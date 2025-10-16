Brüsszel most húzza le a vécén Európát: háborúra készülnek, minden tagállamot rá akarnak kényszeríteni az Ukrajnától való fegyvervásárlásra

A Politico szemrevételezte az Európai Bizottság katonai tervét, mely szerint az Európai Uniónak öt éve van felkészülni a háborúra – írja a Magyar Nemzet.

A lap által „2030-as védelmi készültségi tervként” aposztrofált dokumentum kimondja, hogy

2030-ra Európának elég erős védelmi pozícióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy hitelesen elrettentse ellenfeleit, és válaszolni tudjon bármilyen agresszióra.

Nem meglepő módon Ursula von der Leyen brigádja a Putyintól való rettegésében adta a fejét a tervezet összeállítására. Mint a 16 oldalas tervben áll: