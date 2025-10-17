Ft
10. 17.
péntek
Budapesti békecsúcs orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Egyenesen Amerikából érkezett: a budapesti békecsúcs Orbán Viktor győzelme

2025. október 17. 11:32

Az amerikai konzervatívok egyik vezető lapja is beszámol a Budapestre tervezett Trump–Putyin-békecsúcsról.

2025. október 17. 11:32
Az American Conservative cikke Trump és Putyin budapesti találkozójának tervéről

„Röviddel azután, hogy telefonhívást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump elnök csütörtökön egy Truth Social Postban bejelentette, hogy Budapesten találkozik Putyinnal, hogy további tárgyalásokat folytassanak az ukrajnai háború lezárásáról”írja a The American Conservative.

A lap hozzáteszi: „Az orosz állami média megerősítette a Putyinnal való találkozót, amely Trump második találkozója lesz második ciklusa alatt. Trump szerint a csúcstalálkozóra amerikai és orosz ’magas szintű tanácsadók’ jövő heti találkozóját követően kerül sor. Budapest kiválasztása győzelem Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor számára, aki jelentős politikai tőkét fektetett abba, hogy Magyarország béketeremtővé váljon a konfliktusban.”

A The American Conservative így folytatja: „Annak ellenére, hogy a közelmúltban eszkalációval fenyegetőztek az Egyesült Államok esetleges Tomahawk-rakétáinak Ukrajnába küldésével kapcsolatban, Putyin nyilvánosan optimista maradt az Oroszország és a Nyugat közötti enyhülést illetően.

Oroszország fenntartja a jogot, hogy nemzeti érdekei vezessék, amelyek egyike egyébként az Egyesült Államokkal való teljes körű kapcsolatok helyreállítása – mondta Putyin a Valdai Nemzetközi Vitaklubban tett legutóbbi beszédében. – És bármilyen ellentmondások is legyenek, ha tisztelettel bánunk egymással, akkor a tárgyalások – még a legkeményebbek és legkitartóbbak is – továbbra is a konszenzus elérését célozzák, és ez azt jelenti, hogy végül kölcsönösen elfogadható megoldások lehetségesek.

Trump pénteken a Fehér Házban találkozik Putyin ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkij elnökkel.”

A Mandiner hírfolyamát itt találja a történelmi budapesti békecsúcsról.

megfejtô
2025. október 17. 13:00
Laposguta a libsiknek. Orbán Nobel díja a békéért nagyon fog nekik fájni.
Válasz erre
0
0
Bika57
2025. október 17. 12:27
Hadházi majd keresztbe tesz a békecsúcsnak ,valami tűntetéssel.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. október 17. 12:11
Z. "Magyar B. Tamás kollégánk Telegram csatornáján osztotta meg az érdekes videókat Zelenszkij illegitim ukrán juntavezetőnek az USA-ba történő érkezéséről. Mint azt a felvételek világosan megmutatják, Zelenszkijt senki nem fogadta a Trump adminisztráció részéről amikor csütörtökön délután megérkezett. Zelenszkijt az Egyesült Államokba érkezésekor saját hivatalvezetője, Jermak fogadta és úgy tűnik, a saját repülőgépének személyzete is. Ez sokat elárul arról a tiszteletről, amit Trump iránta tanúsít. Trump viszont többször is hangsúlyozta, hogy minél hamarabb békét kell teremteni Ukrajnában, és kijelentette, hogy a konfliktus befejezése óriási lehetőségeket nyit meg az orosz-amerikai gazdasági együttműködés számára. Később az amerikai vezető kijelentette, hogy a Tomahawk rakétákra magának az Egyesült Államoknak van szüksége. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin negatívan állt hozzá a fegyverek esetleges átadásához Oroszország ellenségeinek." Zelenszki diktátor mehet a picsába!!!😆😝
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
•••
2025. október 17. 11:42 Szerkesztve
Jelentős siker, de hihetetlen nagy felelősség. Ui. v. sz. most Viktoron fog múlni, hogy lesz-e olyan javaslat, amelyre mindkét fél rá tud bólintani. OV nemcsak világpolitikai szereplő. Kulcsszereplő. Ezt a magyar történelemben kevesen közelítették meg. Talán Hunyadi, talán Mátyás, talán Andrássy, talán Horthy -- európai szinten. De világszinten? Ő az első.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!