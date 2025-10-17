Ft
Budapesti békecsúcs orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Brit lap: hidegzuhanyként érte az ukránokat a budapesti orosz-amerikai találkozó híre

2025. október 17. 06:06

Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélése elhomályosította Zelenszkij washingtoni látogatását.

2025. október 17. 06:06
null

Kellemetlen meglepetést okozott az ukránoknak, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélgetett a pénteki Zelenszkij–Trump csúcstalálkozót megelőzően – írta a BBC. A brit portál szerint

az ukrán vezetés leginkább amiatt aggódik, hogy mégsem kapja meg az amerikaiaktól azokat a fegyvereket – Tomahawk cirkálórakétákat –, amelyekre számított.

„A két és fél órás Trump–Putyin telefonbeszélgetés némileg elhomályosítja az ukrán elnök nagy pillanatát” – fogalmazott a BBC.

Eközben Ukrajna próbálja azt a látszatot kelteni, hogy Oroszország kétségbeesett helyzetben van. Az elemzők azonban nem látják a kétségbeesés jeleit Putyinon, és inkább úgy vélik, hogy Moszkva tovább folytatja eddigi diplomáciai játszmáját. A két elnök közötti telefonos tárgyaláson a Tomahawk-rakéták kérdése valóban napirenden volt, Putyin pedig hangsúlyozta, hogy azok bevetése jelentős provokációnak minősülne. A beszélgetés során állítólag a béke esetén a gazdasági együttműködés területén elérhető „óriási kilátásokról” is szó esett. Ráadásul Trump és Putyin egy budapesti csúcstalálkozóról is megállapodott, amely az amerikai elnök bejelentése szerint valószínűleg a következő két hétben kerül megrendezésre.

A BBC szerint a magyarországi csúcstalálkozó megrendezése nem igazán utal arra, hogy az amerikaiak elvesztették volna türelmüket Oroszországgal szemben. „Egyelőre Ukrajna egy váratlan hosszú távú fordulatot kapott nagy hatótávolságú rakéták helyett” – zárta cikkét a lap.

Nyitókép forrása: Szergej SUPINSKY / AFP

***

 

