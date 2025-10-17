Trump és Putyin döntése után: az oroszok szerint Magyarország kiválasztása egy erős üzenet egész Európának

Alekszej Muhin politológus szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök budapesti találkozója „trollkodás az Európai Unióval szemben, mivel Magyarország EU-tagállam” – írja a Gazeta.

Muhin kiemelte, hogy

Budapest választása mindkét vezető részéről erős üzenet az európai bürokráciának.

Olasz lapinformációk szerint az európai vezetőkkel egyáltalán nem egyeztettek a budapesti békecsúcsról, csak Orbán Viktor miniszterelnök tudott arról, hogy Magyarországon tárgyalna Donald Trump és Vlagyimir Putyin.