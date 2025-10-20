Kikészültek az ukránok a budapesti békecsúcs miatt: Orbán keresztülhúzta Zelenszkij számítását

Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki
„Pedig már olyan jól kitaláltuk, hogyan győzzük meg Trumpot” – sopánkodik a Kyiv Independent.
„Volodimir Zelenszkij elnök, csapata és szövetségesei hónapok óta azon dolgoznak, hogy Donald Trump amerikai elnököt Ukrajna oldalára állítsák. Napokkal azelőtt, hogy Zelenszkij október 17-én Washingtonba érkezett, hogy találkozzon Trumppal, a két vezető kétszer is telefonon beszélt, ami reményt keltett, hogy a látogatás kézzelfogható eredményeket hoz majd. Trump a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták átadásáról is írt, s ezután Vlagyimir Putyin felhívta” – számol be keserűen a Kyiv Independent.
A lap saját forrásaira hivatkozva azt írja, az amerikai és az orosz elnök közötti telefonhívás hatására
az ukrán várakozások gyakorlatilag meghiúsultak.
„Véleményem szerint (Trump) nem akarja az oroszokkal való konfliktus eszkalálódását, amíg nem találkozik velük” – mondta Zelenszkij október 19-én a Kyiv Independent újságíró.
A lap emlékeztet: Trump bejelentette, hogy újabb magas szintű csúcstalálkozót tervez Putyinnal Budapesten, „Orbán Viktor magyar miniszterelnök birodalmának fővárosában”. Zelenszkij szkeptikus a helyszínnel kapcsolatban, de nyitott a tárgyalásokon való részvételre, ha hivatalosan meghívják.
„Jelenleg az a helyzet, hogy
az amerikai elnök újabb esélyt ad Putyinnak”
– nyilatkozta Zelenszkij.
A több mint két órás, feszült hangulatú találkozó után Trump ismét megváltoztatta álláspontját.
„Meg kell állniuk ott, ahol vannak” – írta Trump a tárgyalások után. Az ukrán elnök ezt a felhívást „pozitív üzenetnek” értelmezte. „Feltéve, hogy minden fél ugyanúgy értelmezi a mondanivalót” – tette hozzá.
Trump egy adott ponton félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet.
„Putyin nem akar semmiről sem tárgyalni Ukrajnával és Zelenszkijjel, kivéve a nagy engedményeket” – mondta az elnökhöz közel álló forrás az ukrán lapnak.
Nem egyezett bele közvetlen találkozóba Zelenszkijjel.”
„De Putyinnak valahogy úgy kell cselekednie, hogy Trump hangulatát távol tartsa a kemény lépésektől; ez a célja. És sikerrel jár.”
A Zelenszkijhez közel álló forrás szerint Trump véget akar vetni az orosz-ukrán háborúnak. „Trump véget akar vetni ennek, de (számukra) egyszerűen olcsóbbnak tűnik, ha Ukrajna rovására vetnek véget” – tette hozzá a forrás.
Fotó: Thibault Camus / POOL / AFP