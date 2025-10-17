Ft
háború Háború Ukrajnában Budapesti békecsúcs Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Egyesült Államok

Zelenszkijnek semmi beleszólása nem volt a dolgok menetébe: Trump elmondta, miért Orbánra esett a választása (VIDEÓ)

2025. október 17. 22:47

Elképesztő dolgokat mondott a magyar miniszterelnökről az amerikai elnök.

2025. október 17. 22:47
Magyarország biztonságos ország, és Orbán Viktor miniszterelnök tevékenységének köszönhetően nincsenek olyan problémái, mint más államoknak – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken azzal kapcsolatban, hogy a tervek szerint Budapesten rendezik következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a Fehér Házban fogadva, kérdésekre válaszolva Trump „nagyon jó vezetőnek” nevezte a csütörtökön bejelentett találkozó házigazdáját, Orbán Viktor miniszterelnököt.

Azt mondta, hogy a magyar kormányfőt ő is kedveli és Vlagyimir Putyin is.

Magyarország „biztonságos ország, és a miniszterelnök nagyon jó munkát végzett az ország vezetésében, nincs olyan sok problémája, mint más országoknak” – hangoztatta Trump.

„Ezért döntöttünk úgy, hogy Orbán Viktorral leszünk, és ő nagyon jó házigazda lesz” – tette hozzá. Donald Trump azt mondta, várakozásai szerint a budapesti kétoldalú találkozó lesz, de „tartják a kapcsolatot” Zelenszkijjel is. Úgy fogalmazott, hogy „mindenki számára kényelmessé” igyekeznek tenni a tárgyalást.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Trüpéma
2025. október 17. 23:22
Elviszi őket Felcsútra, főz nekik egy kis körömpörköltet, aztán elfröccsözgetnek a teraszon.... Most akkor már reménykedjünk a békében megint, reménykedjünk, hogy a magyar testvérek visszakapják a jogaikat Ukrajnában!
Vata Aripeit
2025. október 17. 23:11
Ennél jobban már nem lehet , ez már olyan szintű " benyalás", hogy szinte ijesztő. Trump qrva komolyan gondolja Orbán támogatását. Talán ez már sok. :-)
Lilyana2
2025. október 17. 23:00 Szerkesztve
Akkor ezek szerint egyelőre azoknak a nagyhatótávolságú rakétáknak lőttek amikért zelenszkíj ment oda kuncsorogni....
survivor
2025. október 17. 22:53
Venceremos ! Marmint Poloska ellen...😱😱😱🤪🤪🤪🤪🤪🤣🤣🤣🤣
