A román professzor szerint az ukránok dróntámadást intézhetnének Putyin ellen, aki nem fog eljutni Budapestre

Ștefan Vlaston emlékeztet: az orosz elnök ellen elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság. A professzor úgy látja, Szerbia az egyetlen Magyarországgal szomszédos ország, amelyen keresztül Vlagyimir Putyin eljuthat Budapestre. A szerbek hiába nem EU-tagok, aláírták a Római Statútumot, ami technikailag azt jelenti, hogy le kellene tartóztatniuk Putyint, ha ő belép a területükre, még akkor is, ha csak légi úton teszi mindezt.
Vlaston így elmélkedik tovább: Putyin számára egy viszonylag ésszerű légi útvonal a Moszkva–Azerbajdzsán–Irán–Törökország–Szerbia–Budapest lenne. Katonai kísérő repülőgépek nélkül ugyanakkor ez az útvonal veszélyes, mert nem lehet tudni, hogy a Putyin-ellenes „erők” mit akarnak tenni vele, „akár csak egy rakétával is”.
A matematika professzor szerint „az a lehetőség, hogy Putyin egy harmadik országban bejegyzett repülőgépet használjon, kizárt, mert a kockázatok még nagyobbak lennének, és a repülés, az útvonal és a kijelölt idő titkosságát nem lehetne fenntartani.”
Ezért arra jut:
valójában »Putyin nem szándékozik találkozni Trumppal Budapesten«,