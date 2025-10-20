Zelenszkij bekeményített gyászos kilátásai ellenére: Nem lesz területi engedmény, semmit sem ajándékozunk az agresszornak

Megérkezett az első súlyos fenyegetés: Magyarországot kizárnák az EU-ból a budapesti békecsúcs miatt
Nem mindenki örül, hogy Európa közelebb kerülhet az ukrajnai békéhez.
Az ukrán elnök diplomáciai offenzívája az elmúlt napok fényében teljes politikai hiteltelenséget tükröz.
Zelenszkij szerint „az orosz megszállóknak semmit sem adnak ajándékba, és semmit sem felejtenek el – sem a területeket, sem mást.”
„Ukrajna és szövetségesei csak fokozni fogják a nyomást Oroszországra, hogy igazságos békét érjenek el”
– nyilatkozta Volodimir Zelenszkij az RBC-Ukrajna beszámolója szerint.
Az elnök hozzátette: „Most hosszú távú együttműködésre és valódi eredményekre van szükség Európától – mind rövid, mind pedig hosszabb távon.”
„Semmit sem adunk az agresszornak, és semmit sem felejtünk el.
Világosan látjuk, hogy Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent”
– jegyezte meg Zelenszkij.
Zelenszkij hangneme minimum furcsa annak fényében, hogy a pénteki, feszült hangulatú találkozón
a Fehér Házban Donald Trump többször is felszólította őt arra, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére,
és figyelmeztette, Vlagyimir Putyin azt mondta, „megsemmisíti” Ukrajnát, ha nem fogadja el az ajánlatát – írta meg a Financial Times is.
Ennyit a vágyvezérelt narratíváról.
