Von der Leyenék még most sem tértek magukhoz a sokkból, amit a budapesti békecsúcs okozott nekik

Az Euractiv keddi cikkében azt írja: a magyar miniszterelnök múlt heti bejelentése, miszerint Budapest adna otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának,

valóságos diplomáciai sokkot váltott ki Európában.

A lap szerint miközben Brüsszel igyekszik látszólagos kontrollt mutatni – Ursula von der Leyen és António Costa videókonferencián egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel –, a háttérben nő a feszültség: a tagállamok egy része nem hajlandó tovább növelni Ukrajna pénzügyi támogatását. Eközben

Orbán az EU-n belül is akadályozza Ukrajna csatlakozási folyamatát,

amit Kijevben egyre inkább igazságtalanságként élnek meg, hiszen – ahogy Olekszandr Kornijenko ukrán parlamenti alelnök fogalmazott – az ukránok „az EU zászlaja alatt halnak meg” és „mire való az EU ereje, ha egy ilyen tiszteletreméltó Unió nem tud megbirkózni egy nem is olyan nagy országgal?”.