Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Robert Fico Ukrajna António Costa orosz-ukrán háború Oroszország szankciók Európai Unió Oroszország elleni szankciók Európai Tanács Szlovákia

Levegőhöz jutunk Brüsszelben: végre nem csak Magyarország vétózik az uniós csúcson

2025. október 16. 09:09

Szlovákia nem járul hozzá „Ukrajna megszállott támogatásához”. Robert Fico helyretette az Európai Tanács elnökét.

2025. október 16. 09:09
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az Európai Unió „Ukrajna megszállott támogatásával” csak a saját kudarcait próbálja elfedni. Szlovákia továbbra sem hajlandó hozzájárulni a Moszkva elleni 19. szankciós csomaghoz – írta az Euractiv.

Ursula von der Leyen és Kaja Kallas Antonio Costa társaságában – Az Európai Tanács elnöke kemény üzenetet kapott Robert Ficótól
Ursula von der Leyen és Kaja Kallas Antonio Costa társaságában – Az Európai Tanács elnöke kemény üzenetet kapott Robert Ficótól
Forrás: Andres MARTINEZ CASARES / POOL / AFP

Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy azzal, hogy folyamatosan Ukrajnáról beszélünk, az Európai Unió a saját alapvető problémáival szembeni tehetetlenségét próbálja elfedni”

– fogalmazott Robert Fico az X-en közzétett bejegyzésében. A szlovák kormányfő arról is beszámolt, hogy hosszú telefonbeszélgetést folytatott António Costával, az Európai Tanács elnökével, amelynek során „megütközéssel” fogadta, hogy a jövő heti brüsszeli uniós csúcson ismét Ukrajna háborús erőfeszítése lesz a fő téma.

Nem vagyok hajlandó új szankciós csomagokkal foglalkozni addig, amíg a Tanács ülésének következtetéseiben nem látom a Bizottságnak szánt politikai utasítást az autóipari válság és a magas energiaárak kezelésére”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

A kijelentések azt követően hangzottak el, hogy az uniós nagyköveteknek ismét nem sikerült megállapodni az Európai Bizottság újabb, Oroszországgal szembeni, immár 19. szankciós csomagjáról. Bár a tagállamok többsége támogatja az intézkedéseket, Szlovákia ismét megvétózta a döntést, emlékeztetett az Euractiv.

Értesülések szerint Pozsony nem a konkrét intézkedéseket kifogásolja, hanem politikai üzenetet kíván küldeni Brüsszelnek:

a gazdasági versenyképesség és az ipar jövője fontosabb az orosz érdekek csorbításánál.

A csomag egyébként több új elemet is tartalmaz, köztük

  • a 2027 januárjáig tervezett orosz energiahordozó-import kivezetését, valamint
  • az úgynevezett „árnyékflotta” hajóinak listázását, amelyeket Moszkva az olajárplafon megkerülésére használ.

A cikk hangsúlyozza, hogy Robert Fico ismét különutas politikát folytat az uniós mainstreamhez képest, és – mint korábban is – a gazdasági racionalitást helyezi előtérbe a geopolitikai lojalitással szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP
 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2025. október 16. 10:38
Nemsokára ott lesz Babis is. Veri is a víz az uniót!
Válasz erre
1
0
Nasi12
•••
2025. október 16. 10:36 Szerkesztve
Kínát azzal vádolják, hogy állami támogatással lett olyan erős az elektromos autó gyártásuk, hogy nem bírják vele a versenyt, az állam segített nekik a teljes lánc kézben tartásához. Ezért vámokkal sújtják. Fel sem merül, hogy az európai államoknak ugyanazt kellene tenniük. Támogatni a jó ötleteket, a gyártókat, a termelési láncot. Például az XBUS-t, amit engedtek tönkremenni, pedig az versenyképes lehetett volna, szuper konstrukciójával. Vagy most a Dacia Hipster-t, hogy a koncepcióból valóság legyen stb. Sok milliárd euróval!!! És az oroszoktól olcsó nyersanyagot, energiát beszerezni a termelési lánc megerősítéséhez. Ehelyett mindkét irányban nem az éltetés, hanem a megölés felé haladnak. A német atomerőmüveket úgy zárták be, hogy nem nagyon lehet újraindítani, az orosz nyersanyagtól, energiától meg elvágják magukat. A milliárdokat nem az EU e-autó gyártásba, hanem ukrajnába tolják. Így a siker helyett a biztos bukásra játszanak. Takarodót kellene már rájuk erőszakolni végre.
Válasz erre
1
0
fater0921
2025. október 16. 10:10
Azok ott hárman........kész orvosi csoda, hogy ülni tudnak.......mert gerinc nélkül elég nehéz!!!!!!!!!!!!!!De ezeknek megy.
Válasz erre
3
0
mandala-3
2025. október 16. 10:09
Tótnak soha ne higgy! Múltkor is sikeresen meggyőzték, esetleg kiküldik kávézni. Ez a szöveg belföldre szó, Ezek a patrióták ezt csinálják: mást mondanak otthon és mást tesznek kint. Meloni is jó példa erre!,de még sorolhatnám. Egyébként Malina Hedvig üdvözli ezt a tót atyafit".Fehér ember nem felejt!" Szól a mondás
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!