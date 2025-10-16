Ft
10. 16.
csütörtök
háború terv Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Európai Bizottság Európai Unió

Brüsszel most húzza le a vécén Európát: háborúra készülnek, minden tagállamot rá akarnak kényszeríteni az Ukrajnától való fegyvervásárlásra

2025. október 16. 11:41

Von der Leyenék saját és Ukrajna zsebét tömnék ki a kötelező fegyverkezéssel Oroszország ellen.

2025. október 16. 11:41
null

A Politico szemrevételezte az Európai Bizottság katonai tervét, mely szerint az Európai Uniónak öt éve van felkészülni a háborúra – írja a Magyar Nemzet.

A lap által „2030-as védelmi készültségi tervként” aposztrofált dokumentum kimondja, hogy

2030-ra Európának elég erős védelmi pozícióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy hitelesen elrettentse ellenfeleit, és válaszolni tudjon bármilyen agresszióra.

Nem meglepő módon Ursula von der Leyen brigádja a Putyintól való rettegésében adta a fejét a tervezet összeállítására. Mint a 16 oldalas tervben áll:

Ezt is ajánljuk a témában

egy militarizált Oroszország tartós fenyegetést jelent az európai biztonságra a belátható jövőben.

Az írásban azt is megfogalmazzák, hogy a védelmi kiadások növekednek ugyan, de Brüsszel bánatára főként nemzeti szinten, ami szerintük „fragmentációhoz és költségnövekedéshez vezet”.

Az Európai Bizottság ezért arra akarja kényszeríteni a tagállamokat, hogy közösen vásároljanak fegyvereket, méghozzá jelentős mennyiségben.

Egész pontosan: 2027 végéig a védelmi beszerzések legalább negyven százalékának közös szerződésekből kell származnia, ami most kevesebb mint egyötöd.

És ez még nem minden: 

2028-ra az uniós és ukrán cégektől történő fegyvervásárlások arányát legalább 55 százalékra, 2030-ra pedig hatvan százalékra akarják növelni.

Ukrajna szerepét külön ki is emelik, mint az orosz agresszió elleni elrettentő erőt.

A terv három kiemelt projektjei ezek lennének:

  • Keleti Őrszem – szárazföldi védelmi rendszerek (légvédelem és drónelhárítás)
  • Európai drónfal – a keleti országok védelmére
  • Európai légpajzs – többrétegű légvédelmi rendszer kiépítése.

A hátborzongató dokumentum összeget is említ:

akár nyolcszázmilliárd eurót beleölhetnek – azaz gyűjthetnek be az EU-s országoktól – a nagyszabású projektbe.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

neszteklipschik
2025. október 16. 12:46
"...egy militarizált Oroszország tartós fenyegetést jelent az európai biztonságra a belátható jövőben." Semmi közöd hozzá, banya! Ehhez a NATO-nak van köze, nem neked, szóval KUSS!
bubi55
2025. október 16. 12:45
Egy esernyőt kéne kinyitnia az ánuszodban... A vakcinával is már megszívattad az EU országait, most már elég! A tettre készek fizessék, nem kel átvállalni, szétosztani... Mikkor fogsz már az EU problémáival is foglalkozni?! Eddig semmit nem tettél az EU gazdaságért, népjólétért, kinek az érdekét valósítod meg? (költői) Mikkor mész nyugdíjba, sms-t keresni?
madre79
2025. október 16. 12:37
Ezt a szemét nőt kell száműzni Ukrajnába!
Karvaly
2025. október 16. 12:34
Ó, a közös beszerzés, mint a hatékonyság záloga. A vakcináknál is milyen jól bevált, azóta csak a bolond akarna saját maga beszerezni bármit. Hiszen az központosított rendszer tökéletesen működik, gyorsabb és olcsóbb, fel sem merülhet a korrupció vádja, miszerint azért akarnának ők beszerezni, hogy a "jutalékot" ők csíphessék le a pénzekből, ahogy az sem, hogy utána kihasználnák a zsarolási lehetőséget a már kifizetett fegyverek leszállításával kapcsolatban.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!