Az EU beadta a derekát, most először tettek egy tétova lépést a béke felé

Von der Leyenék még most sem tértek magukhoz a sokkból, amit a budapesti békecsúcs okozott nekik
Az Euractiv szerint a háttérben ráadásul nő a feszültség: a tagállamok egy része nem hajlandó tovább növelni Ukrajna pénzügyi támogatását.
A közös európai nyilatkozatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is aláírta.
Fordulat körvonalazódik az ukrajnai háborúban:
az Európa vezetői kedden közösen jelezték, hogy támogatják a harcok azonnali leállítását a jelenlegi frontvonalak mentén, és ezt tekintenék a béketárgyalások kiindulópontjának
– számolt be a Bloomberg.
A bejelentés egybeesik a budapesti békecsúccsal amelynek célja, hogy Trump és Putyin a konfliktus lezárásáról egyeztessen.
A közös európai nyilatkozatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is aláírta, ami arra utal, hogy Kijev most először nyíltan elfogadná a frontvonalak „befagyasztását", legalább ideiglenesen. A kezdeményezést olyan vezetők támogatták, mint Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni és Ursula von der Leyen.
A közlemény szerint „a harcoknak azonnal véget kell vetni, és a jelenlegi érintkezési vonalat kell a tárgyalások alapjának tekinteni”, miközben az uniós vezetők továbbra is hangsúlyozzák, hogy a nemzetközi határok erővel nem változtathatók meg.
A döntés ugyanakkor nem a nyomás csökkentését, hanem új stratégiát jelez: az EU vezetői további szankciókat és gazdasági nyomást terveznek Oroszországra, miközben az orosz jegybank befagyasztott vagyonát is Ukrajna támogatására használnák.
Von der Leyen szerint cél, hogy Ukrajna „a lehető legerősebb helyzetben legyen a tűzszünet előtt, alatt és után is”.
Az európai hatalmak ezzel egyértelmű üzenetet küldtek: a háború lezárásának kulcsa most a politikai tárgyalóasztalon van, nem a csatatéren.
