Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: „Sajnálom, hogy Ferenc pápa ezt már nem élte meg”

Itt a nagy bejelentés: már készülőben az újabb Orbán-Trump találkozó (VIDEÓ)
Exkluzív interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek két nappal a közel-keleti békecsúcs után.
A miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában arról is beszélt, hogy a Szentatya mindig biztatta őt és a békepártiakat, hogy tartsanak ki elhatározásuk mellett.
Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújának fő témája a csütörtök este bejelentett, jelenleg szervezés alatt álló budapesti békecsúcs volt, ahol Donald Trump és Vlagyimir Putyin ül majd tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásának lépéseit.
A beszélgetés során azt is megemlítették, hogy rövidesen egy nagy magyar-amerikai találkozó is tető alá kerülhet, amelynek középpontjában gazdasági kérdések állnak.
A miniszterelnök a beszélgetés során felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai elnök általában nem szokta indokolni döntéseit, és most sem volt más lehetőség.
Majd azzal folytatta, „az orosz–ukrán háború egy Európában zajló konfliktus, és
Budapest az egyetlen helyszín, ahol meg lehet egy ilyet tartani, mert mi mindig a béke oldalán voltunk.”
Orbán Viktor arra is kitért, hogy „Ferenc pápa sajnos már nem élte meg ezt a pillanatot, pedig ő mindig biztatott minket. Csak az egyetlen békepárti európai országban lehet ezt a csúcsot megszervezni. Én is ismerek mindenkit, engem is ismernek” – tette hozzá.
Az interjú során az is elhangzott, hogy
ha a béke szempontjából biztos és kiszámítható helyet keresnek, akkor Budapest logikus választásnak tűnik”.
Orbán Viktor hozzátette: megkezdődött a munka a szervezést illetően.
Orbán Viktor Facebook-oldala
A miniszterelnök elárulta, hogyan tudta meg, hogy Budapesten lesz a békecsúcs.