Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehér Ház Budapesti békecsúcs fény egyezmény válasz Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin

„Anyád javasolta” – közölte a Fehér Ház szóvivője arra a kérdésre, miért Budapesten lesz a Trump-Putyin-találkozó

2025. október 17. 17:47

A nem mindennapi válasz alaposan meglepte a sajtó munkatársait.

2025. október 17. 17:47
null

Sokakat meglepett, hogy miért éppen Budapestet választották Donald Trump és Vlagyimir Putyin esetleges találkozójának helyszínéül, különösen annak fényében, hogy a magyar főváros 1994-ben egy mára semmibe vett nemzetközi egyezmény, a budapesti memorandum aláírásának színhelye volt. A Huffington Post válaszokat keresett, de a lap állítása szerint a Fehér Ház részéről csupán gúnyos megjegyzéseket kapott.

A lap egyik újságírója rákérdezett, ki javasolta Budapestet a mostani csúcstalálkozó helyszínéül.

Anyád javasolta

– reagált Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője. „Anyád” – erősítette meg Steven Cheung kommunikációs igazgató.

A lapnak nyilatkozó Jim Townsend, a Center for a New American Security elemzője szerint a háttér inkább személyes szimpátián alapul. „Trumpnak valószínűleg fogalma sincs a budapesti memorandumról – vagy ha van, nem érdekli. Sokkal valószínűbb, hogy kedveli Orbánt, és úgy gondolja, ezzel kedvez neki. Putyin pedig Orbán szoros szövetségese. A világ nagy része nem tekintené Budapestet semleges helyszínnek egy ilyen találkozóra, de Trump és Putyin feltehetően igen” – áll a Huffington Post cikkében, amit a lap vezető Fehér házi tudósítója, S. V. Date jegyzett.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mysstes
2025. október 17. 19:21
ha orbán azzal fogadná itt putyint és trumpot, hogy: "X éve ugyanitt kötöttetek egy egyezséget, amit egyikőtök sem tartott be. Most igyekezzetek egy olyat kötni, amit be is tartotok!" nem tudom, hogy milyen pofát vágna erre a két pernahajder!
Válasz erre
0
0
kbs-real
2025. október 17. 19:15
Tarlósnak voltak ilyen beszólásai. :D
Válasz erre
2
0
nemecsek-3
2025. október 17. 19:04
Hát hogy is képzelte ez a hölgyemény? Libsit szembesíteni ilyen válasszal?? - hát ez a botrányok botránya, a diktatúra netovábbja, ....hogy ezt a republikánusok is!! meg merik tenni
Válasz erre
4
0
mysstes
•••
2025. október 17. 19:01 Szerkesztve
tulajdonképpen sem putyin, sem trump (azaz sem az amerikaiak, sem az oroszok) nem tartották be a budapesti memorandumot. és persze, rajtuk kívül más sem. nem lenne szerencsés, hogy ha bármilyen megállapodás is születne ismét budapesten, szerintem még nem fog, akkor azt szintén ne tartanák be. akárhogy is: budapest neve rosszul cseng ebben a vonatkozásban, jóllehet tényleg az egyetlen semleges europai helyszín. tanulság: csak olyan egyezséget szabad kötni, ami betartható.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!