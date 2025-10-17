Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: „Sajnálom, hogy Ferenc pápa ezt már nem élte meg”

Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújának fő témája a csütörtök este bejelentett, jelenleg szervezés alatt álló budapesti békecsúcs volt, ahol Donald Trump és Vlagyimir Putyin ül majd tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásának lépéseit.

A beszélgetés során azt is megemlítették, hogy rövidesen egy nagy magyar-amerikai találkozó is tető alá kerülhet, amelynek középpontjában gazdasági kérdések állnak.