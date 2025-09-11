Hidegzuhany Szegeden: drámai eredmény született a BL-nyitányon

Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilic Zoran csapata, a lengyel Orlen Wisla Plock 34–33-ra nyert Szegeden a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Sokkoló, de a Veszprém után a Szeged is vereséggel kezdett.

A Magyar Kupa-címvédő hazaiak keretéből Lazar Kukic, a vendégektől többek között Jakub Szyszko és Leon Susnja hiányzott.

A bemutatásnál az egyik legnagyobb tapsot a lengyelek horvát kapusa, Mirko Alilovic kapta,

aki 2011 és 2018 között a Veszprém, 2018 és 2023 között pedig a Szeged kapuját védte.

A játék képe és a statisztikai adatok alapján is rendkívül kiegyenlített volt az első félidő: a Szeged az elején, a Plock a vége felé vezetett két góllal, a szünetben pedig döntetlen volt az állás.