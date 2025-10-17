„A világ két legvédettebb személye érkezik Budapestre” – megszólalt a szakértő a budapesti békecsúcs kapcsán (VIDEÓ)

„Anyád javasolta” – közölte a Fehér Ház szóvivője arra a kérdésre, miért Budapesten lesz a Trump-Putyin-találkozó
A nem mindennapi válasz alaposan meglepte a sajtó munkatársait.
Várhatóan fokozott katonai és a rendőri jelenlét lesz tapasztalható azokban a napokban a fővárosban.
Kiss Rajmund diplomata, külpolitikai szakértő lapunknak nyilatkozva összegezte a legfontosabb dolgokat a közelgő budapesti békecsúccsal kapcsolatban. „Rendkívül izgalmas lesz, és a legfontosabb, hogy milyen eredménnyel fog zárulni” – mondta a szakértő.
Kiss Rajmund szerint nem elhanyagolható szempont, hogy a világ talán két legvédettebb személye érkezik Budapestre. Ennek megfelelően lesz súlyozva az előkészület szervezettsége is. A szakértő szerint várhatóan külön repülőgépek fogják majd hozni azokat a speciális gépjárműveket, amikkel Trump és Putyin a fővárosban közlekedni fognak. Ilyenkor rendszerint egyeztet a három külügyminisztérium.
A magyar, az amerikai és az orosz titkosszolgálat is várhatóan folyamatosan egyeztetni fog egymással. Ilyenkor még az útvonal sem publikus, azt is a legvégén lehet tudni Kiss Rajmund szerint. Várhatóan fokozott katonai és a rendőri jelenlét lesz tapasztalható azokban a napokban a fővárosban.
A diplomáciában ennél többet most nem lehetett elérni. Ez egy olimpiai döntő. Hajrá magyarok!
– tette hozzá.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
