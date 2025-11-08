Ezért potyogtak a könnyek a Szeged–Veszprém kéziderbi után: a meccs közben hunyt el a hazaiak technikai vezetője

A klub honlapja szerint a 68 éves korában elhunyt Dobozi 37 éve dolgozott az egyesületnél:

„Ivuka – ahogy a legtöbben ismerjük – 37 éve dolgozott klubunknál elkötelezetten, mindig is meghatározó tagja volt a közösségünknek. Szakmai tudása, embersége, humorérzéke és hűsége pótolhatatlan veszteség klubunk számára.

Az OTP Bank-PICK Szeged vezetése, játékosaink és kollégáink nevében őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, és osztozunk gyászukban.

Holnap, november 9-én (vasárnap) délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúzunk Dobozi Ivántól a PICK Aréna főbejáratánál.”

Hát ezért nem volt ünneplés, és ezért potyogtak a könnyek a derbi után.