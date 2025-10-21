Az EU beadta a derekát, most először tettek egy tétova lépést a béke felé

A közlemény szerint „a harcoknak azonnal véget kell vetni, és a jelenlegi érintkezési vonalat kell a tárgyalások alapjának tekinteni”, miközben az uniós vezetők továbbra is hangsúlyozzák, hogy a nemzetközi határok erővel nem változtathatók meg.

A döntés ugyanakkor nem a nyomás csökkentését, hanem új stratégiát jelez: az EU vezetői további szankciókat és gazdasági nyomást terveznek Oroszországra, miközben az orosz jegybank befagyasztott vagyonát is Ukrajna támogatására használnák.

Von der Leyen szerint cél, hogy Ukrajna „a lehető legerősebb helyzetben legyen a tűzszünet előtt, alatt és után is”.

Az európai hatalmak ezzel egyértelmű üzenetet küldtek: a háború lezárásának kulcsa most a politikai tárgyalóasztalon van, nem a csatatéren.