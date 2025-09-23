A magyar kisebbség helyzetéről kérdeztük Volodimir Zelenszkijt – itt a reakció (VIDEÓ)

Az ENSZ-közgyűlés hetén – ahol Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Donald Trump amerikai elnök a békét sürgeti, miközben a nyugati politikusok inkább az eszkalációt keresik – Pócza István kollégánk is jelen van.

A külügyi műsoraink házigazdája nem kisebb dologra vállalkozott New Yorkban, minthogy mikrofon végre kapja Volodimir Zelenszkij Ukrán elnököt.

Pócza a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről szerette volna kérdezni Zelenszkijt, azonban, mint a felvételen is jól látszik,

bár ránézett munkatársunkra, de úgy tett, mintha nem hallaná a kérdést.

A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg: