Dmitrij Rogozin orosz szenátor és katonai parancsnok szerint a háború az ukrán fronton patthelyzetbe torkollott, mivel a felek erőviszonyai kiegyenlítődtek, és egyik oldal sem képes előrelépésre – írta meg a Kárpáthír.

Egy interjúban Rogozin arról beszélt, hogy az orosz és az ukrán hadsereg felszereltségben, felkészültségben és motivációban is azonos szinten áll, így a harcok leginkább pozíciós küzdelemmé alakultak. Részletezte, hogy a gyalogság könnyen célponttá válik, ezért a harc többnyire kisebb, három-öt fős rohamcsoportokban zajlik, miközben a drónok és az aknamezők szinte teljesen ellehetetlenítik a mozgást a fronton.

Bármilyen katonai technika, amely 20 kilométernél közelebb kerül a harci érintkezési vonalhoz, megsemmisül, mind a miénk az övék által, mind az övék a miénk által. Ebben rejlik a patthelyzet, a pozíciós háború problémája

– idézte Rogozint a sajtó. Hozzátette, hogy a katonák a páncélzat, a lőszer és a drónelhárító eszközök miatt annyira túlterheltek, hogy a mozgásuk is nehézkessé válik.

Külön kitért a Herszoni területre, ahol a Dnyeper-folyó is akadályt jelent. Elmondása szerint a két fél azonnal tüzet nyit, ha az ellenség megközelíti a partot, így az átkelés lehetetlen. Példaként hozta a Zaporizzsjai területen fekvő Sztepnohirszket, amelynek környéke teljesen kiégett, a mezők csupaszon állnak. Mint mondta, az aknákkal borított utakon a haditechnika mozgása gyakorlatilag kivitelezhetetlen.