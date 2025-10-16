Brüsszel most húzza le a vécén Európát: háborúra készülnek, minden tagállamot rá akarnak kényszeríteni az Ukrajnától való fegyvervásárlásra

Levegőhöz jutunk Brüsszelben: végre nem csak Magyarország vétózik az uniós csúcson
Szlovákia nem járul hozzá „Ukrajna megszállott támogatásához”. Robert Fico helyretette az Európai Tanács elnökét.
Von der Leyenék saját és Ukrajna zsebét tömnék ki a kötelező fegyverkezéssel Oroszország ellen.
A Politico szemrevételezte az Európai Bizottság katonai tervét, mely szerint az Európai Uniónak öt éve van felkészülni a háborúra – írja a Magyar Nemzet.
A lap által „2030-as védelmi készültségi tervként” aposztrofált dokumentum kimondja, hogy
2030-ra Európának elég erős védelmi pozícióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy hitelesen elrettentse ellenfeleit, és válaszolni tudjon bármilyen agresszióra.
Nem meglepő módon Ursula von der Leyen brigádja a Putyintól való rettegésében adta a fejét a tervezet összeállítására. Mint a 16 oldalas tervben áll:
egy militarizált Oroszország tartós fenyegetést jelent az európai biztonságra a belátható jövőben.
Az írásban azt is megfogalmazzák, hogy a védelmi kiadások növekednek ugyan, de Brüsszel bánatára főként nemzeti szinten, ami szerintük „fragmentációhoz és költségnövekedéshez vezet”.
Az Európai Bizottság ezért arra akarja kényszeríteni a tagállamokat, hogy közösen vásároljanak fegyvereket, méghozzá jelentős mennyiségben.
Egész pontosan: 2027 végéig a védelmi beszerzések legalább negyven százalékának közös szerződésekből kell származnia, ami most kevesebb mint egyötöd.
És ez még nem minden:
2028-ra az uniós és ukrán cégektől történő fegyvervásárlások arányát legalább 55 százalékra, 2030-ra pedig hatvan százalékra akarják növelni.
Ukrajna szerepét külön ki is emelik, mint az orosz agresszió elleni elrettentő erőt.
A terv három kiemelt projektjei ezek lennének:
A hátborzongató dokumentum összeget is említ:
akár nyolcszázmilliárd eurót beleölhetnek – azaz gyűjthetnek be az EU-s országoktól – a nagyszabású projektbe.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP