Ez gyors volt: vasárnap még Veszprémben játszott főszerepet az orosz, hétfőn meg már a lengyeleknél

2025. június 09. 13:39

A döntő után jelentették be a veszprémiek, hogy eladták a vasárnap bajnoki címet szerző orosz kézilabdázójukat, Szergej Koszorotovot, akit hétfő délben már be is mutattak új állomáshelyén, a több magyart is foglalkoztató lengyel Wisla Plocknál. Koszorotov hét gólt lőtt a Szeged elleni finálé utolsó mérkőzésén.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Veszprém nyerte a magyar férfi kézilabda NB I-et, miután házigazdaként 34–31-re legyőzte a Szegedet a döntő harmadik, vasárnapi mérkőzésén. Még ünnepeltek a játékosok, amikor a vezetőség közzétette a bakonyiak keretét a következő idényre. Ez alapján a korábban bejelentett távozók – Palasics Kristóf, Agustín Casado, Nikola Grahovac, Mikita Vailupau, Aron Pálmarsson – mellett két év után búcsúzik a One Veszprémtől az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia beálló, Ludovic Fabregas, aki hét gólt szerzett a finálé utolsó felvonásában, illetve a hárommeccses párharc egyik kulcsfigurája, az orosz Szergej Koszorotov is.

„Nyáron elhagyja Veszprémet orosz balátlövőnk, Szergej Koszorotov is, aki 2023-ban érkezett klubunkhoz, két magyar bajnoki címet és egy kupát szerzett a Veszprémmel. Esetében nem éltünk a plusz egyéves szerződéshosszabbítási opcióval, és a játékjogának értékesítése mellett döntöttünk” – áll a hivatalos indoklásban. Hozzátették: a fiataljaik közül is sokan máshol kezdik meg a felkészülést augusztusban, így Végh Bálint, Hoffmann Balázs, Lukács Péter, Nagy Benedek és Mikler Krisztián is. Érkezői oldalon az eddig bejelentett kézilabdázók – a világ egyik legjobb védőjátékosának számító brazil Thiagus Petrus; az egyiptomi válogatott balátlövő, Ahmed Hesam, és a francia válogatott jobbszélsője, Yanis Lenne és a már a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozott 20 éves balszélső, Molnár Robin – mellett két évre érkezik Veszprémbe a szintén egyiptomi Ali Zein. Hogy a sorminta ne szakadjon meg, jön egy másik egyiptomi, Ahmed Adel is, így a súlyos sérülésből hamarosan visszatérő Jehia Elderaával kiegészülve az övéké lesz az egyik legnagyobb náció a Veszprém keretében. Ami pedig az elszerződő Koszorotovot illeti, hétfő délben már be is mutatták új állomáshelyén, a több magyart – Fazekas Gergőt, Ilic Zorant, Szita Zoltánt – is foglalkoztató lengyel Wisla Plocknál. One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 34–31 (17–15)

Veszprém, 4900 néző. Vezette: Bíró, Kiss O.

Veszprém: Corrales – Gasper Marguc, Remili 6, Cindric 1, Fabregas 7, Koszorotov 7, Descat 6 (2). Csere: Palasics (kapus), Ligetvári, Pesmalbek 2, Casado 2, Vajlupau 3. Edző: Xavier Pascual

Szeged: Mikler R. – Sostaric 7 (6), Röd 4, Kalaras 1, Mackovsek 4, Smárason 1, Frimmel 1. Csere: Thulin (kapus), Bánhidi 4, Bodó 3, Kukics 1, Toto 2, Garcíandia 3, Jelinic. Edző: Michael Apelgren

Kiállítások: 8, ill. 12 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 6/6

A két győzelemig tartó párharc végeredménye: 2–1 Fotó: MTI/Vasvári Tamás

