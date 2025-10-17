Megérkezett az első telefon: máris gratuláltak Orbán Viktornak a budapesti békecsúcsért

Közeleg a történelmi nap – itt a Mandiner hírfolyama a budapesti békecsúcsról
Cikkünk folyamatosan frissül!
A szerb elnök kiemelte az esemény történelmi jelentőségét és a magyar miniszterelnök szervezői képességeit.
Alekszandar Vucsics szerb elnök telefonon gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti béketalálkozó megszervezéséhez, kiemelve az esemény történelmi jelentőségét és Orbán szervezői képességeit – írja a Kurir.
A lap szerint
a felek a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről is egyeztettek, és egy héten belüli személyes találkozót terveznek.
A budapesti békecsúcs legfontosabb híreiről folyamatosan frissülő tudósításunkban olvashatnak bővebben.
