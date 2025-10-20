Zelenszkij bekeményített gyászos kilátásai ellenére: Nem lesz területi engedmény, semmit sem ajándékozunk az agresszornak

Zelenszkij szerint „az orosz megszállóknak semmit sem adnak ajándékba, és semmit sem felejtenek el – sem a területeket, sem mást.”

„Ukrajna és szövetségesei csak fokozni fogják a nyomást Oroszországra, hogy igazságos békét érjenek el”

– nyilatkozta Volodimir Zelenszkij az RBC-Ukrajna beszámolója szerint.

Az elnök hozzátette: „Most hosszú távú együttműködésre és valódi eredményekre van szükség Európától – mind rövid, mind pedig hosszabb távon.”

„Semmit sem adunk az agresszornak, és semmit sem felejtünk el.