A Kreml kimondta: Orbán Viktornak köszönhető a budapesti békecsúcs

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök jó kapcsolata Orbán Viktorral hozzájárult ahhoz, hogy Budapestet választották a csúcstalálkozó helyszínéül – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.

Peszkov egyelőre nem tudott érdemi részletekkel szolgálni a budapesti csúcstalálkozóról. „Még sok házi feladatot kell elvégeznünk a külügyminisztériumokon belül, valamint a mi külügyminisztériumunk és az amerikai között is” – jelentette ki.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az előkészületekről a TASZSZ hírügynökségnek annyit mondott, hogy az orosz és a magyar külügyminiszter már beszélt egymással, és hogy diplomáciai csatornákon már folyik az előkészítés. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes bejelentette, hogy Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai miniszter hamarosan beszélni fog egymással.

A Kreml szóvivője szerint a budapesti csúcstalálkozótól Oroszország azt várja, hogy ezen a felek előre tudnak lépni az ukrajnai konfliktus békés rendezésében,

és hogy meg tudják vitatni a kétoldalú kapcsolatokat.

„Természetesen mindenki végrehajtja a elnökök utasításait. De a teljes körű tárgyalás, csapatmunka a csúcstalálkozó megfelelő feltételeinek előkészítésére még nem kezdődött el” – mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy hol tartanak az előkészületek.