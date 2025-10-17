Trump és Putyin döntése után: az oroszok szerint Magyarország kiválasztása egy erős üzenet egész Európának

Bődületes pofont kapott az Európai Unió vezetése – csak Orbán Viktor tudott a mestertervről
Hatalmas politikai ajándék a magyar miniszterelnöknek a budapesti békecsúcs.
Az orosz politológus szerint a budapesti békecsúcs mindkét vezető részéről erős üzenet az európai bürokráciának.
Alekszej Muhin politológus szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök budapesti találkozója „trollkodás az Európai Unióval szemben, mivel Magyarország EU-tagállam” – írja a Gazeta.
Muhin kiemelte, hogy
Budapest választása mindkét vezető részéről erős üzenet az európai bürokráciának.
Olasz lapinformációk szerint az európai vezetőkkel egyáltalán nem egyeztettek a budapesti békecsúcsról, csak Orbán Viktor miniszterelnök tudott arról, hogy Magyarországon tárgyalna Donald Trump és Vlagyimir Putyin.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas politikai ajándék a magyar miniszterelnöknek a budapesti békecsúcs.
Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.