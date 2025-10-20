Tusk teljesen kiakadt: nekiment Trumpnak, miután az világossá tette, hogy Ukrajna elvesztette a háborút

Tengerbe csúszott egy Boeing 747 Hongkongban – két reptéri dolgozó meghalt
A lengyel miniszterelnök szerint nem Zelenszkijt kell területi engedményekre kényszeríteni, hanem Oroszországot kell rábírni az agresszió befejezésére.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök közösségi oldalán nyomatékosította, hogy nem Ukrajnára kellene rákényszeríteni területi engedményeket, hanem éppen Oroszországot kellene rábírni az agresszió befejezésére. Ezt azt követően írta, hogy Donald Trump a „feszült hangulatú” washingtoni találkozó után a sajtónak arról beszélt, hogy
Putyin elnyert bizonyos területeket, ezért szerinte Volodimir Zelenszkijnek engednie kellene.
Donald Trump vasárnap Washingtonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd a Fox Newsnak azt mondta, hogy bízik a háború lezárásában. Hozzátette: Putyin elnyert bizonyos területeket, így „valamit el fog venni”. „Úgy értem, harcoltak, sok területe van. Úgy értem, elnyert bizonyos területeket” – tette hozzá.
A balliberális nyilvánosságot felháborította, hogy az amerikai elnök a beszélgetés során nem tért ki arra, hogy Oroszország támadta meg a szuverén Ukrajnát. Azt is kritizálták, hogy Trump a megszálló fél fegyverrel szerzett területi igényeit egyfajta adottságként kezelte.
Egyikünknek sem szabad nyomást gyakorolnia Zelenszkijre a területi engedményekkel kapcsolatban. Oroszországra kell nyomást gyakorolnunk, hogy állítsa le agresszióját. A megalkuvás soha nem vezetett igazságos és tartós békéhez
– írta Donald Tusk az közösségi oldalán.
Sajtóhírek szerint Trump a találkozón sürgette Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására, mert Vlagyimir Putyin állítólag azt mondta: ellenkező esetben „elpusztítja” Ukrajnát. A megbeszélésen az amerikai elnök állítólag félredobta az ukrajnai frontvonal térképeit, és ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij adja át az egész Donbasz régiót Putyinnak.
A hírek szerint emiatt a találkozó végül hasonlóan feszült lett, mint a februári, Fehér Házban tartott megbeszélés, ahol Trump és alelnöke, J. D. Vance is élesen kritizálta Zelenszkijt.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
