Zelenszkij nem tud leállni: ismét Magyarországgal van baja – ezt üzente az ukrán elnök

Nem akármivel vádol Zelenszkij: magyar felderítő drónok léptek be Ukrajna légterébe
Miután a Honvédelmi és a Külügyminisztérium is megcáfolta délutáni állításait, újabb témában próbált beleállni hazánkba.
Volodimir Zelenszkij péntek esti, szokásos bejelentkezésében több alkalommal is üzent hazánknak: egyrészt az Oroszországgal szembeni szankciók, másrészt annak kapcsán, hogy állítása szerint magyar drónok hatoltak be az ukrán légtérbe.
Az ukrán elnök mint mindig, most is elmondta, hogy minél több szankciót kell kivetni Oroszországra, mert azok működnek.
„Várjuk az EU 19. szankciós csomagjának jóváhagyását és az Egyesült Államok lépéseit”– közölte. Hangsúlyozta: nagyra értékeli, hogy Donald Trump is állást foglalt az orosz olajtól és üzemanyagtól való függéssel szemben. Majd kitért arra is,
reméli, Magyarország hallgat az Egyesült Államok elnökére, mert jelenleg Európában senkivel szemben nem tanúsít Budapest akkora tiszteletet, mint Trumppal szemben.
Azt követően ismét szóba hozta, amiről délutáni X-bejegyzésében írt, hogy katonai jelentések szerint magyar felderítő drónok jelentek meg a két ország közös határán.
Utasítottam a katonaságot, hogy végezzenek teljes ellenőrzést, és ha ilyen drónok újra megjelennek, akkor megfelelően reagáljanak államunk védelme érdekében”
– jelentette ki fenyegetően az elnök, majd így fogalmazott: „Európában Ukrajna védelme a legerősebb a drónokkal szemben. Készek vagyunk megosztani tapasztalatainkat más nemzetekkel, amelyeknek megbízható védelemre van szükségük a drónok jelentette fenyegetések ellen” – nyilatkozta nagylelkűen, mintha az elmúlt három évben nem európai és amerikai pénzen fejlesztették volna az ukrán hadsereget.
Mint ismert, Volodimir Zelenszkij pénteken délután közösségi oldalán azt írta, hogy „feltehetően magyar drónok” jelentek meg a két ország közös határán, amelyek be is léptek az ukrán légtérbe.
Szijjártó Péter után a Honvédelmi Minisztérium is cáfolta a vádakat.
A magyar Külügy- és Honvédelmi Minisztérium szinte azonnal megcáfolta Zelenszkij állításait. Utóbbi arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az ukrán légvédelem valóban észlelt volna ilyesmit, arról tájékoztatták volna Budapestet, de ez nem történt meg.
