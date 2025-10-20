Még a NATO-főtitkár is beszáll: Trumpnál kilincselnek az EU vezetői, hogy lebeszéljék a budapesti békecsúcsról

Megérkezett az első súlyos fenyegetés: Magyarországot kizárnák az EU-ból a budapesti békecsúcs miatt
Nem mindenki örül, hogy Európa közelebb kerülhet az ukrajnai békéhez.
Sajtóhírek szerint Mark Rutte és a finn elnök biztosan Washingtonba utazik, hogy meggyőzze Donald Trumpot: ne találkozzon Vlagyimir Putyinnal Magyarországon.
Az Európai Unió vezetői igyekeznek lebeszélni Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy Budapesten találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja az Izvesztyija.
A cikkben idézett Alex Christoforou ciprusi újságíró úgy véli,
ennek érdekében a következő hetekben európai vezetők – köztük Alexander Stubb finn elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár – személyesen is felkeresik Trumpot Washingtonban.
Eközben a Forbesban megjelenő publicisztika már egyenesen azt állítja, hogy súlyos nemzetközi jogi és erkölcsi problémákat vet fel, hogy az amerikai és az orosz elnök Magyarországon egy lépéssel közelebb kerülhet az ukrajnai békéhez.
Nyitókép: AFP/Daniel Peter
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.