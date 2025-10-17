Ft
10. 17.
péntek
Budapesti békecsúcs Horváth József Donald Trump Vlagyimir Putyin biztonságpolitika

Budapesti békecsúcs: máris megszólalt a biztonságpolitikai szakértő – ez vár Magyarországra

2025. október 17. 11:09

Komoly lezárásokra kell számítani a fővárosban a találkozó idején, és szükség lesz a lakosság türelmére, toleranciájára. Egy szintbe kell hozni az amerikaiak és az oroszok biztonsági protokollját a magyaréval.

2025. október 17. 11:09
Való igaz, nem volt példa még arra, hogy két világhatalom első embere nálunk találkozzon, de járt már itt külön 

  • orosz, 
  • amerikai és
  • kínai elnök,

több alkalommal a pápa vagy az izraeli miniszterelnök, így ezt a helyzetet is meg fogjuk oldani – mondta a Mandiner megkeresésére Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. 

Hozzátette: bár nyilván érkeznek Donald Trump és Vlagyimir Putyin emberei is, alapvetően a magyar szolgálatok lesznek az irányítók, fogadó országként biztosítjuk a helyszínt. 

Ez mindig egy kétoldalú munka, de nyilván kicsit bonyolítja a dolgokat, hogy ez most háromoldalúvá szélesedik ki.

Itt a két ország, az USA és Oroszország biztonsági protokollját kell a magyarral szintbe hozni, leegyeztetni és a közös kompromisszumokat megkötni

– fogalmazott a szakértő.

Azzal folytatta, hogy ezeket az egyeztetéseket azonnal, a bejelentés után meg kell, kellett kezdeni. Horváth József így biztos abban, hogy a magyar hatóságok illetékes vezetői már megkezdték a munkát és felvették a kapcsolatot ez ügyben az amerikai és orosz titkosszolgálatokkal. 

A szakértő közölte: nyilván komoly lezárásokra kell számítani a fővárosban a találkozó idején, és szükség lesz a lakosság türelmére, toleranciájára. 

Nyitókép: Putyin és Trump a legutóbbi, alaszkai találkozójukon (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

 

bagoly-29
2025. október 17. 11:20
A román média például miután se nyelni , se köpni nem tudott a hírre, most már azon örömködik , hogy Putyin nincs hogy Budapestre jöhessen, mert Ursula csicskásai sehol sem engedik át a repülőgépét!
