Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tusk engedmény Budapesti békecsúcs Putyin Ukrajna Volodimir Zelenszkij térkép miniszterelnök

Tusk teljesen kiakadt: nekiment Trumpnak, miután az világossá tette, hogy Ukrajna elvesztette a háborút

2025. október 20. 07:42

A lengyel miniszterelnök szerint nem Zelenszkijt kell területi engedményekre kényszeríteni, hanem Oroszországot kell rábírni az agresszió befejezésére.

2025. október 20. 07:42
null

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közösségi oldalán nyomatékosította, hogy nem Ukrajnára kellene rákényszeríteni területi engedményeket, hanem éppen Oroszországot kellene rábírni az agresszió befejezésére. Ezt azt követően írta, hogy Donald Trump a „feszült hangulatú” washingtoni találkozó után a sajtónak arról beszélt, hogy

Putyin elnyert bizonyos területeket, ezért szerinte Volodimir Zelenszkijnek engednie kellene.

Fotó: HANDOUT/AFP

Donald Trump vasárnap Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd a Fox Newsnak azt mondta, hogy bízik a háború lezárásában. Hozzátette: Putyin elnyert bizonyos területeket, így „valamit el fog venni”. „Úgy értem, harcoltak, sok területe van. Úgy értem, elnyert bizonyos területeket” – tette hozzá.

A balliberális nyilvánosságot felháborította, hogy az amerikai elnök a beszélgetés során nem tért ki arra, hogy Oroszország támadta meg a szuverén Ukrajnát. Azt is kritizálták, hogy Trump a megszálló fél fegyverrel szerzett területi igényeit egyfajta adottságként kezelte.

Egyikünknek sem szabad nyomást gyakorolnia Zelenszkijre a területi engedményekkel kapcsolatban. Oroszországra kell nyomást gyakorolnunk, hogy állítsa le agresszióját. A megalkuvás soha nem vezetett igazságos és tartós békéhez

– írta Donald Tusk az közösségi oldalán.

Sajtóhírek szerint Trump a találkozón sürgette Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására, mert Vlagyimir Putyin állítólag azt mondta: ellenkező esetben „elpusztítja” Ukrajnát. A megbeszélésen az amerikai elnök állítólag félredobta az ukrajnai frontvonal térképeit, és ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij adja át az egész Donbasz régiót Putyinnak.

A hírek szerint emiatt a találkozó végül hasonlóan feszült lett, mint a februári, Fehér Házban tartott megbeszélés, ahol Trump és alelnöke, J. D. Vance is élesen kritizálta Zelenszkijt.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 94 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. október 20. 10:53
Az intéző háborog, mert a helytartójának a terveit megtorpedózták a lázadók. Jaj, hát a lázadók éppen négy atomhatalom és amúgy a világ háromnegyede? Nem akarják azt csinálni, amit rájuk akarnak kényszeríteni? Nem akar a világ úgy működni, ahogy a helytartó meg a császár kitalálja? Fel kel akkor is a nap, amikor ők nem akarják, mert nem fizetnek érte a népek? Az intézőt nem érdekli se atomhatalom, se az országok többsége, ő csak addig akar látni, ameddig a helytartója utasítja. Így a saját népét sem látja, a többiről nem is beszélve.
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2025. október 20. 10:51
Jó, de ne felejtsük el, hogy Oroszország a saját biztonsága és az ukrajnai oroszok felszabadítása érdekében preventív felszabadító hadjáratot folytat, amit a globális háttérhatalmi maffia kényszerített ki, s Ukrajnát illetően a szervezésben és a finanszírozásban is aktívan részt vesz.
Válasz erre
0
0
auditorium
•••
2025. október 20. 10:49 Szerkesztve
Nagyon szeretné tuskó az orosz -ukrán háború eszkalációját, ha már ennyi fegyvert megvett, legalább használná és bevonná a többi szomszédos országot is. Nem veszi észre, h. a lengyelek hazaküldenék a kb. 1 milló ukránt és a ny-i jogállamoknak is tele a hócipőjük ezzel a háborúval ? Álszentül jó pofát vágnak Ursu-nak és rábólintanak a javaslataira. MOST azonban minden tagállamban az államháztartás pénzügyével foglalkoznak, azt kell megszavaztatni a parlamentekben, honnan lehet elvenni pénzeket a Nato költségeihez és Ukrajna helyreállitásához ?
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 20. 10:43
Hopkins az orosz köd miatt nem látja vagy nem akarja látni az ukrán-orosz elesetteket, minden vagyonukat, tulajdonukat elvesztő embereket, a hazájukból elmenekülőket. Folytassa a zongorista korrupt rendszere a lukas frontvonal tömködését a kiképzetlen, kényszersorozott "halálra" ítéltekkel. Nem tudnak túllépni a bosszú gondolatán, talán majd ők következnek, ha kivérzik Ukrajna. :(
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!