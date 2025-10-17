Egyenesen Amerikából érkezett: a budapesti békecsúcs Orbán Viktor győzelme

„Röviddel azután, hogy telefonhívást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump elnök csütörtökön egy Truth Social Postban bejelentette, hogy Budapesten találkozik Putyinnal, hogy további tárgyalásokat folytassanak az ukrajnai háború lezárásáról” – írja a The American Conservative.

A lap hozzáteszi: „Az orosz állami média megerősítette a Putyinnal való találkozót, amely Trump második találkozója lesz második ciklusa alatt. Trump szerint a csúcstalálkozóra amerikai és orosz ’magas szintű tanácsadók’ jövő heti találkozóját követően kerül sor. Budapest kiválasztása győzelem Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor számára, aki jelentős politikai tőkét fektetett abba, hogy Magyarország béketeremtővé váljon a konfliktusban.”

A The American Conservative így folytatja: „Annak ellenére, hogy a közelmúltban eszkalációval fenyegetőztek az Egyesült Államok esetleges Tomahawk-rakétáinak Ukrajnába küldésével kapcsolatban, Putyin nyilvánosan optimista maradt az Oroszország és a Nyugat közötti enyhülést illetően.

Oroszország fenntartja a jogot, hogy nemzeti érdekei vezessék, amelyek egyike egyébként az Egyesült Államokkal való teljes körű kapcsolatok helyreállítása – mondta Putyin a Valdai Nemzetközi Vitaklubban tett legutóbbi beszédében. – És bármilyen ellentmondások is legyenek, ha tisztelettel bánunk egymással, akkor a tárgyalások – még a legkeményebbek és legkitartóbbak is – továbbra is a konszenzus elérését célozzák, és ez azt jelenti, hogy végül kölcsönösen elfogadható megoldások lehetségesek.

Trump pénteken a Fehér Házban találkozik Putyin ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkij elnökkel.”