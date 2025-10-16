Levegőhöz jutunk Brüsszelben: végre nem csak Magyarország vétózik az uniós csúcson

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az Európai Unió „Ukrajna megszállott támogatásával” csak a saját kudarcait próbálja elfedni. Szlovákia továbbra sem hajlandó hozzájárulni a Moszkva elleni 19. szankciós csomaghoz – írta az Euractiv.

Ursula von der Leyen és Kaja Kallas Antonio Costa társaságában – Az Európai Tanács elnöke kemény üzenetet kapott Robert Ficótól

Forrás: Andres MARTINEZ CASARES / POOL / AFP

Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy azzal, hogy folyamatosan Ukrajnáról beszélünk, az Európai Unió a saját alapvető problémáival szembeni tehetetlenségét próbálja elfedni”

– fogalmazott Robert Fico az X-en közzétett bejegyzésében. A szlovák kormányfő arról is beszámolt, hogy hosszú telefonbeszélgetést folytatott António Costával, az Európai Tanács elnökével, amelynek során „megütközéssel” fogadta, hogy a jövő heti brüsszeli uniós csúcson ismét Ukrajna háborús erőfeszítése lesz a fő téma.