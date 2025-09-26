Zelenszkij nem tud leállni: ismét Magyarországgal van baja – ezt üzente az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij péntek esti, szokásos bejelentkezésében több alkalommal is üzent hazánknak: egyrészt az Oroszországgal szembeni szankciók, másrészt annak kapcsán, hogy állítása szerint magyar drónok hatoltak be az ukrán légtérbe.

Az ukrán elnök mint mindig, most is elmondta, hogy minél több szankciót kell kivetni Oroszországra, mert azok működnek.

„Várjuk az EU 19. szankciós csomagjának jóváhagyását és az Egyesült Államok lépéseit”– közölte. Hangsúlyozta: nagyra értékeli, hogy Donald Trump is állást foglalt az orosz olajtól és üzemanyagtól való függéssel szemben. Majd kitért arra is,

reméli, Magyarország hallgat az Egyesült Államok elnökére, mert jelenleg Európában senkivel szemben nem tanúsít Budapest akkora tiszteletet, mint Trumppal szemben.

Zelenszkij délutáni vádjait már több helyről is megcáfolták