Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

háború Budapesti békecsúcs orosz-ukrán háború Nógrádi György Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor hatalom

Ezért nagy dolog, hogy Budapesten tárgyal Trump és Putyin – Nógrádi szerint főhet a feje Zelenszkijnek és Von der Leyennek

2025. október 20. 11:51

„Ez a magyar kormány, személyesen Orbán Viktor sikere és érdeme” – hangsúlyozta a biztonságpolitikai szakértő.

2025. október 20. 11:51
null

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az elmúlt hét legfontosabb történeteit foglalta össze a Magyar Nemzeten. Természetesen a budapesti békecsúccsal kezdte Nógrádi.

„Az elmúlt hét bombasztikus híre a budapesti amerikai–orosz béke-csúcstalálkozó bejelentése volt.

Ez a magyar kormány, személyesen Orbán Viktor sikere és érdeme. Most esély mutatkozik arra, hogy a felek lezárják az orosz–ukrán háborút, és éppen Budapesten tárgyalnak majd erről.

Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök, úgy tűnik, kimarad a nagy horderejű eseményből” – fogalmazott a szakértő.

Nógrádi emlékeztet: Zelenszkij sokadszorra is azzal érvel, hogy néhány év, és Oroszország megtámadja Európát. „Ha azt nem is, de Moldovát és a három balti államot biztosan. Az elmúlt napokban beállt mögé az ukrán hadsereg főparancsnoka, aki tized-négyzetkilométer pontossággal közli, hogy az ukrán fegyveres erők mekkora területeket foglaltak vissza az orosz hadseregtől.”

A biztonságpolitikai szakértő – a Politicóra hivatkozva – megjegyzi:

a mai ukrán vezetés célja a hatalom bármi áron történő megtartása.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

