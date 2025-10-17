Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti csúcstalálkozójának lehetősége komoly aggodalmat keltett Brüsszelben, mivel a döntést nem egyeztették az európai vezetőkkel, kivéve Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – írja a La Repubblica, amely szerint az EU számára kihívást jelentene Putyin uniós területre lépése, különösen a szankciók és a nemzetközi elfogatóparancs fényében.

Az olasz lap szerint

Orbán Viktornak hatalmas politikai ajándék a budapesti békecsúcs.

A cikkben nyilatkozó Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó kiemelte Trump szerepét a helyszínválasztásban, Kirill Dmitrijev elnöki megbízott pedig az EU-t és az Egyesült Királyságot háborúpártinak nevezte, akik akadályozzák a békét.