Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Zelenszkij: Kész vagyok részt venni a budapesti békecsúcson
Az ukrán elnök azt is kérte Trumptól, hogy bánjon keményebben Putyinnal.
Volodimir Zelenszkij szerint hiába várják Magyarország miniszterelnökétől, hogy Ukrajnát segítse, és bár nem tartja helyesnek a budapesti helyszínválasztást, szívesen részt venne a békecsúcson.
Nem hiszem, hogy egy olyan miniszterelnök bármi pozitívat is tudna tenni az ukránokért, aki mindenhol blokkolja Ukrajnát – jelentette ki az ukrán újságírók előtt tartott sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij.
A THC Telegram-oldalának beszámolója szerint az ukrán elnök a budapesti békecsúcsról azt mondta,
Ha most Ukrajna megeszi azt, amit a tányérra tesznek, utána majd minden más problémát nélküle fognak megoldani.
Hozzátette: nem tartja szerencsésnek a magyarországi helyszínválasztást, ettől függetlenül szívesen megjelenne a tárgyaláson.
