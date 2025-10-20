Kikészültek az ukránok a budapesti békecsúcs miatt: Orbán keresztülhúzta Zelenszkij számítását

A lap saját forrásaira hivatkozva azt írja, az amerikai és az orosz elnök közötti telefonhívás hatására

az ukrán várakozások gyakorlatilag meghiúsultak.

„Véleményem szerint (Trump) nem akarja az oroszokkal való konfliktus eszkalálódását, amíg nem találkozik velük” – mondta Zelenszkij október 19-én a Kyiv Independent újságíró.