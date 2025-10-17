Ft
Budapesti békecsúcs Magyarország nemzetközi bíróság Vlagyimir Putyin nemzetközi elfogatóparancs

Breaking: kiderült, fenyegeti-e Putyint a nemzetközi elfogatóparancs Budapesten

2025. október 17. 18:10

Az orosz elnök ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben számos EU-tagállamban. Putyin kizárólag úgy tud Magyarországra repülni, ha ezek egyikén keresztül utazik.

2025. október 17. 18:10
null

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy üdvözli Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozóját, ha az segíthet véget vetni az ukrajnai háborúnak – olvasható az Euractiv cikkében. A budapesti békecsúcsot illetően számos kérdés – többek közt a békecsúcs időpontja – még nem tisztázott, és ezek közé tartozik egy nagyon fontos részlet is, mégpedig az, hogy Vlagyimir Putyin ellen a Nemzetközi Bíróság által kiadott nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. 

Vlagyimir Putyin, Donald Trump
Putyin és Trump a budapesti békecsúcson találkozik legközelebb / Forrás: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Érvényes-e Magyarországon a Putyin elleni nemzetközi elfogatóparancs? 

Az EU-nak pragmatikusnak kell lennie, és támogatnia kell minden olyan lépést, amely békéhez vezethet Ukrajnában, annak ellenére, hogy Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsa alapján körözik állítólagos háborús bűncselekmények miatt – közölte a médiával Olof Gill, a bizottság szóvivője az újságíróknak.

A találkozók nem mindig abban a sorrendben vagy formátumban történnek, ahogyan szeretnénk, de ha a találkozók... Ukrajna igazságos és tartós békéje felé visznek minket, akkor üdvözölnünk kell őket”

– fogalmazott. 

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépés azonban nem egyik napról a másikra történik, hazánk technikai értelemben jövő év júniusig a szervezet tagja marad, és a korábbi ügyekben az országra vonatkozik minden evvel járó kötelezettség. Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen 2022-ben az orosz inváziót követően adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, azaz ez elvileg a budapesti békecsúcs idején is kötelezettséget ró országunkra. 

Ugyanakkor nem példa nélküli, hogy egy érvényben lévő nemzetközi elfogatóparancs ellenére nem tartóztattak le diplomáciai látogatásra érkező politikust, hiszen 

annak ellenére, hogy a Nemzetközi Bíróság ezt kifejezetten kérte, Magyarország nem tartóztatta le az áprilisban Budapesten vendégeskedő Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt sem. 

De nem csak a magyar kormány döntése befolyásolja az ügyet, hiszen Vlagyimir Putyin Budapestre szinte kizárólag olyan útvonalon – Ukrajna vagy más olyan EU-tagállam légterén keresztül – érkezhet, ahol a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa érvényes. Bár az orosz vezetés közzétett egy ezzel ellentétes tervezetet, korántsem egyértelmű, hogyan utazik hozzánk az orosz elnök. 

Az EB külügyi szóvivője, Anitta Hipper elmondta, hogy az uniós intézmények, valamint a tagállamok álláspontja továbbra is az, hogy Oroszország Ukrajna elleni agressziójával súlyosan megsértette a nemzetközi jogot, és az Európai Bizottság továbbra is a szankciók szigorú végrehajtására és a nemzetközi elszámoltathatóság biztosítására helyezi a hangsúlyt. Hozzátette, hogy az uniós tagállamok kötelesek a közös európai kül- és biztonságpolitika szellemében eljárni. 

Kiemelte, hogy a bizottság nem kíván beleszólni a tagállamok kétoldalú diplomáciai döntéseibe, de elvárja, hogy minden uniós kormány figyelembe vegye a közös uniós álláspontot és az Ukrajnával szembeni szolidaritást. Hipper azonban beszélt arról is, hogy 

az egyes tagállamok bizonyos tekintetben eltérhetnek az uniós irányvonaltól, és engedélyezhetik a nemzeti légterükön való utazást, és megjegyezte, hogy bár Putyinra vonatkozóan „nincs érvényben konkrétan utazási tilalom”.

Egy másik szóvivő, Anouar El Anouni ennek némileg ellentmondva közölte, hogy az EU továbbra is „határozottan elkötelezett a nemzetközi igazságszolgáltatás mellett”. Megjegyezte, hogy bár Magyarország elindította kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ez még nem zárult le, és „ennek nincs hatása az állam együttműködési kötelezettségére az erre vonatkozó döntés előtt megkezdett nyomozásokkal és eljárásokkal kapcsolatban”.

Nyitókép: Pavel Bednyakov/Pool/AFP

 

