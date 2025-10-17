Bődületes pofont kapott az Európai Unió vezetése – csak Orbán Viktor tudott a mestertervről

Közeleg a történelmi nap – itt a Mandiner hírfolyama a budapesti békecsúcsról
Cikkünk folyamatosan frissül!
Olasz lapinformációk szerint az európai vezetőkkel egyáltalán nem egyeztettek a budapesti békecsúcsról, csak Orbán Viktor miniszterelnök tudott arról, hogy Magyarországon tárgyalna Donald Trump és Vlagyimir Putyin.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti csúcstalálkozójának lehetősége komoly aggodalmat keltett Brüsszelben, mivel a döntést nem egyeztették az európai vezetőkkel, kivéve Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – írja a La Repubblica, amely szerint az EU számára kihívást jelentene Putyin uniós területre lépése, különösen a szankciók és a nemzetközi elfogatóparancs fényében.
Az olasz lap szerint
Orbán Viktornak hatalmas politikai ajándék a budapesti békecsúcs.
A cikkben nyilatkozó Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó kiemelte Trump szerepét a helyszínválasztásban, Kirill Dmitrijev elnöki megbízott pedig az EU-t és az Egyesült Királyságot háborúpártinak nevezte, akik akadályozzák a békét.
Ezt is ajánljuk a témában
Cikkünk folyamatosan frissül!
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.