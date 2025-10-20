Ft
Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

A Kreml kimondta: Orbán Viktornak köszönhető a budapesti békecsúcs

2025. október 20. 17:55

Moszkva szerint a hosszú távú békéhez a konfliktus elsődleges okait kellene megszüntetni.

2025. október 20. 17:55
null

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök jó kapcsolata Orbán Viktorral hozzájárult ahhoz, hogy Budapestet választották a csúcstalálkozó helyszínéül – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.

Peszkov egyelőre nem tudott érdemi részletekkel szolgálni a budapesti csúcstalálkozóról. „Még sok házi feladatot kell elvégeznünk a külügyminisztériumokon belül, valamint a mi külügyminisztériumunk és az amerikai között is” – jelentette ki.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az előkészületekről a TASZSZ hírügynökségnek annyit mondott, hogy az orosz és a magyar külügyminiszter már beszélt egymással, és hogy diplomáciai csatornákon már folyik az előkészítés. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes bejelentette, hogy Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai miniszter hamarosan beszélni fog egymással.

A Kreml szóvivője szerint a budapesti csúcstalálkozótól Oroszország azt várja, hogy ezen a felek előre tudnak lépni az ukrajnai konfliktus békés rendezésében, 

és hogy meg tudják vitatni a kétoldalú kapcsolatokat.
„Természetesen mindenki végrehajtja a elnökök utasításait. De a teljes körű tárgyalás, csapatmunka a csúcstalálkozó megfelelő feltételeinek előkészítésére még nem kezdődött el” – mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy hol tartanak az előkészületek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésével kapcsolatban, miszerint kész Budapestre utazni, Peszkov azt mondta, hogy a csúcs részleteit még nem tisztázták. A szóvivő nem kommentálta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint Putyin és Trump Ukrajna és Oroszország között lehetséges területcseréket vitatott meg telefonon.

„Minden olyan információt, amelyet erről a telefonbeszélgetésről át akartunk adni, átadtuk. Nincs egyéb mondanivalónk” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország folytatja a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal az ukrajnai rendezésről, és „komoly munka folyik”. Mint mondta, az orosz álláspont nem változott azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a konfliktust a jelenlegi frontvonal mentén fagyasszák be.

Közölte, hogy az orosz fél nem kapott hivatalos értesítést az amerikaitól arra vonatkozóan , hogy az Egyesült Államok nem szállít Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket Ukrajnának.

Zaharova ismét azzal vádolta meg Európai Uniót és „az agresszív nyugat-európai közösséget”, hogy romboló tevékenységet folytat a béketörekvések megakadályozása érdekében.

„Nyilvánvaló, hogy mindent megtesznek a konfliktus eszkalálása érdekében, ahogyan azt 2022-ben is tették, amikor meghiúsították a béketárgyalásokat, amelyeket a kijevi rezsim kért, és amelyeket hazánk tett lehetővé” – mondta a diplomata.

Kifejtette Moszkva azon álláspontját, amely szerint a hosszú távú békéhez a konfliktus elsődleges okait kellene megszüntetni.

(MTI)

Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP

belbuda
2025. október 20. 18:47
A hazaáruló potrohos tolvaj tökéletes…Moszkva irányítja,az a félhülye bohóc-pojáca meg beszopja a dolgokat…. Bástya elvtárs,zseni vagy…tudjuk,olcsóbb lesz a kenyér…😂😂😂😂😂
nempolitizalok-0
2025. október 20. 18:32
Igaza van. Orbánnak Trump az elvtársa, Putyin pedig jó üzleti partnere. Teljesen természetes, hogy mindkettő megfelelőnek találja magyarországot. Az eurolibsi libsi csürhe amerikai elvtársai tavaly megbuktak. Természetes, hogy szépen elszigetelődnek, aztán szép sorban jön a bukta az egyes országokban.
uszoda
•••
2025. október 20. 18:22 Szerkesztve
Vitya nem vita tárgya még nálam se. (az érdeméremének nincs árnyoldala)
nogradi
•••
2025. október 20. 18:09 Szerkesztve
Ha nem lesz béke azt is 0rbán nyakába varrják.
