10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
repülőtér Budapesti békecsúcs Washington elnök Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij találkozó

Már a látszatra sem adnak: repülőtéri alkalmazottak fogadták Zelenszkijt Washingtonban (VIDEÓ)

2025. október 17. 13:14

Az ukrán elnök tehát nem részesült politikai fogadtatásban.

2025. október 17. 13:14
null

Miközben a budapesti békecsúcs körül forog, nem mellékes esemény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonba látogatott Donald Trumphoz. Az Egyesült Államok központjának repülőterén azonban kissé méltatlan körülmények fogadták.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szúrta ki, hogy az ukrán vezetőt nem részesítették épp elnökhöz méltó fogadtatásban. Deák rámutatott, hogy 

Zelenszkijt reptéri alkalmazottak fogadták, azaz nem politikai szintű fogadatásban volt része a találkozó előtt.

Erről már több videó is felkerült a világhálóra. 

Ezek egyikét alább tekintheti meg:

Zelenszkijt meglepte a budapesti békecsúcs híre

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt meglepte a hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten fog tárgyalni a békéről. Erről az amerikai Axios számolt be. 

Az ukrán vezető éppen Washingtonba érkezett, amikor értesült a budapesti békecsúcsról.

Az Axios szerint Zelenszkij bizakodva várta a Trumppal való találkozóját, remélve, hogy szóba kerülhet a Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakéták szállításáról szóló megállapodás is.

Nem sokkal azután azonban, hogy leszállt az Andrews légibázison, az ukrán elnök és csapata meglepődve értesült Donald Trump bejelentéséről, miszerint beszélt Vlagyimir Putyinnal, és megállapodott vele egy magyarországi találkozóról – írják. 

A szerző megjegyezte: a helyszínválasztás azért is meglepő, mert Magyarországot tartják az Európai Unió legkevésbé Ukrajna-barát tagállamának.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

