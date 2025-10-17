Budapesti békecsúcs: máris megszólalt a biztonságpolitikai szakértő – ez vár Magyarországra

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
Komoly lezárásokra kell számítani a fővárosban a találkozó idején, és szükség lesz a lakosság türelmére, toleranciájára. Egy szintbe kell hozni az amerikaiak és az oroszok biztonsági protokollját a magyaréval.
Való igaz, nem volt példa még arra, hogy két világhatalom első embere nálunk találkozzon, de járt már itt külön
több alkalommal a pápa vagy az izraeli miniszterelnök, így ezt a helyzetet is meg fogjuk oldani – mondta a Mandiner megkeresésére Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője.
Hozzátette: bár nyilván érkeznek Donald Trump és Vlagyimir Putyin emberei is, alapvetően a magyar szolgálatok lesznek az irányítók, fogadó országként biztosítjuk a helyszínt.
Ez mindig egy kétoldalú munka, de nyilván kicsit bonyolítja a dolgokat, hogy ez most háromoldalúvá szélesedik ki.
Itt a két ország, az USA és Oroszország biztonsági protokollját kell a magyarral szintbe hozni, leegyeztetni és a közös kompromisszumokat megkötni
– fogalmazott a szakértő.
Azzal folytatta, hogy ezeket az egyeztetéseket azonnal, a bejelentés után meg kell, kellett kezdeni. Horváth József így biztos abban, hogy a magyar hatóságok illetékes vezetői már megkezdték a munkát és felvették a kapcsolatot ez ügyben az amerikai és orosz titkosszolgálatokkal.
A miniszterelnök elárulta, hogyan tudta meg, hogy Budapesten lesz a békecsúcs.
A szakértő közölte: nyilván komoly lezárásokra kell számítani a fővárosban a találkozó idején, és szükség lesz a lakosság türelmére, toleranciájára.
Nyitókép: Putyin és Trump a legutóbbi, alaszkai találkozójukon (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)