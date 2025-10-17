Ft
10. 17.
péntek
háború Budapesti békecsúcs Vatikán Szentatya Ferenc pápa Orbán Viktor konfliktus miniszterelnök

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: „Sajnálom, hogy Ferenc pápa ezt már nem élte meg”

2025. október 17. 10:03

A miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában arról is beszélt, hogy a Szentatya mindig biztatta őt és a békepártiakat, hogy tartsanak ki elhatározásuk mellett.

2025. október 17. 10:03
null

Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújának fő témája a csütörtök este bejelentett, jelenleg szervezés alatt álló budapesti békecsúcs volt, ahol Donald Trump és Vlagyimir Putyin ül majd tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásának lépéseit.

A beszélgetés során azt is megemlítették, hogy rövidesen egy nagy magyar-amerikai találkozó is tető alá kerülhet, amelynek középpontjában gazdasági kérdések állnak.

„Ferenc pápa nem élhette meg ezt a pillanatot”

A miniszterelnök a beszélgetés során felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai elnök általában nem szokta indokolni döntéseit, és most sem volt más lehetőség.

Majd azzal folytatta, „az orosz–ukrán háború egy Európában zajló konfliktus, és

Budapest az egyetlen helyszín, ahol meg lehet egy ilyet tartani, mert mi mindig a béke oldalán voltunk.”

Orbán Viktor arra is kitért, hogy „Ferenc pápa sajnos már nem élte meg ezt a pillanatot, pedig ő mindig biztatott minket. Csak az egyetlen békepárti európai országban lehet ezt a csúcsot megszervezni. Én is ismerek mindenkit, engem is ismernek” – tette hozzá.

Logikus választás Budapest

Az interjú során az is elhangzott, hogy

ha a béke szempontjából biztos és kiszámítható helyet keresnek, akkor Budapest logikus választásnak tűnik”.

Orbán Viktor hozzátette: megkezdődött a munka a szervezést illetően.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

