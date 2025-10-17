Ft
10. 17.
péntek
10. 17.
péntek
Budapesti békecsúcs Magyarország Donald Trump Alekszandar Vucsics Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Megérkezett az első telefon: máris gratuláltak Orbán Viktornak a budapesti békecsúcsért

2025. október 17. 10:14

A szerb elnök kiemelte az esemény történelmi jelentőségét és a magyar miniszterelnök szervezői képességeit.

2025. október 17. 10:14
null

Alekszandar Vucsics szerb elnök telefonon gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti béketalálkozó megszervezéséhez, kiemelve az esemény történelmi jelentőségét és Orbán szervezői képességeit – írja a Kurir.

A lap szerint

a felek a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről is egyeztettek, és egy héten belüli személyes találkozót terveznek.

A budapesti békecsúcs legfontosabb híreiről folyamatosan frissülő tudósításunkban olvashatnak bővebben.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

