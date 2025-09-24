Ft
09. 24.
szerda
háború parancsnok frontvonal harc patthelyzet drón katona

Ennek Putyin nem fog örülni: az orosz szenátor elárulta, mi történik a fronton

2025. szeptember 24. 06:24

A frontvonalon a drónok, az aknamezők és a túlterhelt katonák teszik szinte lehetetlenné a mozgást a katonai parancsnok értékelése szerint.

2025. szeptember 24. 06:24
null

Dmitrij Rogozin orosz szenátor és katonai parancsnok szerint a háború az ukrán fronton patthelyzetbe torkollott, mivel a felek erőviszonyai kiegyenlítődtek, és egyik oldal sem képes előrelépésre – írta meg a Kárpáthír.

Egy interjúban Rogozin arról beszélt, hogy az orosz és az ukrán hadsereg felszereltségben, felkészültségben és motivációban is azonos szinten áll, így a harcok leginkább pozíciós küzdelemmé alakultak. Részletezte, hogy a gyalogság könnyen célponttá válik, ezért a harc többnyire kisebb, három-öt fős rohamcsoportokban zajlik, miközben a drónok és az aknamezők szinte teljesen ellehetetlenítik a mozgást a fronton.

Bármilyen katonai technika, amely 20 kilométernél közelebb kerül a harci érintkezési vonalhoz, megsemmisül, mind a miénk az övék által, mind az övék a miénk által. Ebben rejlik a patthelyzet, a pozíciós háború problémája

– idézte Rogozint a sajtó. Hozzátette, hogy a katonák a páncélzat, a lőszer és a drónelhárító eszközök miatt annyira túlterheltek, hogy a mozgásuk is nehézkessé válik.

Külön kitért a Herszoni területre, ahol a Dnyeper-folyó is akadályt jelent. Elmondása szerint a két fél azonnal tüzet nyit, ha az ellenség megközelíti a partot, így az átkelés lehetetlen. Példaként hozta a Zaporizzsjai területen fekvő Sztepnohirszket, amelynek környéke teljesen kiégett, a mezők csupaszon állnak. Mint mondta, az aknákkal borított utakon a haditechnika mozgása gyakorlatilag kivitelezhetetlen.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

csulak
2025. szeptember 24. 08:58
ez mar az O dolguk
egyszeri
2025. szeptember 24. 08:48
Érdekes elemzés egy "szenátor és katonai parancsnok" részéről. Csak hát ez a háború nem erről szól. Az orosz oldalon nincs emberhiány, rendszeres a váltás a frontvonalon, míg az ukrán oldalon még a kényszer-sorozások se tudják pótolni az emberélet és dezertálási veszteségeket, generációk se tudják majd visszafizetni a nyugatról küldött segélyeket. Az ellenség felőrlése a cél, úgy katonai mint gazdasági szempontból, hogy a lakosságfogyást ne is említsem. Az oroszoknak nem szükséges az előrenyomulás, ukránok meg úgymond, házhoz mennek a pofonért a frontvonalra. Ezt a háborút Ukrajna már rég elveszítette, függetlenül attól mi lesz a végkifejlet.
herden100
2025. szeptember 24. 08:36
😂 youtube.com/shorts/M4PGi5Lw4ac?si=9xxglHgI-y7ZlDSk
Trüpéma
2025. szeptember 24. 08:33
A Mandiner (sajnos szokásos) tök hülye cikke, ahol legalább árnyalni illenék az interjút, mikor készült, kivel, stb. ellenpontozni, mivel az oroszok jelenleg szépen nyomulnak előre, stb. Ehelyett egy kattintás, és bulvárosítva van az átvett anyag!
