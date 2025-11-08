Ezért potyogtak a könnyek a Szeged–Veszprém kéziderbi után: a meccs közben hunyt el a hazaiak technikai vezetője

Mégis mi történt Szegeden? A hazaiak agyonnyerték a derbit, mégis a Veszprém örülhetett
Hugo Descat volt a rangadó hőse.
A szombat délutáni kézilabda-rangadó során a Pick Arénában hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklub technikai vezetője. Tragédia a Szeged–Veszprémen.
Drámai végjáték zajlott a szezon első magyar kézilabda derbijén, a Szeged–Veszprémen. Bár a hazaiak szinte végig vezettek, és még az utolsó negyedórára is hatgólos előnnyel fordultak, a vendégek az utolsó percben szerzett góllal megszerezték a győzelmet. Ezek után furcsa jelenetek zajlottak le a pályán: a veszprémiek óriási ünneplésbe kezdtek volna éppen, amikor Nagy László sportigazgató odament a játékosokhoz, és leállította a körtáncot. Majd az M4 Sport kamerája a szegediek sajtófőnökét, Süli Róbertet mutatta, akinek potyogtak a könnyei – furcsa látvány volt ez egy szinte tét nélküli, alapszakaszban elszenvedett vereség után.
Sajnos mostanra kiderült, nem is a vereség volt a hatalmas szomorúság oka, ugyanis a pályán kívül sokkal nagyobb dráma zajlott: a derbi során ugyanis a Pick Arénában hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged technikai vezetője
– számolt be róla az MTI.
A klub honlapja szerint a 68 éves korában elhunyt Dobozi 37 éve dolgozott az egyesületnél:
„Ivuka – ahogy a legtöbben ismerjük – 37 éve dolgozott klubunknál elkötelezetten, mindig is meghatározó tagja volt a közösségünknek. Szakmai tudása, embersége, humorérzéke és hűsége pótolhatatlan veszteség klubunk számára.
Az OTP Bank-PICK Szeged vezetése, játékosaink és kollégáink nevében őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, és osztozunk gyászukban.
Holnap, november 9-én (vasárnap) délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúzunk Dobozi Ivántól a PICK Aréna főbejáratánál.”
Hát ezért nem volt ünneplés, és ezért potyogtak a könnyek a derbi után.
