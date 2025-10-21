Ft
10. 21.
kedd
Ukrajna Budapesti békecsúcs béke frontvonal orosz-ukrán háború Oroszország EU

Az EU beadta a derekát, most először tettek egy tétova lépést a béke felé

2025. október 21. 14:24

A közös európai nyilatkozatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is aláírta.

2025. október 21. 14:24
null

Fordulat körvonalazódik az ukrajnai háborúban: 

az Európa vezetői kedden közösen jelezték, hogy támogatják a harcok azonnali leállítását a jelenlegi frontvonalak mentén, és ezt tekintenék a béketárgyalások kiindulópontjának

– számolt be a Bloomberg.

A bejelentés egybeesik a budapesti békecsúccsal amelynek célja, hogy Trump és Putyin a konfliktus lezárásáról egyeztessen.

A közös európai nyilatkozatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is aláírta, ami arra utal, hogy Kijev most először nyíltan elfogadná a frontvonalak „befagyasztását”, legalább ideiglenesen. A kezdeményezést olyan vezetők támogatták, mint Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni és Ursula von der Leyen.

A közlemény szerint „a harcoknak azonnal véget kell vetni, és a jelenlegi érintkezési vonalat kell a tárgyalások alapjának tekinteni”, miközben az uniós vezetők továbbra is hangsúlyozzák, hogy a nemzetközi határok erővel nem változtathatók meg.

A döntés ugyanakkor nem a nyomás csökkentését, hanem új stratégiát jelez: az EU vezetői további szankciókat és gazdasági nyomást terveznek Oroszországra, miközben az orosz jegybank befagyasztott vagyonát is Ukrajna támogatására használnák.

Von der Leyen szerint cél, hogy Ukrajna „a lehető legerősebb helyzetben legyen a tűzszünet előtt, alatt és után is”.

Az európai hatalmak ezzel egyértelmű üzenetet küldtek: a háború lezárásának kulcsa most a politikai tárgyalóasztalon van, nem a csatatéren.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

***

mnmn
2025. október 21. 16:23
„a lehető legerősebb helyzetben legyen a tűzszünet előtt, alatt és után is”. Borítékolható a ruszkik válasza: Nyet !
Pityu58
2025. október 21. 16:16
Ez megint csak időnyerési próbálkozás!
Horst_Tappert
2025. október 21. 16:14
"a nemzetközi határok erővel nem változtathatók meg" Volt ott valami népszavazás, ha jól emlékszem. Szóval szó sincs erőről... Amúgy micsoda újdonság lenne, ha egyszer az életben az EU a SAJÁT érdekeiért állna ki és nem mindig valami (jelen esetben egy népirtó náci rezsim) mellett...
Hangillat
2025. október 21. 16:14
Elég!! Elég!! 1-EU-pénzpocsékoás, véráldozat 2-EUrsula dehidratált szikkadvány mint boszi.
