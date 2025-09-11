Hidegzuhany Szegeden: drámai eredmény született a BL-nyitányon

„Ezt már nagyon unom” – vereséggel kezdett a BL-ben a Veszprém, a szurkolók már most temetik a csapatot
A bakonyiak 2009 óta először veszítették el az első csoportmeccsüket a Bajnokok Ligájában.
Nem indult jól a férfi kézilabda Bajnokok Ligája idei szezonja a magyar csapatok számára.
Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilic Zoran csapata, a lengyel Orlen Wisla Plock 34–33-ra nyert Szegeden a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Sokkoló, de a Veszprém után a Szeged is vereséggel kezdett.
A Magyar Kupa-címvédő hazaiak keretéből Lazar Kukic, a vendégektől többek között Jakub Szyszko és Leon Susnja hiányzott.
A bemutatásnál az egyik legnagyobb tapsot a lengyelek horvát kapusa, Mirko Alilovic kapta,
aki 2011 és 2018 között a Veszprém, 2018 és 2023 között pedig a Szeged kapuját védte.
A játék képe és a statisztikai adatok alapján is rendkívül kiegyenlített volt az első félidő: a Szeged az elején, a Plock a vége felé vezetett két góllal, a szünetben pedig döntetlen volt az állás.
A második felvonásban kizárólag a vendégek vezettek. Remekül, egy 4–1-es sorozattal kezdtek, és egészen az 55. percig tartották legalább kétgólos előnyüket.
Az utolsó percben 34–33-as vendég vezetésnél hosszas videózás után a támadásban lévő lengyelek javára döntöttek a játékvezetők, és Fazekasék ezt kihasználva megőrizték egygólos vezetésüket.
A világbajnoki ezüstérmes Mario Sostaric kilenc, Imanol Garciandía hét, Sebastian Frimmel hat gól lőtt, Mikler Roland nyolc, Tobias Thulin három védéssel zárt. A túloldalon Melvyn Richardson 12-szer, Fazekas háromszor, Szita egyszer volt eredményes, Ilic ezúttal nem talált a hálóba. Torbjörn Bergerudnak hat védése volt.
A két csapat hetedik egymás elleni BL-meccsén öt szegedi siker mellett másodszor győzött a Plock.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, B csoport
OTP Bank-Pick Szeged – Orlen Wisla Plock (lengyel) 33–34 (16–16)
gólszerzők: Sostaric 9, Garciandía 7, Frimmel 6, Bánhidi 4, Bodó 1, Gottfridsson 1, Kalarash 1, Toto 1, Mackovsek 1, Rød 1, Szilágyi 1 ill. Richardson 12, Serdio Guntín 5, Janc 3, Fazekas 3, Kosorotov 3, Daszek 2, Krajewski 2, Mihic 2, Szita 1, Zarabec 1.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Ujvári Sándor