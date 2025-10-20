Ft
gép Boeing 747 személyzet tenger baleset

Tengerbe csúszott egy Boeing 747 Hongkongban – két reptéri dolgozó meghalt

2025. október 20. 06:48

A tengerbe csúszó teherszállító magával rántott a vízbe egy, a kerítésen kívül várakozó szolgálati autót is.

2025. október 20. 06:48
null

A Hongkongi Nemzetközi Repülőtéren balesetet szenvedett egy Boeing 747-es teherszállító repülőgép, amely leszállás közben letért a futópályáról, majd a tengerbe csúszott – írta meg a BBC. A fedélzeten tartózkodó négyfős személyzetet a hatóságok kimentették, azonban a gép a vízbe sodort egy,

a repülőtér kerítésén kívül várakozó szolgálati autót, amelynek két utasa – egy 30 és egy 41 éves férfi – életét vesztette.

A repülőgépet az AirACT üzemeltette, és landolás közben hagyta el a kifutót, mielőtt a vízbe csúszott. A becsapódás ereje kettétörte a törzset, miközben a személyzet az esemény előtt nem jelzett sem műszaki, sem egyéb rendellenességet. A fedélzeti adatrögzítő a tengerbe zuhant, az illetékes hatóságok megkezdték a kutatást a megtalálására. A baleset idején nem érkezett jelzés a kifutópálya olyan állapotáról, amely a leszállást különösen megnehezítette volna.

A repülőtér működése alapvetően zavartalan maradt, a három kifutó közül egyet ideiglenesen lezártak. A reptér vezetése felvette a kapcsolatot az AirACT légitársasággal a roncs kiemelésének megszervezésére, a rendőrség pedig jelezte, hogy nem zárja ki bűnügyi nyomozás megindítását.

A balesetet szenvedett repülőgépet az AirACT az Emirates-től lízingelte, a személyzetet is az emirátusi vállalat biztosította. Az Emirates közlése szerint a gép a baleset idején nem szállított árut. A több mint három évtizede szolgáló repülő korábban utasszállítóként üzemelt, később alakították át teherszállítóvá.

Nyitókép forrása: A 7NEWS Australia YouTube-oldala

***

