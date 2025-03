Szenzáció: több magyar is ott lehet a világ legerősebb bajnokságának kupadöntőjében!

Volt is mit mesélnie a Mandinernek a Bundesliga 2-ről, illetve a kupamenetelésükről (másodosztályúként a final fourba jutottak!), de előbb azt árulta el nekünk, hogyan érzi magát pályafutása második válogatott összetartásán.

„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, jól érzem magam, befogadó a közeg, tényleg, mint egy család. A többiek felkarolják az újakat az edzéseken, vagy segítenek abban, mik a szokások. Remélem, egy állandó dologgá válhat, hogy itt vagyok. Elsősorban persze a kapusokkal vagyok, együtt megyünk edzésre, videózunk, együtt eszünk, de például most Sipos Adrián a szobatársam, ő is ellát tanácsokkal.”

Az a Sipos, aki ellenfele lesz a kupa final fourban – erre majd tényleg visszatérünk, de előbb még a válogatott.

„Nagyon fontos győzelmet arattunk Montenegróban, parázs meccs volt, remek hangulatot teremtettek a hazaiak, belepte a füst a csarnokot. Végig stabilak maradtunk, így meg tudtuk tartani az előnyünket.”

Ettől függetlenül a vasárnapi meccs is nagyon fontos lesz Tatabányán, ugyanis egy győzelemmel az Eb-re jutás biztos, de akár már a csoportgyőzelem is meglehet, ha úgy alakul a másik találkozó – úgyhogy nem valószínű, hogy Nagy most fog bemutatkozni a válogatottban, bár ki tudja.

„Tudom, hogy én vagyok az új, Palasics Kristóf és Bartucz Laci már régebb óta itt van, ők már stabil tagok. Persze, reménykedem és

minden edzésbe úgy állok bele, hogy megmutassam, mit tudok. Remélem, minél hamarabb bizonyíthatok meccsen is, ha nem is most, majd a következő összetartáson – már, ha hívnak.

De már azt is nagy dolognak tartom, hogy itt lehetek.”

És akkor Németország: Nagy tavaly tavasszal még a spanyol élvonalban szerepelt az Atlético Valladolid csapatában, aztán a Veszprém visszarendelte a kölcsönből (bár a spanyolok megtartották volna), végül ebben az idényben a Bundesliga 2-ben kötött ki.

„Érdekesen kezdődött, nagy váltás volt nekem eleinte. A német élet, a német felfogás meg így az egész stílus magában a kézilabdában is teljesen más. Kicsit nehezen ment az elején, de azt mondom, hogy most már jól adaptálódtam. Igazából ez a Bundesliga kettő is nagyon erős bajnokság, kisebb nemzetek válogatottjai is játszanak itt, például hollandok.

Mi például legyőztük az Európa-ligában játszó svájci Schaffhausent a felkészülés során, majd a kupából az élvonalbeli Wetzlart vertük ki, Krakovszki Zsolt csapatát. Nagyon erős együttesek vannak a tabella elején. A magyar bajnoksághoz viszonyítva pedig olyan, mintha a Ferencvárossal vagy a Tatabányával játszanánk minden héten. A terhelés nagy, sok a meccs és sok az utazás.

És döbbenetesen sokan kíváncsiak a mérkőzéseikre ahhoz képest, hogy másodosztályról beszélünk…

Ahova megyünk, mindig telt ház van, de nálunk is. Nem óriási arénák ezek, olyan három-négy ezresek, de amikor tele vannak, azért megérzi az ember. Németországban nagyon fontos a Bundesliga kettő.

Az viszont még ott sem gyakori, hogy másodosztályú csapat bejusson a final fourba a kupában – Nagy Benedekék viszont elérték ezt a nem mindennapi bravúrt.

„Nem tudom, mikor volt utoljára ilyen, de hihetetlenül nagy dolog. Balingen egy harmincezres város, elképesztő ünneplés volt a négyes döntőbe jutás után, hiszen ez tényleg történelmi siker. Szerencsénk is volt persze a sorsolás miatt, de a lehetőségeinkkel élnünk is kellett, ami sikerült. Felfoghatatlan, hogy a telt házas Lanxess Arénában fogunk játszani…”

Bizony, a Bajnokok Ligája final four helyszínén, vagyis Kölnben rendezik ezt is – egy hónap van még addig, de már egyetlen jegyet sem lehet kapni rá!

„Igen, már most eladták az összes jegyet. Beszéltem Sipos Adriánnal, ők tavaly is bejutottak, és mondta, hogy tényleg ugyanolyan, mint a BL-ben. Ugyanabban a hotelben laknak a csapatok, a bevonulás is hasonló, ahogy a hangulata is az egésznek. Biztosan nagyon nagy élmény lesz.”

Sipos viszont akkor már nem szobatárs, hanem ellenfél lesz: Nagyék ugyanis éppen a Bundesligát meglepetésre vezető Melsungen ellen elődöntőznek, vagyis egy magyar biztosan ott lesz a fináléban, ráadásul a másik ágon Imre Bence fog szerepelni a Kiel színeiben. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy Leimeter Csaba szintén a Balingen játékosa, kijelenthetjük: ez egy magyaros final four lesz.

Szerintem ez egy nagyon nagy siker a magyar kézilabdának is, mert tudjuk, hogy a világ legerősebb bajnokságáról beszélünk. Az, hogy ennyien ott tudunk lenni magyarok, és meg tudjuk mutatni magunkat, nagyon nagy dolog. Szoktak is menni itt a csipkelődések az edzésen, hogy majd a final fourban mi történik, kinek a lövését védem ki és kiét nem.

És akkor nézzünk kicsit a távolabbi jövőbe is: Nagy Benedek még a Veszprém játékosa, vajon szerepel-e a céljai között, hogy visszatérhessen?

A veszprémi utánpótlásban nevelkedtem, úgyhogy persze, nagy megtiszteltetés lenne, gyerekkori álmom válna valóra. Meglátjuk, hogyan alakul a jövő, mert ehhez az is kell, hogy úgy lássam, van lehetőségem játékperceket kapni a csapatban. De hatalmas dolog lenne számomra.

Addig is a Balingemben szeretne minél jobb teljesítményt nyújtani, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány legközelebb is behívja – és Veszprémben is felfigyeljenek rá.

Borítókép: Thomas Schips