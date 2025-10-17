Breaking: kiderült, fenyegeti-e Putyint a nemzetközi elfogatóparancs Budapesten

– fogalmazott.

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépés azonban nem egyik napról a másikra történik, hazánk technikai értelemben jövő év júniusig a szervezet tagja marad, és a korábbi ügyekben az országra vonatkozik minden evvel járó kötelezettség. Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen 2022-ben az orosz inváziót követően adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, azaz ez elvileg a budapesti békecsúcs idején is kötelezettséget ró országunkra.

Ugyanakkor nem példa nélküli, hogy egy érvényben lévő nemzetközi elfogatóparancs ellenére nem tartóztattak le diplomáciai látogatásra érkező politikust, hiszen

annak ellenére, hogy a Nemzetközi Bíróság ezt kifejezetten kérte, Magyarország nem tartóztatta le az áprilisban Budapesten vendégeskedő Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt sem.

De nem csak a magyar kormány döntése befolyásolja az ügyet, hiszen Vlagyimir Putyin Budapestre szinte kizárólag olyan útvonalon – Ukrajna vagy más olyan EU-tagállam légterén keresztül – érkezhet, ahol a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa érvényes. Bár az orosz vezetés közzétett egy ezzel ellentétes tervezetet, korántsem egyértelmű, hogyan utazik hozzánk az orosz elnök.