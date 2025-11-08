Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
halál Szeged Veszprém

Ezért potyogtak a könnyek a Szeged–Veszprém kéziderbi után: a meccs közben hunyt el a hazaiak technikai vezetője

2025. november 08. 20:17

A szombat délutáni kézilabda-rangadó során a Pick Arénában hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklub technikai vezetője. Tragédia a Szeged–Veszprémen.

2025. november 08. 20:17
null

Drámai végjáték zajlott a szezon első magyar kézilabda derbijén, a Szeged–Veszprémen. Bár a hazaiak szinte végig vezettek, és még az utolsó negyedórára is hatgólos előnnyel fordultak, a vendégek az utolsó percben szerzett góllal megszerezték a győzelmet. Ezek után furcsa jelenetek zajlottak le a pályán: a veszprémiek óriási ünneplésbe kezdtek volna éppen, amikor Nagy László sportigazgató odament a játékosokhoz, és leállította a körtáncot. Majd az M4 Sport kamerája a szegediek sajtófőnökét, Süli Róbertet mutatta, akinek potyogtak a könnyei – furcsa látvány volt ez egy szinte tét nélküli, alapszakaszban elszenvedett vereség után.

Ezt is ajánljuk a témában

Sajnos mostanra kiderült, nem is a vereség volt a hatalmas szomorúság oka, ugyanis a pályán kívül sokkal nagyobb dráma zajlott: a derbi során ugyanis a Pick Arénában hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, az OTP Bank-Pick Szeged technikai vezetője

 – számolt be róla az MTI.

Szeged–Veszprém: Dobozi Iván 37 éve dolgozott a hazaiaknál

A klub honlapja szerint a 68 éves korában elhunyt Dobozi 37 éve dolgozott az egyesületnél:

„Ivuka – ahogy a legtöbben ismerjük – 37 éve dolgozott klubunknál elkötelezetten, mindig is meghatározó tagja volt a közösségünknek. Szakmai tudása, embersége, humorérzéke és hűsége pótolhatatlan veszteség klubunk számára.

Az OTP Bank-PICK Szeged vezetése, játékosaink és kollégáink nevében őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, és osztozunk gyászukban.

Holnap, november 9-én (vasárnap) délelőtt 10 órától gyertyagyújtással búcsúzunk Dobozi Ivántól a PICK Aréna főbejáratánál.”

Hát ezért nem volt ünneplés, és ezért potyogtak a könnyek a derbi után.

Nyitókép: OTP Bank-Pick Szeged

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!