Tusk teljesen kiakadt: nekiment Trumpnak, miután az világossá tette, hogy Ukrajna elvesztette a háborút

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közösségi oldalán nyomatékosította, hogy nem Ukrajnára kellene rákényszeríteni területi engedményeket, hanem éppen Oroszországot kellene rábírni az agresszió befejezésére. Ezt azt követően írta, hogy Donald Trump a „feszült hangulatú” washingtoni találkozó után a sajtónak arról beszélt, hogy

Putyin elnyert bizonyos területeket, ezért szerinte Volodimir Zelenszkijnek engednie kellene.

Fotó: HANDOUT/AFP

Donald Trump vasárnap Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd a Fox Newsnak azt mondta, hogy bízik a háború lezárásában. Hozzátette: Putyin elnyert bizonyos területeket, így „valamit el fog venni”. „Úgy értem, harcoltak, sok területe van. Úgy értem, elnyert bizonyos területeket” – tette hozzá.

A balliberális nyilvánosságot felháborította, hogy az amerikai elnök a beszélgetés során nem tért ki arra, hogy Oroszország támadta meg a szuverén Ukrajnát. Azt is kritizálták, hogy Trump a megszálló fél fegyverrel szerzett területi igényeit egyfajta adottságként kezelte.