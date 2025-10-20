Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin agresszor

Zelenszkij bekeményített gyászos kilátásai ellenére: Nem lesz területi engedmény, semmit sem ajándékozunk az agresszornak

2025. október 20. 07:56

Az ukrán elnök diplomáciai offenzívája az elmúlt napok fényében teljes politikai hiteltelenséget tükröz.

2025. október 20. 07:56
null

Zelenszkij szerint „az orosz megszállóknak semmit sem adnak ajándékba, és semmit sem felejtenek el – sem a területeket, sem mást.”

„Ukrajna és szövetségesei csak fokozni fogják a nyomást Oroszországra, hogy igazságos békét érjenek el”

 – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij az RBC-Ukrajna beszámolója szerint.

Az elnök hozzátette: „Most hosszú távú együttműködésre és valódi eredményekre van szükség Európától – mind rövid, mind pedig hosszabb távon.”

„Semmit sem adunk az agresszornak, és semmit sem felejtünk el.

 Világosan látjuk, hogy Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent”

 – jegyezte meg Zelenszkij.

Zelenszkij hangneme minimum furcsa annak fényében, hogy a pénteki, feszült hangulatú találkozón 

a Fehér Házban Donald Trump többször is felszólította őt arra, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére, 

és figyelmeztette, Vlagyimir Putyin azt mondta, „megsemmisíti” Ukrajnát, ha nem fogadja el az ajánlatát – írta meg a Financial Times is. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Robert C. Castel

Facebook

Idézőjel

A lényeg a lényeg: Trump közölte Zelenszkijjel, hogy Ukrajna elveszítette a háborút

Ennyit a vágyvezérelt narratíváról.

Nyitókép: MTI/EPA/SIPA USA pool/Aaron Schwartz

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 82 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. október 20. 10:53
Ha Trump és Putyin megegyeznek, akkor az eddigi amerikai logisztika leáll és az oroszok beballagnak Kijevbe. (Jelzem ez lenne a helyes megoldás ezt az eszelős állatot másképpen nem lehet domesztikálni.
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. október 20. 10:39
Ursula támogatni fogja.
Válasz erre
0
0
martens
2025. október 20. 10:18
Ez a hülye még mindig fordítva ül a lovon.
Válasz erre
4
0
Lixus
2025. október 20. 10:15
Holodomor Zelenszkij
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!