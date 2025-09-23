Ft
09. 23.
kedd
külügyminiszter New York ENSZ elnök reakció Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter kisebbség helyzet Kárpátalja

A magyar kisebbség helyzetéről kérdeztük Volodimir Zelenszkijt – itt a reakció (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 17:51

Válaszok helyett az ukrán elnök úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a kérdést.

2025. szeptember 23. 17:51
null

Az ENSZ-közgyűlés hetén  – ahol Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Donald Trump amerikai elnök a békét sürgeti, miközben a nyugati politikusok inkább az eszkalációt keresik – Pócza István kollégánk is jelen van. 

A külügyi műsoraink házigazdája nem kisebb dologra vállalkozott New Yorkban, minthogy mikrofon végre kapja Volodimir Zelenszkij Ukrán elnököt. 

Pócza a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről szerette volna kérdezni Zelenszkijt, azonban, mint a felvételen is jól látszik, 

bár ránézett munkatársunkra, de úgy tett, mintha nem hallaná a kérdést.

A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:

„Hülyének néznek minket Ukrajnában”

Emlékezetes, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter korábban azt nyilatkozta a Mandinernek, hogy teljesen „hülyének néznek minket” Ukrajnában. 

A magyar diplomácia vezetője szerint egyszerűen már korábban sem foglalkoztak azzal, hogy visszaadják a kárpátaljai magyarság azon alapvető jogait, amit korábban már megadtak nekik. 

„Ezerszer elmondtuk, semmi extrát nem kérünk, semmi pluszt nem kérünk. 

Volt a kárpátaljai magyaroknak egy bizonyos joga, jogrendszere 2015-ig. Ez semmifajta fenyegetést nem jelentett az ukrán államra, az ukrán népre. Adják azt vissza”

– fogalmazott a külügyminiszter. 

De a rossz viszony kapcsán pedig fontos kiemelni Sebestyén József tragikus halálát is.

Érdemes itt még felidézni Fegyir Sándor ukrán nagykövet álláspontját is, aki még július végén úgy fogalmazott, hogy a magyar–ukrán kapcsolatok normalizálásának kulcsa a kommunikáció helyreállítása lenne.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2025. szeptember 23. 18:21
Na, Pócza, felkerültél a halállistára (persze jogállami-demokratikusan)
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 23. 18:07
"a magyar–ukrán kapcsolatok normalizálásának kulcsa a kommunikáció helyreállítása lenne." Nosza, állítsák helyre.
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2025. szeptember 23. 18:01
"a magyar–ukrán kapcsolatok normalizálásának kulcsa a kommunikáció helyreállítása lenne." Na, ez az ami szemmel láthatóan nem megy zselének .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!