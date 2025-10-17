Ft
Uniós engedélyeken is múlhat Putyin budapesti útja

2025. október 17. 19:12

Az uniós orosz átrepülési tilalom akár keresztbe is tehet a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozónak.

2025. október 17. 19:12
null

Az orosz gépekre vonatkozó uniós átrepülési tilalom miatt a Budapestre tervezett csúcs megszervezése csak tagállami légtérmentességekkel vagy kockázatos kerülőútvonalakkal valósulhatna meg – írta meg a Politico.

Az orosz repülőgépek uniós országok feletti átrepülésének tilalma jelenleg megnehezíti a Budapestre tervezett találkozó előkészületeit, ezért Vlagyimir Putyin részvétele tagállami külön engedélyek nélkül nem biztosítható. Uniós tisztviselők pénteken jelezték, hogy egy vagy több európai vezetőnek egyedi felmentést kellene kiadnia ahhoz, hogy az orosz elnök a légterükön áthaladhasson.

Az amerikai elnök a héten közölte, hogy közvetlen tárgyalásokra készül az orosz vezetővel, célja az általa „dicstelennek” nevezett, Ukrajna elleni teljes körű invázió befejezése, amely több mint három éve tart. A helyszín Budapest lenne, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mindkét féllel jó kapcsolatot ápol.

Az uniós légtérben érvényes tilalom a szélesebb szankciós rendszer része, ezért az orosz elnök uniós felmentés nélkül csak az uniós intézkedések megszegésével, Ukrajna feletti rendkívüli kockázat vállalásával vagy egy hosszabb balkáni kerülő útvonal választásával érhetné el Magyarországot. A szankciós szabályok ugyanakkor lehetővé teszik a kivételek mérlegelését arra az esetre, „ha az illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius célból vagy e rendelet céljaival összhangban álló bármely más célból szükséges” – áll a vonatkozó uniós jogi szövegben.

Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője egy újságírói tájékoztatón megerősítette, hogy az egyes uniós országok tehetnek kivételt az utazási tilalom alól. Hozzátette, hogy sem Putyin, sem külügyminisztere, Szergej Lavrov jelenleg nem esik az EU területére szóló egyéni beutazási tilalom hatálya alá. „Az ilyen eltéréseket a tagállamoknak egyenként kell megadniuk” – mondta Hipper.

A találkozó időpontját még nem tűzték ki, Moszkva sem adott jelzést az orosz elnök esetleges utazási terveiről. Egy magas rangú uniós diplomata úgy fogalmazott 

Engedélyt kell kapnia, hogy bizonyos országok felett átrepülhessen. Nem akarok találgatásokba bocsátkozni, hogyan alakul ez. De örülök, hogy nem én vagyok az utazásszervezője.”

További akadályt jelent, hogy Putyinnal szemben hatályban van a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa, amelyet Magyarországnak mint az ICC részes államának elvben végre kellene hajtania, ha az orosz elnök belép az országba. A magyar kormány várakozások szerint ezt nem alkalmazná, amit Szijjártó Péter külügyminiszter is érzékeltetett a pénteki sajtótájékoztatón „Gondoskodunk róla, hogy (Putyin) belépjen Magyarországra, itt sikeres tárgyalásokat folytasson, majd hazatérjen” – mondta.

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

