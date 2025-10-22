Nagy a baj Ukrajnában: Zelenszkij lényegében beismerte az ukrán energetikai infrastruktúra megroppanását

Az Ukrinform arról ír Volodimir Zelenszkij nyilatkozatára hivatkozva, hogy

az orosz csapatok folytatják nagyszabású támadásaikat Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája ellen,

ami országszerte áramkimaradásokhoz vezetett.

„Nagyon sok jelentés érkezik a helyreállításokról az orosz támadások után, amelyek az energetikai infrastruktúránkat érintették. Különösen nehéz a helyzet Csernyihiv, Szumi és Harkiv megyékben, és a frontvonalhoz közeli településeken” – közölte az államfő.

Az ukrán elnök úgy fogalmaz,