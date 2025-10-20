Ezért nagy dolog, hogy Budapesten tárgyal Trump és Putyin – Nógrádi szerint főhet a feje Zelenszkijnek és Von der Leyennek

Megérkezett az első súlyos fenyegetés: Magyarországot kizárnák az EU-ból a budapesti békecsúcs miatt
Nem mindenki örül, hogy Európa közelebb kerülhet az ukrajnai békéhez.
„Ez a magyar kormány, személyesen Orbán Viktor sikere és érdeme” – hangsúlyozta a biztonságpolitikai szakértő.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az elmúlt hét legfontosabb történeteit foglalta össze a Magyar Nemzeten. Természetesen a budapesti békecsúccsal kezdte Nógrádi.
„Az elmúlt hét bombasztikus híre a budapesti amerikai–orosz béke-csúcstalálkozó bejelentése volt.
Ez a magyar kormány, személyesen Orbán Viktor sikere és érdeme. Most esély mutatkozik arra, hogy a felek lezárják az orosz–ukrán háborút, és éppen Budapesten tárgyalnak majd erről.
Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök, úgy tűnik, kimarad a nagy horderejű eseményből” – fogalmazott a szakértő.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem mindenki örül, hogy Európa közelebb kerülhet az ukrajnai békéhez.
Nógrádi emlékeztet: Zelenszkij sokadszorra is azzal érvel, hogy néhány év, és Oroszország megtámadja Európát. „Ha azt nem is, de Moldovát és a három balti államot biztosan. Az elmúlt napokban beállt mögé az ukrán hadsereg főparancsnoka, aki tized-négyzetkilométer pontossággal közli, hogy az ukrán fegyveres erők mekkora területeket foglaltak vissza az orosz hadseregtől.”
A biztonságpolitikai szakértő – a Politicóra hivatkozva – megjegyzi:
a mai ukrán vezetés célja a hatalom bármi áron történő megtartása.
Ezt is ajánljuk a témában
Kijevnek van egy terve – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP