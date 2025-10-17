Ft
10. 17.
péntek
Budapesti békecsúcs Yuri Ushakov Vlagyimir Putyin Szijjártó Péter kísérlet

Égnek a vonalak: váratlan helyen tárgyalt az oroszokkal Szijjártó Péter

2025. október 17. 10:54

Történelmi nap előtt áll Budapest, megkezdődtek az előkészületek.

2025. október 17. 10:54
null

Szijjártó Péter Yuri Ushakovval, Vlagyimir Putyin külpolitikai főtanácsadójával tárgyalt péntek délelőtt – derült ki a magyar külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzéséből. A téma nem lehetett más, mint a budapesti békecsúcs.

Ismert: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. Az amerikai elnök arról is írt – magyar idő szerint – csütörtök este, hogy a következő héten találkozót szerveznek a magas rangú tanácsadóik részvételével. Valószínűleg ennek előkészületeiről egyeztetett telefonon Szijjártó Péter Yuri Ushakovval. A hívás idején a magyar tárcavezető éppen a Budapest Honvéd stadionjában tartózkodott.

Fotó: Facebook

