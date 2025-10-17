Zelenszkijnek semmi beleszólása nem volt a dolgok menetébe: Trump elmondta, miért Orbánra esett a választása (VIDEÓ)

Magyarország biztonságos ország, és Orbán Viktor miniszterelnök tevékenységének köszönhetően nincsenek olyan problémái, mint más államoknak – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken azzal kapcsolatban, hogy a tervek szerint Budapesten rendezik következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a Fehér Házban fogadva, kérdésekre válaszolva Trump „nagyon jó vezetőnek” nevezte a csütörtökön bejelentett találkozó házigazdáját, Orbán Viktor miniszterelnököt.

Azt mondta, hogy a magyar kormányfőt ő is kedveli és Vlagyimir Putyin is.

Magyarország „biztonságos ország, és a miniszterelnök nagyon jó munkát végzett az ország vezetésében, nincs olyan sok problémája, mint más országoknak” – hangoztatta Trump.

„Ezért döntöttünk úgy, hogy Orbán Viktorral leszünk, és ő nagyon jó házigazda lesz” – tette hozzá. Donald Trump azt mondta, várakozásai szerint a budapesti kétoldalú találkozó lesz, de „tartják a kapcsolatot” Zelenszkijjel is. Úgy fogalmazott, hogy „mindenki számára kényelmessé” igyekeznek tenni a tárgyalást.