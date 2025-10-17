Szijjártó Péter bejelentette: elkezdődött a budapesti békecsúcs előkészítése

Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta következetesen a béke mellett áll – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, hogy a konfliktus megoldása nem a csatatéren, hanem kizárólag tárgyalások útján lehetséges, ezért üdvözlendő, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök folyamatos kapcsolatban állnak egymással, és hamarosan személyesen is találkoznak.

A béke szigeteként hazánk minden feltételt biztosít a sikeres tárgyalásokhoz”

– fogalmazott a külügyminiszter. A bejegyzés szerint Szijjártó Péter már meg is kezdte az előkészületeket: előző este telefonon egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban beszélt arról péntek reggel, hogy a nap folyamán – miután éjjel Donal Tumppal egyeztetett – Vlagyimir Putyin orosz elnökkel fog telefonon tárgyalni a budapesti békecsúcsról. „Előkészítés alatt van egy magyar-amerikai találkozó is. Forr a víz mindenhol” – tette hozzá.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy miután az unióban mindenki háborúpárti, ezért ők kimaradtak eddig az előkészületekből. Most a legfontosabb az lenne, hogy az EU álljon ki az érdekei mellett, és diplomáciai csatornát kéne működtetnie a felek között.