Újabb témában próbált beleállni hazánkba.
Szlovákia nem járul hozzá „Ukrajna megszállott támogatásához”. Robert Fico helyretette az Európai Tanács elnökét.
Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az Európai Unió „Ukrajna megszállott támogatásával” csak a saját kudarcait próbálja elfedni. Szlovákia továbbra sem hajlandó hozzájárulni a Moszkva elleni 19. szankciós csomaghoz – írta az Euractiv.
Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy azzal, hogy folyamatosan Ukrajnáról beszélünk, az Európai Unió a saját alapvető problémáival szembeni tehetetlenségét próbálja elfedni”
– fogalmazott Robert Fico az X-en közzétett bejegyzésében. A szlovák kormányfő arról is beszámolt, hogy hosszú telefonbeszélgetést folytatott António Costával, az Európai Tanács elnökével, amelynek során „megütközéssel” fogadta, hogy a jövő heti brüsszeli uniós csúcson ismét Ukrajna háborús erőfeszítése lesz a fő téma.
Nem vagyok hajlandó új szankciós csomagokkal foglalkozni addig, amíg a Tanács ülésének következtetéseiben nem látom a Bizottságnak szánt politikai utasítást az autóipari válság és a magas energiaárak kezelésére”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
A kijelentések azt követően hangzottak el, hogy az uniós nagyköveteknek ismét nem sikerült megállapodni az Európai Bizottság újabb, Oroszországgal szembeni, immár 19. szankciós csomagjáról. Bár a tagállamok többsége támogatja az intézkedéseket, Szlovákia ismét megvétózta a döntést, emlékeztetett az Euractiv.
Értesülések szerint Pozsony nem a konkrét intézkedéseket kifogásolja, hanem politikai üzenetet kíván küldeni Brüsszelnek:
a gazdasági versenyképesség és az ipar jövője fontosabb az orosz érdekek csorbításánál.
A csomag egyébként több új elemet is tartalmaz, köztük
A cikk hangsúlyozza, hogy Robert Fico ismét különutas politikát folytat az uniós mainstreamhez képest, és – mint korábban is – a gazdasági racionalitást helyezi előtérbe a geopolitikai lojalitással szemben.
Befagyasztott forrásokat, nyilvános megszégyenítést, diplomáciai és politikai bojkottot akar látni az EUobserver munkatársa.
