Budapesti békecsúcs Magyarország Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Európai Unió

Trump és Putyin döntése után: az oroszok szerint Magyarország kiválasztása egy erős üzenet egész Európának

2025. október 17. 10:37

Az orosz politológus szerint a budapesti békecsúcs mindkét vezető részéről erős üzenet az európai bürokráciának.

2025. október 17. 10:37
null

Alekszej Muhin politológus szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök budapesti találkozója „trollkodás az Európai Unióval szemben, mivel Magyarország EU-tagállam” – írja a Gazeta.

Muhin kiemelte, hogy

Budapest választása mindkét vezető részéről erős üzenet az európai bürokráciának.

Olasz lapinformációk szerint az európai vezetőkkel egyáltalán nem egyeztettek a budapesti békecsúcsról, csak Orbán Viktor miniszterelnök tudott arról, hogy Magyarországon tárgyalna Donald Trump és Vlagyimir Putyin.

Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
angie1
2025. október 17. 11:15
Hála a Jóistennek és a miniszterelnökünknek!
nekateal
•••
2025. október 17. 11:14 Szerkesztve
Ez nem demokratikus! Brüsszelt kellett volna kérdezni. És Brüsszel megmondta volna, hogy 1) Putyinnal nem tárgyalunk 2) Vagy ha mégis, ha Trump annyira akarja, akkor egy "demokratikus" helyszínen, ahol a tárgyalás megnyitójára egy rögtönzött prájdot szerveznek...
soma100
2025. október 17. 11:09
Ennyit ér az erős gerinc. Orbán hátát képletesen korbáccsal verték, de ő egyenes gerincű maradt és megtartotta azt, amit az első másodperctől mondott: "A békekötés csak a tárgyalóasztalnál lehetséges, a harctéren nem" Mind végig kiállt a párbeszéd mellett, ezt Zelenszkij rúgta fel az állandó ellenségeskedésével és a számtalan olyan lépésével, ami Magyarország szuveníretását veszélyeztette.
karcos-2
2025. október 17. 11:01
Putykó ravasz róka...de egy kísérletet megér. Magyarország mindenképpen nyertese a kormalkodó évődésnek Putyin és Tramp között.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!