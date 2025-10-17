Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békecsúcs Putyin diplomata eredmények Trump Kiss Rajmund

„A világ két legvédettebb személye érkezik Budapestre” – megszólalt a szakértő a budapesti békecsúcs kapcsán (VIDEÓ)

2025. október 17. 21:12

Várhatóan fokozott katonai és a rendőri jelenlét lesz tapasztalható azokban a napokban a fővárosban.

2025. október 17. 21:12
null

Kiss Rajmund diplomata, külpolitikai szakértő lapunknak nyilatkozva összegezte a legfontosabb dolgokat a közelgő budapesti békecsúccsal kapcsolatban. „Rendkívül izgalmas lesz, és a legfontosabb, hogy milyen eredménnyel fog zárulni” – mondta a szakértő.

De hogy is zajlanak egy ilyen csúcsnak az előkészületei? 

Kiss Rajmund szerint nem elhanyagolható szempont, hogy a világ talán két legvédettebb személye érkezik Budapestre. Ennek megfelelően lesz súlyozva az előkészület szervezettsége is. A szakértő szerint várhatóan külön repülőgépek fogják majd hozni azokat a speciális gépjárműveket, amikkel Trump és Putyin a fővárosban közlekedni fognak. Ilyenkor rendszerint egyeztet a három külügyminisztérium. 

A magyar, az amerikai és az orosz titkosszolgálat is várhatóan folyamatosan egyeztetni fog egymással. Ilyenkor még az útvonal sem publikus, azt is a legvégén lehet tudni Kiss Rajmund szerint. Várhatóan fokozott katonai és a rendőri jelenlét lesz tapasztalható azokban a napokban a fővárosban.

A diplomáciában ennél többet most nem lehetett elérni. Ez egy olimpiai döntő. Hajrá magyarok!

– tette hozzá.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!