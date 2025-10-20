Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Nem hiszem, hogy egy olyan miniszterelnök bármi pozitívat is tudna tenni az ukránokért, aki mindenhol blokkolja Ukrajnát – jelentette ki az ukrán újságírók előtt tartott sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij.

A THC Telegram-oldalának beszámolója szerint az ukrán elnök a budapesti békecsúcsról azt mondta,

Ha most Ukrajna megeszi azt, amit a tányérra tesznek, utána majd minden más problémát nélküle fognak megoldani.

Hozzátette: nem tartja szerencsésnek a magyarországi helyszínválasztást, ettől függetlenül szívesen megjelenne a tárgyaláson.