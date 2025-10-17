Brit lap: hidegzuhanyként érte az ukránokat a budapesti orosz-amerikai találkozó híre

A nap, amikor Budapest jelenti a világ közepét: nincs olyan címlap, amin ne szerepelne a Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszíne
A világ vezető hírportáljai is címoldalon hozták, hogy a magyar főváros előtt egy rendkívüli diplomáciai lehetőség állhat.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélése elhomályosította Zelenszkij washingtoni látogatását.
Kellemetlen meglepetést okozott az ukránoknak, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélgetett a pénteki Zelenszkij–Trump csúcstalálkozót megelőzően – írta a BBC. A brit portál szerint
az ukrán vezetés leginkább amiatt aggódik, hogy mégsem kapja meg az amerikaiaktól azokat a fegyvereket – Tomahawk cirkálórakétákat –, amelyekre számított.
„A két és fél órás Trump–Putyin telefonbeszélgetés némileg elhomályosítja az ukrán elnök nagy pillanatát” – fogalmazott a BBC.
Eközben Ukrajna próbálja azt a látszatot kelteni, hogy Oroszország kétségbeesett helyzetben van. Az elemzők azonban nem látják a kétségbeesés jeleit Putyinon, és inkább úgy vélik, hogy Moszkva tovább folytatja eddigi diplomáciai játszmáját. A két elnök közötti telefonos tárgyaláson a Tomahawk-rakéták kérdése valóban napirenden volt, Putyin pedig hangsúlyozta, hogy azok bevetése jelentős provokációnak minősülne. A beszélgetés során állítólag a béke esetén a gazdasági együttműködés területén elérhető „óriási kilátásokról” is szó esett. Ráadásul Trump és Putyin egy budapesti csúcstalálkozóról is megállapodott, amely az amerikai elnök bejelentése szerint valószínűleg a következő két hétben kerül megrendezésre.
A BBC szerint a magyarországi csúcstalálkozó megrendezése nem igazán utal arra, hogy az amerikaiak elvesztették volna türelmüket Oroszországgal szemben. „Egyelőre Ukrajna egy váratlan hosszú távú fordulatot kapott nagy hatótávolságú rakéták helyett” – zárta cikkét a lap.
