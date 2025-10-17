„Anyád javasolta” – közölte a Fehér Ház szóvivője arra a kérdésre, miért Budapesten lesz a Trump-Putyin-találkozó

Sokakat meglepett, hogy miért éppen Budapestet választották Donald Trump és Vlagyimir Putyin esetleges találkozójának helyszínéül, különösen annak fényében, hogy a magyar főváros 1994-ben egy mára semmibe vett nemzetközi egyezmény, a budapesti memorandum aláírásának színhelye volt. A Huffington Post válaszokat keresett, de a lap állítása szerint a Fehér Ház részéről csupán gúnyos megjegyzéseket kapott.

A lap egyik újságírója rákérdezett, ki javasolta Budapestet a mostani csúcstalálkozó helyszínéül.

Anyád javasolta

– reagált Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője. „Anyád” – erősítette meg Steven Cheung kommunikációs igazgató.

A lapnak nyilatkozó Jim Townsend, a Center for a New American Security elemzője szerint a háttér inkább személyes szimpátián alapul. „Trumpnak valószínűleg fogalma sincs a budapesti memorandumról – vagy ha van, nem érdekli. Sokkal valószínűbb, hogy kedveli Orbánt, és úgy gondolja, ezzel kedvez neki. Putyin pedig Orbán szoros szövetségese. A világ nagy része nem tekintené Budapestet semleges helyszínnek egy ilyen találkozóra, de Trump és Putyin feltehetően igen” – áll a Huffington Post cikkében, amit a lap vezető Fehér házi tudósítója, S. V. Date jegyzett.