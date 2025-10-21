Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Euractiv Ukrajna Vlagyimir Putyin EU

Von der Leyenék még most sem tértek magukhoz a sokkból, amit a budapesti békecsúcs okozott nekik

2025. október 21. 13:08

Az Euractiv szerint a háttérben ráadásul nő a feszültség: a tagállamok egy része nem hajlandó tovább növelni Ukrajna pénzügyi támogatását.

2025. október 21. 13:08
null

Az Euractiv keddi cikkében azt írja: a magyar miniszterelnök múlt heti bejelentése, miszerint Budapest adna otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának, 

valóságos diplomáciai sokkot váltott ki Európában. 

A lap szerint miközben Brüsszel igyekszik látszólagos kontrollt mutatni – Ursula von der Leyen és António Costa videókonferencián egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel –, a háttérben nő a feszültség: a tagállamok egy része nem hajlandó tovább növelni Ukrajna pénzügyi támogatását. Eközben 

Orbán az EU-n belül is akadályozza Ukrajna csatlakozási folyamatát, 

amit Kijevben egyre inkább igazságtalanságként élnek meg, hiszen – ahogy Olekszandr Kornijenko ukrán parlamenti alelnök fogalmazott – az ukránok „az EU zászlaja alatt halnak meg” és „mire való az EU ereje, ha egy ilyen tiszteletreméltó Unió nem tud megbirkózni egy nem is olyan nagy országgal?”.

Nyitókép: AFP/VYACHESLAV OSELEDKO
 

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2025. október 21. 15:55
Az EU zászlaja alatt? Azt hittem Ukrajna zászlaja alatt hallnak meg.
Válasz erre
0
0
kulakman
•••
2025. október 21. 15:54 Szerkesztve
Hogyan nevezhetnék UNIÓNAK, azt ahol egy gazdag , befizető tagállam(anglia) távozása után , még azt sem kérdezték meg , miért, nemhogy következménye lett volna!
Válasz erre
0
0
krokodilgenya
2025. október 21. 15:53
Recip doktor és a többi retardált miként vélekedik az események ilyetén történő alakulásáról? A kognitív disszonanciát ilyen szinten már nehéz kezelni.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. október 21. 15:33
Ez az Eu vezetés soha nem fog észhez térni. Ezeket az idióta háborúpártiakat,eszükkel helyén valókra kell cserélni. Ez az egyetlen megoldás Európa életben maradásához.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!