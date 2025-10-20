Még a NATO-főtitkár is beszáll: Trumpnál kilincselnek az EU vezetői, hogy lebeszéljék a budapesti békecsúcsról

Budapest a béke fővárosa lehet, de tudunk-e élni a lehetőséggel?

A világ figyelme Budapest felé fordul. Itt ülhetnek egy asztalhoz az oroszok és az amerikaiak. Egy ilyen történelmi pillanat túlmutat a politikán. Gazdasági, reputációs és kulturális esély is. De a békehozadék nem automatikus. Csak az a város profitál, amely tudatosan épít a szerepére, mint Helsinki vagy Oslo tette egykor.