Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs Magyarország Donald Trump Vlagyimir Putyin mesterterv Orbán Viktor EU

Bődületes pofont kapott az Európai Unió vezetése – csak Orbán Viktor tudott a mestertervről

2025. október 17. 10:08

Olasz lapinformációk szerint az európai vezetőkkel egyáltalán nem egyeztettek a budapesti békecsúcsról, csak Orbán Viktor miniszterelnök tudott arról, hogy Magyarországon tárgyalna Donald Trump és Vlagyimir Putyin.

2025. október 17. 10:08
null

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti csúcstalálkozójának lehetősége komoly aggodalmat keltett Brüsszelben, mivel a döntést nem egyeztették az európai vezetőkkel, kivéve Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – írja a La Repubblica, amely szerint az EU számára kihívást jelentene Putyin uniós területre lépése, különösen a szankciók és a nemzetközi elfogatóparancs fényében.

Az olasz lap szerint

Orbán Viktornak hatalmas politikai ajándék a budapesti békecsúcs.

A cikkben nyilatkozó Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó kiemelte Trump szerepét a helyszínválasztásban, Kirill Dmitrijev elnöki megbízott pedig az EU-t és az Egyesült Királyságot háborúpártinak nevezte, akik akadályozzák a békét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2025. október 17. 11:24
Az oláhok is ezen morfondíroznak, hogy nem lesz hol jöjjön! Töri őket is a nyavalya a budapesti találkozó miatt!
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. október 17. 11:07
Azért én komoly megkönnyebbülést érzek, hogy ez a mocsok jaKobinus banda, ott az EU-ban, elképedt és teljes a zavar! De arra sosemjönnek rá, hogy Orbán lábujjában több az ész és előrelátás, mint az egészszar EU vezetésben együttvéve, Macronostul, Mertzestül, Melonistul, Kajástul!
Válasz erre
4
0
angie1
2025. október 17. 11:07
Azért megnéztem volna a szipirtyó arcát! Remélem vette valaki! Isten nem ver bottal! Hajrá főni, hajrá Magyarország!
Válasz erre
4
0
kir2vik
2025. október 17. 11:06
Ha mégis idelátogat valamelyik eu-s kéretlenül, Orbán vajon buszt küld értük a repülőtérre, vagy megadja a tiszteletet? Én az utóbbira szavazok.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!