10. 17.
péntek
Budapesti békecsúcs Magyar Péter Donald Trump Budapest Szijjártó Péter Orbán Viktor Vlagymir Putyin

Ezért badarság, hogy Magyar Péternek köze lenne Trump és Putyin budapesti találkozójához

2025. október 17. 07:19

Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter és Orbán Viktor már évek óta budapesti békekötésről beszél.

2025. október 17. 07:19
null

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter a budapesti orosz–amerikai tárgyalások bejelentését követően igyekszik úgy beállítani a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában. Ez azonban teljes badarság, hiszen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök már évek óta hangoztatja, hogy a magyar főváros szívesen szolgál helyszínül bármilyen – orosz–amerikai vagy orosz–ukrán – béketárgyaláshoz.

Szijjártó Péter például már 2022. február 25-én, tehát szó szerint a háború kirobbanásának másnapján arról beszélt, hogy Budapest legyen az orosz–ukrán béketárgyalások helyszíne.

Arról nem is beszélve, hogy a magyar miniszterelnök már a háború kitörése előtt a vérontás megakadályozására törekedett, és békemisszió keretében próbálta lebeszélni Vlagyimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megtámadásáról.

Persze azt sem zárhatjuk ki, hogy ekkoriban Magyar is egyetértett a külügyminiszter szavaival, hiszen ebben az időben még ő is Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédének első soraiban foglalt helyet, és lelkesen tapsolt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált Magyar Péter legújabb bejegyzésére: „Te teljesen megbolondultál. Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök?” – tette fel a költői kérdést Kocsis, majd hozzátette: „Édes Istenem, téged már az sem érdekel, hogy az ország értelmes lakói visítva röhögnek rajtad. Szerinted ilyen egy komolyan vehető ember?”

Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala

