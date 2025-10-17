Budapesti békecsúcs: máris megszólalt a biztonságpolitikai szakértő – ez vár Magyarországra

Való igaz, nem volt példa még arra, hogy két világhatalom első embere nálunk találkozzon, de járt már itt külön

orosz,

amerikai és

kínai elnök,

több alkalommal a pápa vagy az izraeli miniszterelnök, így ezt a helyzetet is meg fogjuk oldani – mondta a Mandiner megkeresésére Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője.