A román professzor szerint az ukránok dróntámadást intézhetnének Putyin ellen, aki nem fog eljutni Budapestre

„Trumpot ismét átverték. Putyin nem juthat el Budapestre” – ezzel a címmel közölt véleménycikket az Adevarul vezető román napilap online portálján Ștefan Vlaston matematika professzor, az EDU CER Oktatási és Kutatási Egyesület elnöke.

Vlaston leszögezi: „A Trump és Putyin közötti budapesti találkozó egy Putyin-féle trükk, amelynek célja az, hogy késleltesse az Egyesült Államok Tomahawk-rakétáinak Ukrajnába történő szállítását.”

A szerző szerint Putyin nem repülhet közvetlenül az EU vagy a NATO légterében, mert eme szervezetek minden tagállama tiltja az orosz hivatalos repüléseket, és szerinte nem fog kivételt tenni Putyin Magyarországra tartó gépével a Moszkva–Budapest-útvonalon fekvő összes ország.

Majd a matematika professzor hangsúlyozza: „Ráadásul Magyarország határos Ukrajnával.