10. 17.
péntek
Andrej Babis Donald Trump Csehország Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Budapesti békecsúcs: „Orbán Viktor ismét bebizonyította, hogy a világ egyik legelismertebb államférfija”

2025. október 17. 19:06

A cseh parlamenti választáson győztes Andrej Babis minden kétséget eloszlatott.

2025. október 17. 19:06
null

Andrej Babis videóban kommentálta a bejelentést, hogy a magyar fővárosban kerül sor Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára. Ezt mondta a budapesti békecsúccsal kapcsolatban:

„Bár a mai nap igazán sűrű és fárasztó, szeretném elmondani, mennyire örülök annak, hogy

 Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét bebizonyította, ő a világ egyik legelismertebb államférfija. Őszintén gratulálok neki, hiszen már a sarm es-sejk-i békekonferencián is méltatták a vezetői képességeit.

Most pedig újabb nagyszerű hír érkezett: Donald Trump elnök bejelentette, hogy az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélése után telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, és a felek Budapesten találkoznak. Ha ez valóban így lesz, az rendkívül fontos és biztató fejlemény.

Éppen ezért különösen ironikus, amikor az a személy – aki puszta véletlennek köszönheti, hogy külügyminiszter lehetett, és akinek valójában nincs is meg hozzá a kellő felkészültsége – a V4-eket támadja, hamis illúziónak nevezve az együttműködést. Holott az Európai Unióban három valóban meghatározó blokk létezik a népesség alapján: Németország, Franciaország és a V4-ek. A visegrádi együttműködés korábban komoly sikereket ért el – ti viszont szétvertétek, és nem is értitek, mit veszített ezzel az ország. Ezért most már csak abban bízhatunk, hogy jobb idők jönnek a diplomáciánkra.”

 

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

massivement5
2025. október 17. 19:21
Már a korrupt Kipcsak-Bindzsisztánban is egyre kevesebben bíznak benne, morális meg szellemi fölény, LOL, sose volt, csak trollkodás, hazudozás meg lopás. A bohózaton túl, marad az infláció, a sorvadás és a vergődés. Ami persze teljesen érthető.
