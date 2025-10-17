Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

A román professzor szerint az ukránok dróntámadást intézhetnének Putyin ellen, aki nem fog eljutni Budapestre

2025. október 17. 13:39

Egészen elképesztő gondolatmenettel állt elő a román Adevarulban Ștefan Vlaston a Trump és Putyin részvételével zajló budapesti békecsúccsal kapcsolatban.

2025. október 17. 13:39
null

Trumpot ismét átverték. Putyin nem juthat el Budapestre” – ezzel a címmel közölt véleménycikket az Adevarul vezető román napilap online portálján Ștefan Vlaston matematika professzor, az EDU CER Oktatási és Kutatási Egyesület elnöke.

Vlaston leszögezi: „A Trump és Putyin közötti budapesti találkozó egy Putyin-féle trükk, amelynek célja az, hogy késleltesse az Egyesült Államok Tomahawk-rakétáinak Ukrajnába történő szállítását.”

A szerző szerint Putyin nem repülhet közvetlenül az EU vagy a NATO légterében, mert eme szervezetek minden tagállama tiltja az orosz hivatalos repüléseket, és szerinte nem fog kivételt tenni Putyin Magyarországra tartó gépével a Moszkva–Budapest-útvonalon fekvő összes ország.

Majd a matematika professzor hangsúlyozza: „Ráadásul Magyarország határos Ukrajnával. 

Nincs garancia arra, hogy az ukránok nem fognak bosszút állni mindazért, amit Putyin tett velük, és csak egy rakétára lenne szükség, hogy eltalálják a repülőgépét. Nem látom, hogyan tudna Magyarország megakadályozni egy ilyen támadást. Vagy az ukrán titkosszolgálatok dróncsapásokat szervezhetnének közvetlenül Budapesten.”

Ștefan Vlaston emlékeztet: az orosz elnök ellen elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság. A professzor úgy látja, Szerbia az egyetlen Magyarországgal szomszédos ország, amelyen keresztül Vlagyimir Putyin eljuthat Budapestre. A szerbek hiába nem EU-tagok, aláírták a Római Statútumot, ami technikailag azt jelenti, hogy le kellene tartóztatniuk Putyint, ha ő belép a területükre, még akkor is, ha csak légi úton teszi mindezt.

Vlaston így elmélkedik tovább: Putyin számára egy viszonylag ésszerű légi útvonal a Moszkva–Azerbajdzsán–Irán–Törökország–Szerbia–Budapest lenne. Katonai kísérő repülőgépek nélkül ugyanakkor ez az útvonal veszélyes, mert nem lehet tudni, hogy a Putyin-ellenes „erők” mit akarnak tenni vele, „akár csak egy rakétával is”.

A matematika professzor szerint „az a lehetőség, hogy Putyin egy harmadik országban bejegyzett repülőgépet használjon, kizárt, mert a kockázatok még nagyobbak lennének, és a repülés, az útvonal és a kijelölt idő titkosságát nem lehetne fenntartani.”

Ezért arra jut: 

valójában »Putyin nem szándékozik találkozni Trumppal Budapesten«, 

„mert a Moszkva–Budapest repülés nagyon veszélyes” a számára. Vlaston szerint „csak Trump engedi magát becsapni Putyin által, hogy az amerikai és a nemzetközi sajtó az ő ’hőstetteiről’ beszélhessen”. Putyin pedig „csak azt akarja, hogy Trump ne szállítson nehézfegyvereket Ukrajnának, amelyeket ipari és katonai célpontok támadására lehetne használni Oroszország belsejében.”

A román szerző abban bízik, hogy „az EU és a NATO országai is átlátnak Putyin trükkjein, és nem fogják engedélyezni, hogy a repülőgépei átrepüljenek a légterükön. Összefoglalva, véleménye szerint a budapesti találkozóra nem kerül sor, mivel az csupán egy Putyin által álcázott trükk, amellyel megakadályozzák a Tomahawk-rakéták Ukrajnába szállítását. És ami Putyinnak a Trump-nárcizmusa miatt sikerül.”

A Mandiner hírfolyamát Donald Trump és Vlagyimir Putyin Orbán Viktor által fogadott budapesti békecsúcsáról itt követheti.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: képernyőkép

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
basti64
2025. október 17. 14:22
Ha ez megtörténne (az esélye 0%), akkor fél órán belül Ukrajna atomszemétböl fog állni és folyik a 3. világháború.
Válasz erre
1
0
namivan-2
2025. október 17. 14:18
Magam is értelmiségi vagyok, de nem ebből a fajtából, aki román professzornak adja ki magát. Sajnos nem felelek meg a modern elveknek, mert gyűlölöm az ilyen fajta tetves értelmiséget. Ezt a részét. Ez az értelmiség megnyilatkozásai során kinyitja belső rothadó énjét és saját magáról állít ki fertelmes bizonyítványt. A "fehér zászlós" Putyint megölni égbe kiálltó gazság. Nem véletlen, hogy Ukrajna és Románia értelmiségei (mindenki?) saját hasznuk elérése érdekében minden emberi szokásjogon alapuló törvénnyé vált szabályt felrúgnának. Ez náluk az ész jele. A normális emberek szerint ez a gazemberek ismertető jele. Se Ukrajna, se Románia nem tárgyaló partner, amíg nem bizonyosul, hogy normális emberek vezetik őket.
Válasz erre
3
0
tompika-2
•••
2025. október 17. 14:18 Szerkesztve
Nos lehet próbálkozni a hoholoknak, vagy az oláhoknak. Az lenne minden bizonnyal az utolsó ilyen a részükről. A baj csak az, hogy a hullájuk radioaktív pernyéjét hetekig kellene söprögetni.
Válasz erre
3
0
Szamóca bácsi
2025. október 17. 14:16
"csak egy rakétára lenne szükség, hogy eltalálják a repülőgépét", "az ukrán titkosszolgálatok dróncsapásokat szervezhetnének közvetlenül Budapesten" -- igen, amikor az amerikai elnök is ott van... valószínű, hogy nem lenne Kiev a földdel egyenlővé téve 24 órán belül. jól olvasom, hogy ez az ember egy professzor? elég kevés köze lehet a valósághoz. (lehet, nem véletlenül nincs matematikai Nobel-díj.)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!