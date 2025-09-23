A magyar kisebbség helyzetéről kérdeztük Volodimir Zelenszkijt – itt a reakció (VIDEÓ)

Fordítva üli meg a lovat Ukrajna magyarországi nagykövete: megpróbálta feltárni, mi lehet a konfliktus valódi oka
Sok mindenről beszélt Sándor Fegyir, de a lényegről pont nem.
Válaszok helyett az ukrán elnök úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a kérdést.
Az ENSZ-közgyűlés hetén – ahol Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Donald Trump amerikai elnök a békét sürgeti, miközben a nyugati politikusok inkább az eszkalációt keresik – Pócza István kollégánk is jelen van.
A külügyi műsoraink házigazdája nem kisebb dologra vállalkozott New Yorkban, minthogy mikrofon végre kapja Volodimir Zelenszkij Ukrán elnököt.
Pócza a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről szerette volna kérdezni Zelenszkijt, azonban, mint a felvételen is jól látszik,
bár ránézett munkatársunkra, de úgy tett, mintha nem hallaná a kérdést.
A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:
Emlékezetes, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter korábban azt nyilatkozta a Mandinernek, hogy teljesen „hülyének néznek minket” Ukrajnában.
A magyar diplomácia vezetője szerint egyszerűen már korábban sem foglalkoztak azzal, hogy visszaadják a kárpátaljai magyarság azon alapvető jogait, amit korábban már megadtak nekik.
„Ezerszer elmondtuk, semmi extrát nem kérünk, semmi pluszt nem kérünk.
Volt a kárpátaljai magyaroknak egy bizonyos joga, jogrendszere 2015-ig. Ez semmifajta fenyegetést nem jelentett az ukrán államra, az ukrán népre. Adják azt vissza”
– fogalmazott a külügyminiszter.
De a rossz viszony kapcsán pedig fontos kiemelni Sebestyén József tragikus halálát is.
Érdemes itt még felidézni Fegyir Sándor ukrán nagykövet álláspontját is, aki még július végén úgy fogalmazott, hogy a magyar–ukrán kapcsolatok normalizálásának kulcsa a kommunikáció helyreállítása lenne.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Sok mindenről beszélt Sándor Fegyir, de a lényegről pont nem.