infrastruktúra megroppanását

Donald Trump újabb bejelentést tett a budapesti békecsúcsról
Az amerikai elnök nem akar „elvesztegetett találkozót” és lát esélyt a tűzszünetre.
Az ukrán elnök szerint Oroszország a világ legnagyobb terrortámadását hajtja végre Ukrajna energiaipara ellen.
Az Ukrinform arról ír Volodimir Zelenszkij nyilatkozatára hivatkozva, hogy
az orosz csapatok folytatják nagyszabású támadásaikat Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája ellen,
ami országszerte áramkimaradásokhoz vezetett.
„Nagyon sok jelentés érkezik a helyreállításokról az orosz támadások után, amelyek az energetikai infrastruktúránkat érintették. Különösen nehéz a helyzet Csernyihiv, Szumi és Harkiv megyékben, és a frontvonalhoz közeli településeken” – közölte az államfő.
Az ukrán elnök úgy fogalmaz,
„Oroszország tudatosan hajtja végre a világ legnagyobb terrortámadását Ukrajna energiaipara ellen”,
így próbálja megsemmisíteni az energetikai infrastruktúrát és megfosztani az ukránokat az áramellátástól, tudjuk meg, amit eddig is tudtunk.
Az újdonság az, hogy már az ukrán elnök is aggódik.
„Nincs új a nap alatt” – fogalmazott a külügyminiszter.