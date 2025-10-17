Már a látszatra sem adnak: repülőtéri alkalmazottak fogadták Zelenszkijt Washingtonban (VIDEÓ)

Miközben a budapesti békecsúcs körül forog, nem mellékes esemény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonba látogatott Donald Trumphoz. Az Egyesült Államok központjának repülőterén azonban kissé méltatlan körülmények fogadták.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szúrta ki, hogy az ukrán vezetőt nem részesítették épp elnökhöz méltó fogadtatásban. Deák rámutatott, hogy

Zelenszkijt reptéri alkalmazottak fogadták, azaz nem politikai szintű fogadatásban volt része a találkozó előtt.

Erről már több videó is felkerült a világhálóra.

Ezek egyikét alább tekintheti meg: